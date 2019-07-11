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Все про:Еврокомиссия (832) Россия (73294) фон дер Ляйен Урсула (3)

 Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы"

Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". Об этом кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте в среду, 10 июля,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  DW.

По ее словам, "Кремль не прощает слабостей". Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна освободить украинских моряков, а Украина - предоставить данные об инциденте, - министр обороны ФРГ фон дер Ляйен

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Страны ЕС 2 июля официально выдвинули Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны ФРГ проголосовали 27 участников саммита ЕС - все кроме канцлера Германии Ангелы Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Прежний фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер, отказался от борьбы за пост. Его соперник, голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, не получил одобрения Италии и стран Вышеградской группы - Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136867
 
   
 Топ комментарии
 
Біндерівка якась і фошиздка.
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Ого заявление- прям повеяло временами Рони Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы" - Цензор.НЕТ 3752
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Старая кляча Меркель нервно теребит трусы
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Какой там, эпиляцию в трусах дэлает!
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Эта Урсула из партии Меркель
Вообще ее креатура
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Ого заявление- прям повеяло временами Рони Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы" - Цензор.НЕТ 3752
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Угу , прочла кремлевскую методичку и думает , шо самая умная . Я пока видел только одну Грибаускайте с твердой позицией , остальные все слякоть .
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Опа,а мне ниче так эта немка ,а ну скажи ещё шото хорошее?
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Вот это позиция! Одобряю! Фрау Урсуле респект!
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Красивая старушка и правильные вещи говорит. После такого заявления её теперь вряд ли выберут.
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Ну, ничего так в Германии министр обороны, мне нравится.
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Не покупайтесь Главная мысль "диалог с Россией", а "с позиции силы" - красивая обёртка.
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Диалог с позиции силы ето подразумевается паяльник Ху*лу в жопу и разговариваем о том что он должен выполнить и куда пойти
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Пиз*** да Моржовая уже заерзала на стуле и затрусила губой
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а у европы осталась сила? пока что за пару лямов они исполнят любой танец
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Зато у нас все чиновники предлагают расставить булки перед кремлем и пускают сопли в надежде что Ху*ло помилует
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Ось, з кого треба брати приклад "хороброму" єрусалимському козаку Зельцману, у якого при живому спілкуванні з ******, через пару хвилин, стануть важкими штани.
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