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Все про:Австрия (447) Фирташ (1005)

 В МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США

Судьба украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого правоохранители в США обвиняют в коррупции, находится в руках австрийского правительства. После того, как защитой Фирташа были исчерпаны все юридические рычаги, чтобы через суд помешать экстрадиции в Соединенные Штаты, окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, как сообщили в Министерстве юстиции, вопрос выдачи украинского бизнесмена сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны, которое сформулирует минюсту свою официальную позицию. Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.

В министерстве иностранных дел Австрии не ответили на запрос DW о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном. Американские адвокаты Дмитрия Фирташа ранее заявляли, что в случае проигрыша в австрийских судах они ожидают экстрадиции своего подзащитного в США уже в начале июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирташу в США светит свыше 80 лет тюрьмы с конфискацией, - американский юрист

Напомним, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.

Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США. В случае признания виновным Дмитрию Фирташу грозят десятки лет заключения и конфискация имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3136889
 
 
 Топ комментарии
 
думаю, идёт согласование цены вопроса (МИДа с самими фигурантом). Европа - известная шалава по этой части...
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надо писать "окончательное решение должен принять честный и неподкупный министр юстиции Австрии".
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Когда же эту тварь посадят В МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 2572
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Австрия -протекторат Орды!.Кремлёвский Моська не отдаёт Фирташа США,
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думаю, идёт согласование цены вопроса (МИДа с самими фигурантом). Европа - известная шалава по этой части...
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надо писать "окончательное решение должен принять честный и неподкупный министр юстиции Австрии".
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Шо там думать, он уже должен плыть посреди Атлантического океана в трюме какого-то контейнеровоза.
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скільки дімон.ф і ***** грошей дадуть австріякам?! може хто в курсі? ПОДІЛІТЬСЯ)) ! В МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 616
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Они обдумывают, национальный интерес, это такая штука, может например зависеть от цены на российский газ или еще что-нибудь. Если бы не было национального интереса, это не тянулось бы уже 5 лет.
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Димон знатный кошелек Кремлевской мафии...
В США ему светит пожизненное...как только он пересечет границу штатов...он сразу начнет говорить)))
Много и по делу...
Боюсь живым его с Австрии не отпустят...
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Майже впевнений, що або вже розглядають, або щє чекають пропозицій від *****.
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Сратса со Штатами ооочень дорогое удовольствие...
И австрияки это понимают...
Получить сейчас пятачек...и потерять в перспективе рублик)))
Проще усыпить Фирташа и отдать Штатам)))
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Вот пример реалполитик европейских союзников - Фирташ никаким боком не гражданин Австрии, но платит хорошие залоги...
Потаскухи бл****.
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Торгуються з Фірташем - на 99% не видадуть тому що вся Австрія не погано живе за рахунок таких покидьків як цей смоктун *****!!!
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у нас такі діла даже проступком нє щітаюця
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фирташу нада решать вопрос через кремль, австрия и путин в засос лижутся, балы, свадьбы, вальсы, так шо думаю шо все для фирташа пройдет четко.
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кацапы очень заинтересованы , чтоб не выдали сша, так как это покажет другим украинским олигархам, что воруйте, никто вас не выдаст. А коррупция в Украине очень выгодна кацапстану
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США
 
 
 
 
 
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