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Все про:КС (1357) Парубий (1984) украинский язык (695) язык (3445)

 "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что признавать закон о функционировании украинского языка как государственного несоответствующим Конституции Украины нет никаких оснований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 10 июля в интервью "Радіо Свобода".

"Когда мы готовили закон о языке с председателем комитета [по вопросам культуры и духовности Николаем] Княжицким, я невероятно подробно подходил к тому, чтобы мы выполнили каждую норму регламента. Каждая правка была рассмотрена и обсуждена. Вы помните, по каждой правке Оппозиционный блок пытался тормозить, оттягивать закон о языке. Я убежден, я могу говорить как председатель Верховной Рады Украины, что процедура соблюдена полностью, и нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", – сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 278 депутатов Верховной Рады.

14 мая документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, на следующий день закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

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Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский и народный депутат от этой политсилы Александр Долженков от имени 51 нардепа передали в Конституционный Суд Украины представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Источник: https://censor.net.ua/n3136873
 
 
 Топ комментарии
 
Взагалі, в любій цивілізованій країні, включаючи Україну часів Порошенка, кар'єра політика закінчилася би одразу після подібного дзвінка голові СБУ з вимогою «розібратися» з депутатом. Журналісти б знищили його одразу і назавжди. Вітаю, ми більше не цивілізована країна! Добраніч!
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ты даже не подозреваешь каким лузером вчера стал твой наркоман после заявления Забродского о готовности принять военный парад в Киеве.
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Марсіанин Парубій хвилюється за марсіанську мову?
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Ну що, малорос сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
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Виглянь у вікно, , оно твій презєдент селфі робить:
"Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык - Цензор.НЕТ 9657
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Одне питання:якого біса він не впав?
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Шкода, стрибнути духу не вистачило...
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Ще й як може брехуняка.Так піриться на законі про мову,що перед голосуванням,тишком-тишком виключили пункт,щодо дотримання данного закону Головою ВР,його заступниками та депутатами.Ну конешно,як можна собі уявити виступ мертветчука з трибуни ВР,на українській мові чи того ж рабіновича чи бойка.В кремлі дуже вдячні палубію саме за таку редакцію закону
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Потрібно було Зеленському і його зебілам хоч раз побувати на Майдані. Тоді ніяких "червоних ліній" і щупати не довелось би. Все і так прекрасно знали б, що за таке вишвирнуть разом з Офісом в Ростов
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После того как КС признал досрочные выборы "законными", можно считать что такого государственного органа в стране не существует.
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Взагалі, в любій цивілізованій країні, включаючи Україну часів Порошенка, кар'єра політика закінчилася би одразу після подібного дзвінка голові СБУ з вимогою «розібратися» з депутатом. Журналісти б знищили його одразу і назавжди. Вітаю, ми більше не цивілізована країна! Добраніч!
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Вітаю, ми більше не цивілізована країна!
а до этого звонка мы были цивилизованными, ты хочешь сказать?
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Так Порох по-мужски выматерил за$ранца, а Зе, как сопливая гимназистка, побежала в 1-й отдел с доносом. Тьфу.
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Украина перестала быть цивилизованной или что то на подобии того, тогда когда росийские войска захватили крым и дамбас а Парашенко сказал что никакой войны нет, никакого росийского посольства из Украины не выылать, никаких границ с врагом не закрывать,никакой торговли не прекращать, никакого визового режима с врагом не вводить, и нет никакого врага , а есть торговые партньоры и агресия террористов. Потом чтобы террористов не привлекать на серьезные сроки за терроризм и не уничтожать террористов на месте как ето делает весь цивилизованный мир, Петя переименовал террористов в ООС.
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Ну щас то уже зе!ленский границы с россисей перекрыл?
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Що? Не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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Завидуй молча. Всё мечтаете "победить порохоботов" ? Наивные.
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Тем более, чего прилип как банный лист ? Проплывай мимо.
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О, уже кому нада?? Забыл ЗЕбил бывший Жюлябот как рассказывал что порохоботов у тюрьмы, а Петя в Ростов сбежит, как грозно тут кулачками махал... а это смотри как запел, посидел твой ЗЕклован пару месяцев и ты уже такой мол - - так кому вы надо..Опа, слился ЗЕбил.
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Тут ты прав. Порох раздаст люлей всем кто выпендривается сегодня.
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зачем "побеждать" порохоботов, если их лидер стал явным лузером?разве что потроллить их
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Надо у Баканова узнать за этого чёрта.
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Всё верно, кроме того что далеко не всех. Своих хозяев Бабломойских или там Медведчуков это ЗЕчучело и пальцем не тронет и будет им зад лизать. Это типичный трус, оно может только более слабых бить.
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Там полный список девок есть которых он успел оприходовать за свою биографию. Госбезопасность всё знает и помнит "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык - Цензор.НЕТ 9478
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как умно...в спам
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ты даже не подозреваешь каким лузером вчера стал твой наркоман после заявления Забродского о готовности принять военный парад в Киеве.
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этот наркоман такой же мой, как и твой...если только ты не кацап под украинским прокси
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хотя стоит ли обращать внимание на дебила с таким красноречивым ником...в спам
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А що?
Після нечуваного феномену, коли весною 2014 Добробати практчно без участі влади, а де й наперекір їй ВІДБИЛИ НАСТУП РЕГУЛЯРНОЇ армії росіі (!) то що зараз може завадити цим людям провести Парад?
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Мимо прошло! Что, есть такая заява?! Ни хрена себе! Новость Номер Один. По крайней мере- сегодня.
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Ты это серьезно?
Все соцсети сегодня гудели по этому поводу.
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Бывает. У меня ИНЕТ пляшет... 7 км от берега таки. То есть... то нет.
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Ну наклонись и поцелуй своего Петю у сраку, можешь в самую дырочку. Ето же его конституционный суд.
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Етот конституционный суд который Парашенко организовал нужно разогнать к черту как НЕконституционный. Пока он вообще не признал Украину как государство страной 404.
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Эт точно, при Пете 5 лет не признавал, а при ЗЕсепаре признает.
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Во первых какие 5 лет если КС заработал только в етом году? Во вторых, да, Петино говно которое он насрал за шкафом начало вонять только сейчас, как только Парашенко ушел.
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Парашенко еще та мразь мстительная. Я говорил давно ето. Он и не скрывал и ******* не скрывают что Парашенко наделал столько мин и теперь взрывает их в отместку что его не выбрали. Вы же ******* сами в истерике визжали что нужно Украину уничтожить за то что ЗЕ победил а не ваш хозяин.
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А что тогда делать с решением этого НЕконституционного суда по досрочным выборам по желанию уЗЕ!ленских?
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закон о функционировании украинского языка как государственного не соответствует Конституции Российской империи. Для Украины соответствует все украинское
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык
 
 
 
 
 
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