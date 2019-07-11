 Мониторинг показал, что в анонсе телемоста с РФ присутствовали признаки разжигания вражды, - член Нацсовета по ТРВ Костинский

Об этом заявил член НСУТР Сергей Костинский в интервью телеканалу "Прямий", передает Цензор.НЕТ.

"Следующее решение – проверка телеканала NewsOne. Мониторинг показал, что уже в анонсе телемоста присутствовали высказывания, которые имели признаки разжигания вражды, когда одну из категорий общества называли фашистами. Это абсолютно недопустимо в эфире украинских телеканалов. Мы будем изучать эти материалы. Уже есть рабочая группа по проверке. И я надеюсь, что в ближайшее время она уже будет проведена. И это уже будет вторая проверка телеканала NewsOne именно по фактам, которые имеют признаки разжигания розни", – рассказал Костинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинско-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве

Костинский напомнил, что НСУТР, если у телеканала наличествуют систематические нарушения по одной статье закона, имеет при подтверждении этих нарушений законное право обратиться в суд с требованием аннулирования уличенному в нарушениях телеканалу лицензии на телевещание.