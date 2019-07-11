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Все про:пропаганда (2278) Россия (73294) США (15112)

 В США считают, что противодействие российской пропаганде может стать главным сражением века

В Подкомитете по государственным, иностранным операциям и смежным программам Комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США в среду прошли слушания, посвященные усилиям по противодействию российской кампании дезинформации и злонамеренного влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В качестве свидетелей на заседании выступили исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Леа Габриэль, научный сотрудник Центра Вильсона Нина Янкович, координатор Госдепартамента по вопросам помощи Европе, Евразии и Центральной Азии Джим Куликовски и представитель Центра по изучению США и Европы Брукингского института Алина Полякова.

"Кремлевская машина пропаганды и дезинформации работает на новых платформах и продолжает расти как в России, так и на международном уровне, – отметил Лэнсинг. – Россия пытается уничтожить саму идею объективных, проверяемых фактов, пытаясь повлиять на мнения о США и их союзниках. Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением XXI века".

По его словам, США и их демократическим союзникам приходится вести борьбу с "решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником".

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"Россия стремится ослабить те страны, которые считает своими противниками, обрушивая на целевую аудиторию потоки лжи и вызывающих противоречия политических дискуссий и пытаясь подорвать веру общественности в добросовестное государственное управление, независимые СМИ и демократию", – заявила Леа Габриэль.

Она рассказала о том, какие меры принимает Центр глобального взаимодействия для борьбы с российской кампанией влияния: привлечение технологий для своевременного выявления иностранных дезинформационны кампаний; анализ иностранной аудитории, наиболее подверженной дезинформации; развитие партнерских отношений с ключевыми фигурами местного уровня с целью разработки контента для наиболее важной аудитории; наращивание технических навыков организаций гражданского общества, неправительственных организаций и журналистов с целью привлечения внимания к распространению дезинформации.

Отвечая на вопрос Ниты Лоуи о том, насколько эффективна работа системы иновещания, Лэнсинг подчеркнул значение социальных медиа и необходимость их развития.

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Джим Куликовский остановился на необходимости и значении повышения квалификации сотрудников масс-медиа в условиях противостояния российской дезинформации. Кроме того, он подчеркнул значение координации действий различных подразделений внешнеполитического ведомства США и иных структур в решении этой задачи.

В качестве примера успешных действий в этом направлении Куликовский привел борьбу с пропагандистскими усилиями Москвы в Северной Македонии (в период подготовки и проведения референдума об изменении названия страны) и в ходе недавних президентских выборов в Украине.

Отвечая на вопрос конгрессмена Джеффа Фортенберри о количественном соотношении инвестиций США в систему иновещания и России – в работу таких структур, как RT и "Спутник", Джон Лэнсинг сказал, что точные данные о затратах российского руководства в данной области ему неизвестны, однако они, несомненно, больше, чем расходы США на инвещание.

В ходе обсуждения этой проблемы Леа Габриэль особо отметила тот факт, что пропагандистские усилия Москвы сконцентрированы в первую очередь на США.

Касаясь вопроса об освещении системой иновещания США проблем, по которым идут политические дискуссии в американском обществе, Джон Лэнсинг подчеркнул объективность и надпартийный характер подачи материала.

Алина Полякова, основываясь на личном опыте, напомнила, что в бывшем СССР люди черпали правдивую информацию о собственной стране из программ "Голоса Америки" и Радио Свобода. Касаясь сегодняшних проблем, Полякова заявила о необходимости наращивать усилия по отстаиванию демократических ценностей структурами иновещания США.

Источник: https://censor.net.ua/n3136882
 
   
 Топ комментарии
 
Протидія? Як ти будеш протидіяти коли вони сьогодні збрехали про тебе одне, а завтра брехатимуть інше і вже забули що брехали вчора, а ти виправдовуйся за вчорашнє. Брехня завжди буде йти попереду тебе.
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А за, что мне любить эту блевотину называемую российской федерацией?
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США, прокиньтеся, ви вже Україну просрали.
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Совет форумчанПравила форума
 
США, прокиньтеся, ви вже Україну просрали.
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Мы говорили Западу о необходимости активного противодействия путинской пропаганде еще в конце 1999-го, когда только вылупилось Пуйло... Не слушали и чавкали кремлевскими фейками... Теперь взялись за ум. Двадцать лет спустя...
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Благодаря последним президентам, Америка уже ничто в этом мире, пустой звук. И ваша болтовня никому не интересна.
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Переименуйся в yakutru и сожги все свои доллары, раз Америка уже ничто в мире.
И можешь наконец перестать пользоваться американским интернетом.
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Протидія? Як ти будеш протидіяти коли вони сьогодні збрехали про тебе одне, а завтра брехатимуть інше і вже забули що брехали вчора, а ти виправдовуйся за вчорашнє. Брехня завжди буде йти попереду тебе.
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Пропаганда страшнее ракет и танков и в свинарнике об этом знают
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А за, что мне любить эту блевотину называемую российской федерацией?
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вас перепитали, бо росіски тролі називають свинарником саме Україну.
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а отозвались на это только из стаи любiтелей порося...
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В Вашингтоне не идиоты сидят и понимают опасность
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Кто угодно, только не Порошенко, и пол цензора повелось, а ведь это же типа "патриоты", тяжело будет америкосам в такой борьбе, в борьбе не только с пропагандой но и с внутренними ватанами.
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Ну а що?- Тепер Україною керують Портнов, Разумков, Богдан і Коломойський.
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Сумніваюсь, що американці розуміють хід думок хворих парашистів.
Вони не знають, що можна так БРЕХАТИ.
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запад сам виноват. в погоне за прибылью они создали общество потребления и идеального потребителя. они добились потери критичности у потребителя. все проглатывают всё о чём только упоминается в рекламе любых продуктов, без разницы индустриальных или питания. рашка просекла это и начала на этих началах впихивать этим не критичным "проглотам" свой, информпродукт, о значении истинности которого они так же не задумываются, как и о значении полезности всего остального, тупо навязанного для их бессознательного абсолютно развитой рекламой.
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А ты хочешь общество чего - производства? Тысяч танков и сотен ракет с ядерными боеголовками? И чтобы хлебушек по карточкам, а кремлёвской nuзgoте спецпайки с черной икрой? Расскажи нам про общество твоей мечты!
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посадили чучело с синдромом вахтёра керувать блин
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Ху.ло понимает только санкции, которые должны поддерживаться вашей пропагандой. Так правильней.
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ложь росс. сми расчитана на внутри россии, только придурок может верить этой галимой брехне, а там дураки и дороги испокон, им не надо и знать они и не хотят знать
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Вообще-то этому они научились у вас. У Запада не должно быть монополии на пропаганду. Больше пропаганд, хороших и разных. Это называется демократия.
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має бути монополія кацапської пропаганди ?
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именно об этом мечтает кремлевский мордор.
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лубянское у вас понимание какое-то.
свобода слова - конкуренция идей, а не разгул конкурирующей лжи и пиара.
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самое печальное в этой борьбе, это то, что противник слишком хорошо обеспечен ресурсами, у него есть цель, которая понятна и разделяема, так называемыми гражданами, этого мордора и нет таких заморочек, как ценность человеческой личности, жизни и прочая..., люди для рашки тоже ресурс, причем восполняемый, и мусор, который выбрасывают не задумываясь...
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"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США считают, что противодействие российской пропаганде может стать главным сражением века
 
 
 
 
 
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