EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 За рубежом
  88  8
Все про:Италия (901) Россия (73294) финансирование (1337) Сальвини_Маттео (5)

 "Ни одного рубля или литра водки", - премьер Италии Сальвини отверг обвинения о финансировании его партии Кремлем

Глава МВД Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини обещает судиться из-за появления информации о том, что его партия просила РФ о финансировании на тайных переговорах в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"Я судился по этому поводу раньше и я буду делать это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни одного доллара или литра водки у России" - заявил Сальвини.

В партии "Лига" утверждают, что информацию о тайных встречах распространяют ту, "кто взял деньги у Сороса и хочет заполонить Европу мигрантами". Как отметил парламентский источник в партии, речь идет лишь о "утверждениях, а не доказательствах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правящая партия Италии пыталась получить у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

В оппозиции при этом потребовали объяснений в парламенте со стороны партии "Лига".

"Движение 5 звезд", являющееся партнером "Лиги" по коалиции в свою очередь заявило, что ожидает "прозрачности" в ситуации российским финансированием и настаивает, что обнародованная Buzzfeed не должна повлиять на работу правительства.

Напомним, издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы просили о финансовой поддержке.

Источник: https://censor.net.ua/n3136877
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
послание пуйлу - только нефтедоллары и граппа, рублями и водярой не беру.
 показать весь комментарий
 
 
Якби не згадав про водку,то ще куди не йшло,можна сумніватись,а так палєво і зашквар .
Русская водка,что ж ти натворила
 показать весь комментарий
 
 
решил на приколе съехать, мол водку он не брал
 показать весь комментарий
 
 
И заодно сфоткался на мокшкве, любимой земле ваЗелина!
"Ни одного рубля или литра водки", - премьер Италии Сальвини отверг обвинения о финансировании его партии Кремлем - Цензор.НЕТ 4412
 показать весь комментарий
 
обычный чекистский выверт в стиле пуйла. видно сообразительный синьор этот сальвини - сразу у московского партнёра-патрона перенял.
 показать весь комментарий
 
Помощник лидера итальянской ультраправой партии «Лига Севера» и вице-премьера Италии Маттео Сальвини провел тайные переговоры о финансировании с представителями властей России в Москве.

https://www.youtube.com/watch?v=h2z1VSH9BYw

Один в один с тем что сделал Зеленский. Чья компания біла профинансирована с московии.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ни одного рубля или литра водки", - премьер Италии Сальвини отверг обвинения о финансировании его партии Кремлем
 
 
 
 
 
 вверх