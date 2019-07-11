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 В Украину с начала года не пропустили более 4,5 тыс. граждан РФ, - Госпогранслужба

С начала 2019 года по состоянию на 9 июля в Украину не пропустили более 4,5 тыс. граждан России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству УНН сообщил начальник отдела Госпогранслужбы Украины по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко.

"Если брать позапрошлые сутки, то в целом отказано в пропуске через государственную границу 29 гражданам Российской Федерации. С начала года эта цифра достигает чуть больше 4,5 тыс. человек", – сказал он.

В то же время с начала 2019 года на территорию Украины въехали 620 тыс. граждан РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136871
 
 
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а (слово которое попадает под такой своевременный закон тов богомолец) они тут нужны?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украину с начала года не пропустили более 4,5 тыс. граждан РФ, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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