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 Политика Украины
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Все про:ВР (23138) ВСК (177) избирательный закон (164) Климкин (2258)

 В Раде сегодня примут решение по проекту Избирательного кодекса, а также рассмотрят отставку Климкина

Сегодня народные депутаты планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, рассмотреть отчет ВСК и отставку Павла Климкина с должности главы МИД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.

На утреннем заседании парламентарии завершат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с открытыми списками и выйдут на принятие решения.

Также, в четверг нардепы снова попытаются по представлению Президента освободить Павла Климкина от должности министра иностранных дел и назначить на этот пост Вадима Пристайко.

Планируется также заслушивание отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Повестка дня предусматривает еще ряд вопросов. В частности, народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект № 8205 "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".

Во втором чтении на рассмотрение депутатов планируется законопроект № 10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)" и № 10244-1 "О военном капеланстве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раде осталось рассмотреть 38 поправок к Избирательному кодексу

Для включения в повестку дня и принятия решения представлены проект постановления № 10435 "О Заявлении Верховной Рады Украины по поводу возобновления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы", законопроекты № 8494 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации", № 6762 "О внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", № 10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, № 10357 "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами", № 10307 о внесении изменений в Госбюджет относительно увеличения расходов по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли", № 10354 по системе государственного управления в книгоиздательской сфере.

Планируется также ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль (проект № 0223).

В повестке дня также проект постановления № 10385 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владислава Бухарева, который был назначен председателем Службы внешней разведки.

В четверг в 14:15 в Верховной Раде состоится внеочередное заседание по требованию представителей фракции Радикальной партии, на котором депутаты рассмотрят законопроекты № 6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" и № 6607 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136896
 
 
 Топ комментарии
 
в следующей каденции все бредёт намного хуже и страшнее
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Этои сторическое заседание Зрады - ПОСЛЕДНЕЕ. Больше мы не увидим большинство этих зажравшихся рыл, воров, брехунов и дешовок голосующих за бабло. Аминь.
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Сейчас прорашисты придут, начнется периттонит
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Сейчас прорашисты придут, начнется периттонит
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Этои сторическое заседание Зрады - ПОСЛЕДНЕЕ. Больше мы не увидим большинство этих зажравшихся рыл, воров, брехунов и дешовок голосующих за бабло. Аминь.
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Побачимо нові рила, нових брехунів і політичних повій.
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Больше мы не увидим большинство этих зажравшихся рыл, воров, брехунов и дешовок голосующих за бабло
Їх в "новій" Раді завдяки СН і ОПЗЖ стане ще більше.
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Нельзя Климкина снимать. Он - единственный адекват в правительстве остался.
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Если уходит премьер (а он уйдёт), это означает отставку правительства в любом случае.
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Забирайте этого неадеквата себе, порохоботы. Он больше никому не нужен.
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в следующей каденции все бредёт намного хуже и страшнее
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Да-да, и доллар по стописят, как писал тут Аквариус сумчатый.😁
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ПЯТЬ лет только крик ЗРАДА, 5 колона Кремля и т.д- а принять Закон, запрещающий поездки депутатов ВР и прочих для переговоров (не уполномоченных Украиной лиц) с правительством страны АГРЕССОРА- РФ- не хватило УМА, а теперь пожинаем плоды....
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Сколько ж их соберётся? 50-100, тех кому в следующем созыве ничего не светит? Остальные по округам
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эй там животные с РАДЫ! альо ГАРАЖ! да отправьте вы уже климкина в отставку придурки1 он уже и заяву накатал давно о снятия. и просит и молит тварей его уволить и дать новому президенту поставить своего министра. уже и на отпуск заяву накатал может попросить КЛИМКИНА для вас придурков лично от пола отжаться ещё...когда вы угомонитесь уже...? такие забавные блин....))
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Следующую ВР предлагаю перенести на площадь Победы 2,в помещение цирка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде сегодня примут решение по проекту Избирательного кодекса, а также рассмотрят отставку Климкина
 
 
 
 
 
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