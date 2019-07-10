 Иностранца, подозреваемого в убийстве и разыскиваемого Интерполом, арестовали в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киева.

47-летнему иностранцу правоохранительные органы Республики Турция инкриминируют убийство и участие в преступной организации. Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов.

Согласно решению 5-го мирового уголовного суда города Анкара был выдан ордер на арест мужа. В начале июля злоумышленника объявлен в международный розыск.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили место пребывания разыскиваемого. Задержали злоумышленника на территории Голосеевского района Киева.

Сейчас решается вопрос о временном ареста задержанного иностранца.