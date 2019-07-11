 Один украинский воин погиб, девять получили ранения и травмы, ранены семь террористов. За сутки - 42 вражеских обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- вблизи Каменки - из миномета калибра 82 мм;

- два раза неподалеку от Новотроицкого - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

- окраины Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического гранатомета;

- трижды вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- два раза вблизи Березового - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических гранатометов;

- дважды неподалеку от Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраины Гранитного - из противотанкового ракетного комплекса;

- в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Богдановки - из миномета калибра 120 мм;

- вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- два раза окраины Тарамчука - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

- в районе населенного пункта Лебединское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 20 раз:

- трижды вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Причепиловки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- неподалеку от Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 120 мм;

- три раза окраины Южного - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Золотого-3 - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Попасной - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку от Новоалександровки - изс миномета калибра 120 мм;

- два раза в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- дважды окраины Новозвановки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Хутора Вильный - из миномета калибра 82 мм и станковогопротивотанкового гранатомета;

- два раза вблизи Новолуганского - из артиллерии калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм, зенитной установки и вооружения БМП;

- неподалеку от Зайцево - из миномета калибра 82 мм.

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"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 - боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 10 июля семь оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил три обстрела позиций украинских защитников:

- два раза вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

- вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

- неподалеку от Новолуганского - изс миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

- окраины Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Луганское - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.





