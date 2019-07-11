 Мониторинг показал, что в анонсе телемоста с РФ присутствовали признаки разжигания вражды, - член Нацсовета по ТРВ Костинский

Об этом заявил член НСУТР Сергей Костинский в интервью телеканалу "Прямий", передает Цензор.НЕТ.
"Следующее решение – проверка телеканала NewsOne. Мониторинг показал, что уже в анонсе телемоста присутствовали высказывания, которые имели признаки разжигания вражды, когда одну из категорий общества называли фашистами. Это абсолютно недопустимо в эфире украинских телеканалов. Мы будем изучать эти материалы. Уже есть рабочая группа по проверке. И я надеюсь, что в ближайшее время она уже будет проведена. И это уже будет вторая проверка телеканала NewsOne именно по фактам, которые имеют признаки разжигания розни", – рассказал Костинский.
Костинский напомнил, что НСУТР, если у телеканала наличествуют систематические нарушения по одной статье закона, имеет при подтверждении этих нарушений законное право обратиться в суд с требованием аннулирования уличенному в нарушениях телеканалу лицензии на телевещание.
А во-вторых - медведчуковские не будут ни до кого доносить позицию Украины - они будут доносить враждебную Украине позицию Медведчука.
А до этого успешно настраивали украинцев друг против друга, рассказывая фейки про то, что якобы запретили русский язык, якобы убивают русскоязычных, якобы едет какой-то поезд с правосеками резать крымчан, мальчиков голеньких в трусиках распинают и тд и тп.
Кацапские телеканалы - это один из важных элементов войны РФ против Украины.
В любом случае - преступник сидит в Кремле, а ваши обвинения сходны с обвинениями к изнасилованной девушке в том, что она короткую юбку одела, а потому якобы виноват не мерзавец-насильник, а сама девушка.
Посмотрите расиянские шоу, там всегда есть "представители позиции" Украины, думаете в этот раз было бы иначе?
А не можуть вони зробити тому що це має робити та ж сама Нацрада, яка зформована з числа осіб, підлеглих медіамагнатам (читай - олігархів). Які самі порушують Закони про ЗМІ. Ну, наприклад, зараз врио голови Нацради О.Герасимюк, з беніного пулу. А "Г+Г" у виборчий перілд порушують закон стосовно агітації; і порушення якого також тягнуть "аж до позбавлення ліцензії"...
А затем в 2018м начал скупать телеканалы.
Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев высказал предложение переименовать Россию в Московию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV в четверг, 11 июля.
"Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое", - сказал он.»
Порохоботи - ЗА.
Телеканал "112 Україна" анонсував трансляцію пропагандистського фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну"), який був знятий на основі інтерв'ю Віктора Медведчука
Обсуждали общую партийную программу!?
Дубинский про кремлевскую пропаганду в Украине и демонстрацию фейка Оливера Стоуна на ТВ. (осторожно - матюки!)
На украинских картах и атласах Россия может получить новое название, считает советник Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от Слуги народа Никита Потураев, информирует enovosty.com/news. «Можем, вообще, на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» - сказал он в эфире Ukrlife. Он также обратил внимание на существенные отличия «украинского русского языка» от «российского русского языка».
«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там - «российский»… У нас же русинский есть в Закарпатье, будет ещё и русский, а у тех пусть будет «российский», - добавил Потураев.