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 Политика Украины
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 Место голосования на парламентских выборах изменили уже почти 110 тысяч украинцев

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили уже более 109,2 тыс. украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 10 июля процедурой временного изменения места голосования воспользовались 109 тыс. 226 украинцев, из которых 1 тыс. 232 человека - из оккупированного Россией Крыма, 19 тыс. 787 - из Донецкой области и 10 тыс. 455 - из Луганской.

Также читайте: Для смены места голосования на парламентских выборах осталось пять дней, - ЦИК

Кроме того, активно меняют место голосования жители Киева (8 тыс. 651 человек), а также Днепропетровской (7 тыс. 256), Харьковской (5 тыс. 827), Львовской (5 тыс. 825), Одесской (4 тыс. 975) и Киевской (4 тыс. 242) областей. Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Киев и Киевскую область - 14 тыс. 066 и 8 тыс. 126 человек соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 70 тысяч украинцев уже сменили место голосования на выборах в ВР, - Госреестр

Источник: https://censor.net.ua/n3136874
 
 
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педофил шарий - это человек Сабакова, следовательно это человек КАЛАмойского, следовательно это человек ЗЕбила.
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ты уже поменял место голосования на Ужгород?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМесто голосования на парламентских выборах изменили уже почти 110 тысяч украинцев
 
 
 
 
 
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