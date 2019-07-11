 Место голосования на парламентских выборах изменили уже почти 110 тысяч украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.





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Кроме того, активно меняют место голосования жители Киева (8 тыс. 651 человек), а также Днепропетровской (7 тыс. 256), Харьковской (5 тыс. 827), Львовской (5 тыс. 825), Одесской (4 тыс. 975) и Киевской (4 тыс. 242) областей. Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Киев и Киевскую область - 14 тыс. 066 и 8 тыс. 126 человек соответственно.





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