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 За рубежом
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Все про:Обама (1639) Путин (24907) Россия (73294) США (15112) Хербст (71)

 Это не поддается анализу и не имеет смысла, - экс-посол Хербст отреагировал на слова Путина о договоренностях с Обамой

Президент России Владимир Путин необоснованно обвинил бывшего главу США Барака Обаму в нарушении тайных договоренностей по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую оценку высказал в комментарии "Укринформу" экс-посол США в Киеве, ныне директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст.

Высказывание Путина о якобы "невыполненных договоренностях" со стороны президента Обамы в отношении Украины в 2014 году не поддается анализу, ибо никакой конкретики так и не было названо. В то же время, такая риторика Кремля не имеет смысла, поскольку Россия тогда совершила прямую агрессию, а США начали наказывать ее санкциями и поддерживать Украину.

"Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама",- отметил бывший дипломат на просьбу оценить, как воспринимать тезисы российского президента о якобы "договоренности" с Обамой, и почему вдруг Путин начал говорить об этом именно сейчас.

Вместе с тем, Хербст обратил внимание, что в начале 2014 года Соединенные Штаты предупреждали Москву о последствиях за ее агрессию, но поскольку это не подействовало, начали вводить давление на Россию.

"Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину отойти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессией – санкциями, устранением России из "Большой восьмерки", а также военной поддержкой Украины", - подчеркнул эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал о секретных договоренностях с Обамой во время Майдана и заявил, что Обама свою часть уговора не выполнил

Вместе с тем, он подчеркнул, что поддержка Украины оружием могла бы быть и большей.

Как сообщалось, американский режиссер Оливер Стоун взял очередное интервью у президента РФ Владимира Путина в своей новой ленты "В борьбе за Украину".

Российский президент в этом интервью сказал, что в 2014 году имел телефонный разговор с Бараком Обамой, когда происходили события, приведшие к аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе. "Могу сказать, что наши договоренности, достигнутые в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были выполнены... Я бы этим ограничился, не стал бы вдаваться в детали", - заявил Путин.

Эту ситуацию также прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Он назвал "ложью" слова российского лидера и подчеркнул, что подробно раскрыл эту тему в отдельной книге на 500 страниц с тысячами ссылок.

Источник: https://censor.net.ua/n3136883
 
 
 Топ комментарии
 
игнорировать большую часть высеров надо...а не реагировать что там плешивая проститутка ляпнула
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верить словам хуйла - себя не уважать. да даже просто слушать хуйла - не уважать себя.
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Да все вы ам под дудку Путина пляшите, а потом оправдываетесь.
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А где ты увидел чтобы кто-то со стороны США оправдывался?
Это как раз моржовая п**да оправдывается - "меня обманули, поэтому мне пришлось оккупировать Крым". Гнилая маза, правда?
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игнорировать большую часть высеров надо...а не реагировать что там плешивая проститутка ляпнула
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Высеры Ху.ла надо размазывать по его же морде.
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игнорировать нельзя, в россии поверять всему что писта моржовая скажет
но опровергать надо, для людей
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Сообщение ВК tZE от 11.07.2019 г. Гранитное.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-11072019.html
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Дійсно, інфо низького рівня довіри. Проте і мене здивувало, чому ударили по кразу, а не по явним авто чиновників. До того ж, у нинішнього голови ДонОДА вся родина під окупацією, і їм ніхто не погрожує. Я вже неодноразово писав, що ця людина є колаборантом.
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Існування ***** та його недореспубліки взагалі не має сенсу. Це як існування онкології. Десь якась дефективна клітина почала стрімко розмножуватись, заражаючи все навколо себе. З онкологією не домовляються, її труять хімією та вирізають. Вирізають із запасом, захоплюючи і частину здорового тіла...
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О смысл тут определенно есть!
Слова Путина предназначены для его внутренней аудитории - он намекает, что Обама во время майдана пообещал не вмешиваться, но вместо это конечно коварная Омерика конечно решила поддержать "террористов" и скинуть самую "законную и легитимную" власть в Украине........Ну и Тогда Расеее пришлось тоже вмешаться и "спасать" Крым.... Вот как то так!

Ну а если Путин скажет что такая "договоренность" была, то разумеется последует ответ Госдепа и самого Обамы, что это ложь!
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верить словам ***** - себя не уважать. да даже просто слушать ***** - не уважать себя.
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обычный руцкий вброс. осталось включить вентилятор.
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А вентиляторов тут на Цензоре с избытком.
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Верить моржовому ***** с женской дыркой последнее дело.
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ПРЕЗИДЕНТ НАРОССИИ ПРОСТО ДЕШОВАЯ БАЛАБОЛКА, *****, КОРОЧЕ
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ни о чем, в чем смысл с каждым его словом носиться - путин сказал, то, потм это...если бы игнорировали, путина былобы на много меньше
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Об этом намного раньше сказал Немцов-он **нулся
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Путин никогда ничего не говорит просто так. Возможно Обаме есть что скрывать.
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)(уйло , конечно можно игнорировать , если бы не мелкие пакости , как Крым, Лугандон, Сирия Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою - Цензор.НЕТ 7902 Уж очень большие жертвы Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою - Цензор.НЕТ 7902
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто не поддается анализу и не имеет смысла, - экс-посол Хербст отреагировал на слова Путина о договоренностях с Обамой
 
 
 
 
 
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