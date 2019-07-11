 Памятник Жукову восстановили в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом утром 11 июля сообщил городской голова Геннадий Кернес, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).
В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.
Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.
Вот почему всякую сволочь, типа Гепы-наперсточника, Допы-наркоши и т.п. так тянет к "руському миру"? И почему , скажем, ну -- Стив Хокинг или там Илон Маск --никогда в этом даже не подозревались?
Думаю, просто -- людей тянет к людям, а животных -- к животным...
Забудь уже про Пороха. Теперь ЗА ВСЕ в ответе твой Зе Запасайся вазелином или переходи в зрадофилы
Сойдет ли с рук это Гепе, как и сепаратизм?
Може ви скажете, у нас хоч одного відомого сепара посадили? Я таких не пам'ятаю.
Теперь ЗА ВСЕ в ответе Зе.
А коли Луцика знімуть, а не дай Боже ще й залишать і нічого не зміниться, хто буде винен?
А вот мнение президента с юридическим образованием мне интересно
28 червня о 06:14 ·
Новини з міста Ха.
Вчора на проспекті Петра Григоренка знов була спроба встановити таблички, що протирічать закону про декомунізацію.
На цей раз вішали їх на висоті четвертого поверху, щоб люди їх не позривали, але ж там їх не видно зовсім 😊🙃😋
Встигли це зробити лише на кількох будинках, потім приїхали небайдужі громадяне, викликали поліцію й припинили порушення закону.
Кожна така спроба супроводжується заявою в поліцію, є 2 позови в суд щодо незаконного рішення міськради, Український інститут національної пам'яті подав заяву в генпрокуратуру, тож це довга історія.
Тут і про таварісча Жукова є цікаве.
нужно поставить бюст и восстановителям
Ее просто проучили...и приручили!)
Потрібно зносити не лише пам'ятники, а і всіх совкових недобитків, як Гепу, медведчука, труханова... і всх недоумків в Києві.
И сколько генералов победы было растреляно в этом году...по этому делу!)))
Но Жуликова Сралин побоялся утилизировать...