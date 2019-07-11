 В Раде сегодня примут решение по проекту Избирательного кодекса, а также рассмотрят отставку Климкина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.

На утреннем заседании парламентарии завершат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с открытыми списками и выйдут на принятие решения.

Также, в четверг нардепы снова попытаются по представлению Президента освободить Павла Климкина от должности министра иностранных дел и назначить на этот пост Вадима Пристайко.

Планируется также заслушивание отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Повестка дня предусматривает еще ряд вопросов. В частности, народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект № 8205 "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".

Во втором чтении на рассмотрение депутатов планируется законопроект № 10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)" и № 10244-1 "О военном капеланстве".

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Для включения в повестку дня и принятия решения представлены проект постановления № 10435 "О Заявлении Верховной Рады Украины по поводу возобновления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы", законопроекты № 8494 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации", № 6762 "О внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", № 10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, № 10357 "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами", № 10307 о внесении изменений в Госбюджет относительно увеличения расходов по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли", № 10354 по системе государственного управления в книгоиздательской сфере.

Планируется также ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль (проект № 0223).

В повестке дня также проект постановления № 10385 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владислава Бухарева, который был назначен председателем Службы внешней разведки.

В четверг в 14:15 в Верховной Раде состоится внеочередное заседание по требованию представителей фракции Радикальной партии, на котором депутаты рассмотрят законопроекты № 6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" и № 6607 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)".

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