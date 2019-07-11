Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству УНН сообщил начальник отдела Госпогранслужбы Украины по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко.
"Если брать позапрошлые сутки, то в целом отказано в пропуске через государственную границу 29 гражданам Российской Федерации. С начала года эта цифра достигает чуть больше 4,5 тыс. человек", – сказал он.
В то же время с начала 2019 года на территорию Украины въехали 620 тыс. граждан РФ.
В Украину с начала года не пропустили более 4,5 тыс. граждан РФ, - Госпогранслужба
С начала 2019 года по состоянию на 9 июля в Украину не пропустили более 4,5 тыс. граждан России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству УНН сообщил начальник отдела Госпогранслужбы Украины по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко.