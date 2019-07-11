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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Памятник Жукову восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж

Бюст советскому маршалу Георгию Жукову восстановили в Харькове.

 Об этом утром 11 июля сообщил городской голова Геннадий Кернес, передает Цензор.НЕТ.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти

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Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.

Источник: https://censor.net.ua/n3136892
 
 
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Не інакше, як Порошенко вночі, коли місяць сховався за хмари, ставив.
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скоро медведчуку поставят... потом спрашивают а почему кацапы занимают второе место в рейтинге партий....
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Все идет к тому, что они гиви и мотороллеру памятники там поставят
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Еще и Батыю впридачу...
Вот почему всякую сволочь, типа Гепы-наперсточника, Допы-наркоши и т.п. так тянет к "руському миру"? И почему , скажем, ну -- Стив Хокинг или там Илон Маск --никогда в этом даже не подозревались?
Думаю, просто -- людей тянет к людям, а животных -- к животным...
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А Батый чем провинился, после его прохода через Русь в той же Владимирской земле сожгли всего 13 селений из 300, да и то пострадали те кто поубивал монгольских послов, тот же суздальский князь во время того как убивали владимирцев на Сити и осаждали Козельск, отправился в поход на Литву, а ведь это сосед Владимира.
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Тварин до жюкових. В тому числі і собак, які тих жюкових мітять.
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Ти думаєш? скільки справ було відкрито проти Гепи з 2014року? і скільки з них довели до кінця?
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Уверен.
Забудь уже про Пороха. Теперь ЗА ВСЕ в ответе твой Зе Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 7043 Запасайся вазелином или переходи в зрадофилы
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И пох на уголовное дело по поводу нарушения закона о декомунизации.
Сойдет ли с рук это Гепе, как и сепаратизм?
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Зе-сопля конечно! Как ножками затопает, как громогласным голосом своим скажет "выйди вон бандит"! Гепа заплачет и уйдет!
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Ну якщо сходило до цього часу, то що змінолося зараз?
Може ви скажете, у нас хоч одного відомого сепара посадили? Я таких не пам'ятаю.
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Что скажет кум Порошенко - по совместительству Генпрокурор?
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А при чем тут президент? Ему дай бог за остальными шаловливыми ручками уследить
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Это из его кабинета 5 лет назад Гепа ночами не вылезал? Это его реформированный суд прикрыл Гепе жопу?
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Чудик, забудь уже про Пороха. Теперь ЗА ВСЕ в ответе твой Зе Запасайся вазелином или переходи в зрадофилы
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😁 с такой программой Пете не выиграть на этих выборах
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Стоп, папєрєдніку докоряли що він не посадив усю цю наволоч, а виявляється "А при чем тут президент?".
А коли Луцика знімуть, а не дай Боже ще й залишать і нічого не зміниться, хто буде винен?
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Вот тогда и будете задавать вопросы. А пока у нас кум кондитера этими вопросами занимается.
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Та ви й після цього будете папєрєдніков звинувачувати.
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Ви окрім малороської іншої мови не розумієте?
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Югик кажется, даже не имеет нужного образрвания, что он там может сказать, если он не знает ничего?
А вот мнение президента с юридическим образованием мне интересно
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Вы не путайте образование с дипломом.
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С него юрист как с меня балярина Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 287 Я уже говорил и буду говорить, наличие книжечки об образовании это еще не значит, что оно есть в голове Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 287
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Таварісч Жюкоф для вати їхнє всьо. Дідиваівалі.
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Та да. Не їх же, як стадо, без зброї штурмувати дзоти посилали.
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"эй ты...недостреленный, давай-ка на укол!"(С)
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Ну и правильно, пускай малоросы чтят, восхищаются.
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Сколько простоит? Поря в бюджете Харькова заводить отдельную статью расходов, по четвергам ставить памятник Жукову.
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Сколько простоит? Пока зе в кресле президента.
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Незачем сносить и ставить без конца,надо лечить не следствие,а причину.
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Катерина Яресько
28 червня о 06:14 ·

Новини з міста Ха.
Вчора на проспекті Петра Григоренка знов була спроба встановити таблички, що протирічать закону про декомунізацію.
На цей раз вішали їх на висоті четвертого поверху, щоб люди їх не позривали, але ж там їх не видно зовсім 😊🙃😋

Встигли це зробити лише на кількох будинках, потім приїхали небайдужі громадяне, викликали поліцію й припинили порушення закону.

Кожна така спроба супроводжується заявою в поліцію, є 2 позови в суд щодо незаконного рішення міськради, Український інститут національної пам'яті подав заяву в генпрокуратуру, тож це довга історія.
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Когда в кресле президента сидит понятно кто, то этот памятник - фигня.
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за керниса 90% жителей харькова,до того как понаехало с даунбаса было 60% жителей харькова. так шо белецкий тикай а то гепа и тебе мозги вставит.
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Нема і 30% підтримки цього наперсточника в Харкові. Мафія Кернеса харковчан тупо залякала.
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К сожалению, его поддержка реально больше 30%. И без всяких запугиваний. Пишу из Харькова.
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памятник поставлен шахраями для дебилов и мазахистов чтоб они могли перед ним праведно возмущатся пока их грабят.Ни ума ни фантазии нет что то сказать, а тут повод появился надо прокукарекать.
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А рядом нужно поставить обелиск в виде ядерного гриба жервам учений на Тоцком полигоне 1954 года.
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Ну а что вы хотели. За 5 лет ни Гепу ни Допу не привлекли к ответственности за горааздо большее. А теперь уже по некоторым их "подвигам" прошла исковая давность, по некоторым подчистили улики. так что теперь они чисты как ангелы, и могут дальше куралесить .
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В Германии сколько памятников Жукову-освободителю?
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Не знаю. Зато есть один памятник в Мюнхене, который тоже надо демонтировать.
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Памятник кому надо демонтировать в Мюнхене?
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Не факт что с германии, у меня puffin апишник меняет
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Памятник Жукову восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж
нужно поставить бюст и восстановителям
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жуков долго не простоит, но главная проблема - кто доберёт подранка?
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Порохаті, у вас було 5 років щоб посадити Гепудопу
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Что скажет наш брутальный през, грозно изгоняющий нарушителей закона из горсоветов?
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Позвонит в рельсу или еще куда . Новая власть походу дала сепарам картбланш
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У Бени не было целью хоронить Крысу...
Ее просто проучили...и приручили!)
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Ну знаєте...
Потрібно зносити не лише пам'ятники, а і всіх совкових недобитків, як Гепу, медведчука, труханова... і всх недоумків в Києві.
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а что жюков мало русни утилизировал?
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Много русни утилизировал, но и украинцев немало положил
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Пускай Ватосы почитают за что Сралин в 1946 отсиранил Жуликова))) за мародерство в промышленных масштабах....
И сколько генералов победы было растреляно в этом году...по этому делу!)))
Но Жуликова Сралин побоялся утилизировать...
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от благодарных мародеров - мародеру...
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Декоммунизация с демократией не совместимы.
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Нормально так Гепа свою паству кормит... За это они готовы простить ему всё! И таких там большинство...
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В следующий раз не сваливать бюст а использовать динамит.
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Агов, аваков! У Харкові сепар гепа вчинив злочин !!!
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Поки він є пам'ятником, він буде стояти, не треба дратувати харків'ян, а то каменюки у Молодіжному парку теж не буде, тим паче, що вона не є пам'ятником.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПамятник Жукову восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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