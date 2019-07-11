 "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 10 июля в интервью "Радіо Свобода".



"Когда мы готовили закон о языке с председателем комитета [по вопросам культуры и духовности Николаем] Княжицким, я невероятно подробно подходил к тому, чтобы мы выполнили каждую норму регламента. Каждая правка была рассмотрена и обсуждена. Вы помните, по каждой правке Оппозиционный блок пытался тормозить, оттягивать закон о языке. Я убежден, я могу говорить как председатель Верховной Рады Украины, что процедура соблюдена полностью, и нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", – сказал Парубий.

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25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "За" проголосовали 278 депутатов Верховной Рады.



14 мая документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, на следующий день закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

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Закон предусматривает, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.



Глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский и народный депутат от этой политсилы Александр Долженков от имени 51 нардепа передали в Конституционный Суд Украины представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.