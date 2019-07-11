EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  107  4
Все про:Израиль (944) Лион Джоэль (3)

 Между нашими странами нет нерешенных вопросов, но есть дискуссии, - посол Израиля в Киеве Лион

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэль Лион, который возглавляет посольство в Украине с конца августа 2018 года, считает, что между Украиной и Израилем нет неразрешимых вопросов, но есть поле для дискуссий.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение он выразил в интервью Укринформу. 

Отвечая на вопрос, существуют ли между нашими странами "неразрешенные вопросы" Лион отметил: "Для начала следует определиться, что именно считать "нерешенным вопросом"? У нас много открытых дискуссий с Украиной, как, впрочем, и у Украины с нами. Есть темы, над которыми мы работаем.

Так, пожалуй, я могу ответить, что нет, нерешенных вопросов нет. У нас превосходные отношения с Украиной – у нас хорошие отношения на уровне двусторонних визитов, прекрасные отношения на уровне экономики, развиваются отношения на уровне туризма. Итак, нерешенных вопросов нет, но есть дискуссии и поиск путей, чтобы улучшить то, что мы сейчас имеем".

Также читайте: Израиль просит Киев перенести посольство Украины в Иерусалим, - посол Лион

Также посол заявил, что идет подготовка визитов на высшем уровне. 

"Мы хотим, чтобы Президент Зеленский посетил Израиль и чтобы Премьер-министр Нетаньяху приехал в Украину, эти планы не изменились", - подчеркнул Лион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль просит Киев перенести посольство Украины в Иерусалим, - посол Лион

Источник: https://censor.net.ua/n3136876
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Есть просьба: когда Зеленский к вам прилетит, то отберите у него ваш паспорт, ладно? Можно и по-тихому, прямо в аэропорту. Пусть не расслабляется.
 показать весь комментарий
 
Зебилы разочаровываются в своем обдолбыше, и начали электоральную миграцию. И куда же теперь подались 73%-е ? В Рух Нових Сил М.Саакашвили! Так что вместо реформ, борьбы с врагом, и евроинтеграции благодаря мудрому нариду мы 5 лет будем наблюдать за грызней популистов и невежд.
 показать весь комментарий
 
В мире есть две страны в которых президент и премьер евреи. Какие нахер между ними могут быть открытые вопросы что ты несёшь?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМежду нашими странами нет нерешенных вопросов, но есть дискуссии, - посол Израиля в Киеве Лион
 
 
 
 
 
 вверх