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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (423) телемост (48) Костинский (62) Newsone (48)

 Мониторинг показал, что в анонсе телемоста с РФ присутствовали признаки разжигания вражды, - член Нацсовета по ТРВ Костинский

Проведенный по требованию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания мониторинг анонса отмененного пропагандистского телемоста между медведчуковским телеканалом NewsOne и рупором пропаганды Кремля "Россия1" обнаружил ряд высказываний, имевших все признаки целенаправленного разжигания розни.

Об этом заявил член НСУТР Сергей Костинский в интервью телеканалу "Прямий", передает Цензор.НЕТ.

"Следующее решение – проверка телеканала NewsOne. Мониторинг показал, что уже в анонсе телемоста присутствовали высказывания, которые имели признаки разжигания вражды, когда одну из категорий общества называли фашистами. Это абсолютно недопустимо в эфире украинских телеканалов. Мы будем изучать эти материалы. Уже есть рабочая группа по проверке. И я надеюсь, что в ближайшее время она уже будет проведена. И это уже будет вторая проверка телеканала NewsOne именно по фактам, которые имеют признаки разжигания розни", – рассказал Костинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинско-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве

Костинский напомнил, что НСУТР, если у телеканала наличествуют систематические нарушения по одной статье закона, имеет при подтверждении этих нарушений законное право обратиться в суд с требованием аннулирования уличенному в нарушениях телеканалу лицензии на телевещание.

Источник: https://censor.net.ua/n3136897
 
   
 Топ комментарии
 
Затем, что во-первых - это нарушение украинских законов.
А во-вторых - медведчуковские не будут ни до кого доносить позицию Украины - они будут доносить враждебную Украине позицию Медведчука.
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В мене зник знак запитання до тебе. Більше того, ти - не просто зебіл. Ти - ворог.
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Кто бы сомневался! Щас тока ленивый вражду не сеет. Час слово- иногда начинаю ненавидеть ИНЕТ. Впрочем, соврал- вовсе не иногда! Почаще.
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хто буде доносити на парашу позицію України? Мертвечук? Ти - д....?
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В мене зник знак запитання до тебе. Більше того, ти - не просто зебіл. Ти - ворог.
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Затем, что во-первых - это нарушение украинских законов.
А во-вторых - медведчуковские не будут ни до кого доносить позицию Украины - они будут доносить враждебную Украине позицию Медведчука.
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Отнюдь - эти законы принимались ПРОТИВ российских преступников, которые используют телеканалы в качестве информационного оружия против Украины.
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Ага, приперлись из Москвы, как тот же ФСБшник Гиркин и организовали бойню.
А до этого успешно настраивали украинцев друг против друга, рассказывая фейки про то, что якобы запретили русский язык, якобы убивают русскоязычных, якобы едет какой-то поезд с правосеками резать крымчан, мальчиков голеньких в трусиках распинают и тд и тп.
Кацапские телеканалы - это один из важных элементов войны РФ против Украины.
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При Януковиче все это готовилось - не даром у него и министр Обороны и глава СБУ были гражданами РФ. Готовилось все на 2015й год на выборы, но случилось раньше, тк представился удобный момент.
В любом случае - преступник сидит в Кремле, а ваши обвинения сходны с обвинениями к изнасилованной девушке в том, что она короткую юбку одела, а потому якобы виноват не мерзавец-насильник, а сама девушка.
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Позиция Украины до всех давно доведена ; "Вывод войськ России с территорий захваченных у Украины и с Крыма так же, то тоже Украина" Наверное до тебя только не дошло
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Такое важное дело (доходчивое донесение нашей позиции до интересующихся псковцев, ленинградцев, рязанцев и бурятцев) нельзя доверять дилетантам. Лучше всего справятся профессионалы из ТРК ВСУ.
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С такой "рекламой" этого телемоста, в Украине бы его смотрело в разы больше людей.
Посмотрите расиянские шоу, там всегда есть "представители позиции" Украины, думаете в этот раз было бы иначе?
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И чо? По твоему не надо реагировать на массированную скупку россией украинских телеканалов? ***** разрешит проводить телемост с Китаем, где китайцы буду орать, что СибирьНаш? А почему мы должны разрешать?
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Почему мы должны что-то запрещать Китайцам ? Мы никуда не лезем и никуда не вмешиваемся, не лезьте к нам и отцепитесь
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... я имел в виду, почему мы должны разрешать паРаше проводить свои пропагандонские телемосты.
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Телемостов с ядренными , калированными, истинными росиянцами у блогеров полно, десятки тысяч стримов выложено .Смотрите "Киевская Русь (Сергей Иванович) , Андрей Луганский, Одесская Хунта, Дикий дикобраз "+ еще десятки
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Єто отдельные блогеры, это не СМИ, которые смотрят миллионы и особенно бабушки и дедушки, которые свято верят ящику и добросовестно голосуют или по команде или за гречку. Даже я, житель интернета, и то, видел всего пару таких стримов.
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Ну , рекомендую смотреть побольше- будет весело, особенно Всесоюзное Аналитическое Телевидение Атечества нашего свабодного (ВАТА-ТВ). Виктор Литовченко, там все новости из-за рубежа и наши. Андрей Полтава , блогер тоже, на ТВ канал уже перешел. Аудитории у ТВ каналов только у центральных большие,но не миллионы, а есть каналы что пару тысяч или сотен аудитория и все. Слушал радиоканал , ранее, вещание на весь мир !! , офис в Лондоне, пристижное облако с которого идет вещание в Голландии, "0" рекламы и никогда не было, а слушателей бывало (сервер давал такую инфу), 5 человек , это на весь мир !
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Кто бы сомневался! Щас тока ленивый вражду не сеет./особенно забугорные флажки. Вбрасывающие злобу и ненависть, разжигающие гражданскую войну. Вампиры и вурдалаки-призраки бывших граждан Украины.
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Просто посылать мертвячука и его телемост надо. Сразу и далеко.
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только "огонь дружбы" может погасить "уголёк вражды" на канале "Ньюс Вонь"..
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Телемост организованный с нашей стороны ТРК ВСУ
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Где патриоты и герои войны Как можно терпеть издевательства мразей мертвечука ,дважды судимого вонючего Рабиновича шавки шуфрича гепы,восстановившего памятник убийце а Кучмо ублюдка отдавшего пр каз не стрелять в ответ?
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По больше грязи лейте на националистов и они готовы будут подрываться по первому вашему слову!
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справді, в рамках закону нічого не зроблять. І не тому що нічого не можуть зробити отак от з "сьогодні на завтра"; бо сам закон передбачає доволі тривалу процедуру винесення санкцій (санкції - аж до включно з закриттям; хоча є і попередження).
А не можуть вони зробити тому що це має робити та ж сама Нацрада, яка зформована з числа осіб, підлеглих медіамагнатам (читай - олігархів). Які самі порушують Закони про ЗМІ. Ну, наприклад, зараз врио голови Нацради О.Герасимюк, з беніного пулу. А "Г+Г" у виборчий перілд порушують закон стосовно агітації; і порушення якого також тягнуть "аж до позбавлення ліцензії"...
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То хай клоун своєму ставленику в СБУ подзвонить!...
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Наследие педро...Дело не только в журналистах, дело в собственниках. Вместо того, чтобы просто заявить о том, что рашисткий канал запрещён в Украине и таким образом решить проблему, имеем срач, который поднимет рейтинг зажопу. Как всегда, мы клюнули на явную провокацию и раздул это сначала, педро, а потом - понеслась. Когда уже научимся адекватно реагировать на рашисткие провокации.
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ты шо так ГНАТЬ, УЖЕ ВТОРЫЕ СУТКИ НОНСТОПОМ КРУТЯТ ПО ВСЕМ КАНАЛАТ МЕРТВЕЦУКА ОНЛАЙН ВИЗИТ В КРЕМЛЬ ОПОБЛОКА , и где реакция? короче все давно слили.
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А в открытие памятника Жукову не присутствуют!!! В Харькове сложно порядок навести!!! Или дождемся ,что они полезут в Днепр? Тут таких желающих пол города!!
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Порошенко і Медведчук вирішили. що "Нада пагаварить"
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при медведчуке
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А может Мертвечук активизировался при Зебене?
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Не, в 2014м он активизировался еще, вылез из небытия, в котором пребывал 10 лет.
А затем в 2018м начал скупать телеканалы.
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До 14 года ему и не надо было вылазить. Для целей ***** вполне хватало Бандюковича. Петя - далеко не самый большой патриот Украины. И Мертвечук неприкасаем, и сам Петя назвал Расею агрессором только в 16 году. Но сейчас другой президент, а ситуация не меняется...
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Это кливетаааааа... Голоборотько слуга народа не мох так поступить...
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Що тут казати, коли клоун назначив губернатором Донеччини того, хто кликав ***** і волав за референдум! Є відоси в широкому загалі! А головне брат якого воює зараз за Лугандон...
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Странно, Медведчук вылез и куролесит при Зе!, а виноват Порошенко... Ботва она такая ботва...
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Что за бред оно несет. Какое к хрену разжигание вражды ? Идет война Украины за независимость против агрессии Мордора. Какая может быть любовь к захватчику?
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Разжигание вражды внутри Украины, а не к захватчику.
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это ваша правка. По тексту новости ничего подобного нет. Идите работать выпускающим редактором на ЦН. Наверное, толку будет больше
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Не наводите тень на плетень, все кто надо поняли
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А, як намене, уточнення Frol Fedoroff - не зайве. Справді, ми все зрозуміли, що хотів сказати Сергій Костинський, один з трьох порядних членів Нацради ( а там їх всіх - восьмеро "по штату"). Але й Frol Fedoroff справедливо звернув увагу на зебільність тубусовців...
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Есть понятие в журналистике - точная передача информации. В военном деле - штабная культура, В медицине - достоверный диагноз. В культуре - этика общения. Я с вами общался? Нет! Тогда свали и мельтиши под ногами, со своими пятью копейками
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Оу оу оу!!! Поправьте свою этику, аткуда такая непропорцианальная агрессия?)) И почему тебе писать можно, а мне нельзя?
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Можно споконйо сажать всю партию Медедчука, которая в своей программе пишет про аннексию украинских территоий. Что вы телетесь?
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Я думаю что органам СБУ следует разобраться действительно ли идеолог "моста с оккупантами" был Кацман- большой друг Рабиновича, который есть правой рукой Мэдвэдчука -кума Путлера сумел организовать финансирование антиукраинской позиции этой фракции слуг ЖИЗНИ. Сейчас канал 112 ведёт беспрерывную трансляцию мешпухи напротив здания NEWS ONE. Удивительно что в єтом гоголе-моголе мелькают лица старух из Черновцов, Бердичева и Жмєринки. Друзья шутят что они все родственниці Кацмана...
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«Никита Потураев предложил переименовать Россию, чтобы помочь ей "вернуться к истокам" и "вернуть историческое разнообразие".
Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев высказал предложение переименовать Россию в Московию. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV в четверг, 11 июля.
"Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое", - сказал он.»


Порохоботи - ЗА.
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Нам надо подальше от них и все. И не решать их проблемы-своих хватает, то пусть разбираются
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11 липня, 2019, 10:04



Телеканал "112 Україна" анонсував трансляцію пропагандистського фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну"), який був знятий на основі інтерв'ю Віктора Медведчука
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теперь шо и 112 будут проверять ахаха а завтра зик покажет типа концерт в масковии по поводу возвращения крыма в родную гавать и шо зик будите раследовать о нарушениях.
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а пусть на рф проведут телемост с ИГИЛ. полный улыбок и радушия. простой народ исламского государства и простые руSSкомирцы могут понять друг-друга. а мы посмотрим.
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Закройте эти каналы вонючие а Мертветчука в тюрьму...что вы с ним носитесь как с вышитой торбой.
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https://www.youtube.com/watch?v=11649p8DxII

Дубинский про кремлевскую пропаганду в Украине и демонстрацию фейка Оливера Стоуна на ТВ. (осторожно - матюки!)
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Всё в точку. Зеленскому - посмотреть и не делать глупостей, а действовать, шаг за шагом, в направлении очищения страны от всяких уродов.
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Да хотябы перед выборами закрыли ети каналы. А там пока суть да дело выборы уже пройдут и Мертвечук со своей сепарней и Ху*лом пролетят как хор Александрова над Черным морем
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Еще нюанс: новость масштаба года - приезд Туска и Юнкера - переместилась на второю позицию новостных лент. Сообразил ли ЕС подставу?)
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Я, отнюдь, не сторонник Зе, но те глупости, которые он делает, меня уже бесят. Команда Зе, что ж вы так тупо подставляетесь? Вас развели, как котят и в Украине и в раше. Будьте мудрее и дальновиднее, зрите в корень, кому это выгодно - шабаш с этим телемостом? Что вы ж вы тупо ринулись ср-акой на драку?
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Ну вот это вот ..неплохой ход...
На украинских картах и атласах Россия может получить новое название, считает советник Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от Слуги народа Никита Потураев, информирует enovosty.com/news. «Можем, вообще, на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» - сказал он в эфире Ukrlife. Он также обратил внимание на существенные отличия «украинского русского языка» от «российского русского языка».
«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там - «российский»… У нас же русинский есть в Закарпатье, будет ещё и русский, а у тех пусть будет «российский», - добавил Потураев.
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ага. размовський цього не допустить. НІКОЛИ.
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какое разжигание ??? там присутствовал полный пи@дец …
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМониторинг показал, что в анонсе телемоста с РФ присутствовали признаки разжигания вражды, - член Нацсовета по ТРВ Костинский
 
 
 
 
 
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