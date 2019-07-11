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Все про:МИД (5053) обстрел (8021) Донбасс (18916) Божок (31)

 "Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится, - МИД про обстрел колонны под Гранитным

В МИД не исключают, что после обстрела колонны председателя Донецкой ВГА, в результате которого один военнослужащий погиб, Россия продолжит провокации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в Twitter выразил заместителль министра иностранных дел Егор Божок.

"Именно так Кремль "хочет" прекращения огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится", – написал Егор Божок.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.


Источник: https://censor.net.ua/n3136875
 
 
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Сейчас ********* даже больше вдохновленная украинской властью и украинскими судами, особенно конституционным. Такого беспредела даже нельзя было представить что за тяжелые преступления, в том числе убийства, измену Родине и терроризм у нас отпускают под домашний арест или денежные бумажки
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Божок- негодяй и провокатор! Ляпать, обвиняя Совет Европы, в обстреле... Это может только тот, кто ненавидит Украину. И, понятно- подставляет!
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Провокация? А всякие шмяки-бум и другие видео "уничтоженых" позиций это не провокация? А как там радуемся, енотов пускаем. Ответка прилетает, а как думали.
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Конечно, это не провокация. Это уничтожение зверья Украинскими воинами на Украинской земле.
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кой кому надо за базаром следить и на кредиторов волну не гнать, а то как бы чего не вышло...глядишь плетнем придавит, или авария какая случится
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