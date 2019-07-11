 В МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, как сообщили в Министерстве юстиции, вопрос выдачи украинского бизнесмена сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны, которое сформулирует минюсту свою официальную позицию. Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.

В министерстве иностранных дел Австрии не ответили на запрос DW о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном. Американские адвокаты Дмитрия Фирташа ранее заявляли, что в случае проигрыша в австрийских судах они ожидают экстрадиции своего подзащитного в США уже в начале июля.

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Напомним, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.

Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США. В случае признания виновным Дмитрию Фирташу грозят десятки лет заключения и конфискация имущества.