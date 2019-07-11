 "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 10 июля в интервью "Радіо Свобода".
"Когда мы готовили закон о языке с председателем комитета [по вопросам культуры и духовности Николаем] Княжицким, я невероятно подробно подходил к тому, чтобы мы выполнили каждую норму регламента. Каждая правка была рассмотрена и обсуждена. Вы помните, по каждой правке Оппозиционный блок пытался тормозить, оттягивать закон о языке. Я убежден, я могу говорить как председатель Верховной Рады Украины, что процедура соблюдена полностью, и нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", – сказал Парубий.
25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 278 депутатов Верховной Рады.
14 мая документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, на следующий день закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко.
Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
Глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский и народный депутат от этой политсилы Александр Долженков от имени 51 нардепа передали в Конституционный Суд Украины представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1149034944821374976
а до этого звонка мы были цивилизованными, ты хочешь сказать?
Після нечуваного феномену, коли весною 2014 Добробати практчно без участі влади, а де й наперекір їй ВІДБИЛИ НАСТУП РЕГУЛЯРНОЇ армії росіі (!) то що зараз може завадити цим людям провести Парад?
Все соцсети сегодня гудели по этому поводу.
https://twitter.com/SpravaHromad/status/1148921307997884417