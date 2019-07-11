 В Украину с начала года не пропустили более 4,5 тыс. граждан РФ, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству УНН сообщил начальник отдела Госпогранслужбы Украины по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко.



"Если брать позапрошлые сутки, то в целом отказано в пропуске через государственную границу 29 гражданам Российской Федерации. С начала года эта цифра достигает чуть больше 4,5 тыс. человек", – сказал он.



В то же время с начала 2019 года на территорию Украины въехали 620 тыс. граждан РФ.

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