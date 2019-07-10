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Все про:контрабанда (1768) Львовщина (1691) наркотики (1536) СБУ (13591)

 Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с контрабандой разоблачили и блокировали незаконную переправку на территорию нашего государства иностранных лекарственных средств, содержащих прекурсоры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Львовщины. Они перемещали из одной из соседних стран до 2 тысяч таблеток прекурсоров в месяц. Контрабандный "товар" злоумышленники реализовывали в разных областях Украины.

Правоохранители задержали одного из фигурантов производства согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска "Шегини" при попытке ввоза очередной партии прекурсоров.

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Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ 02

Во время обыска в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили почти 2 тысячи таблеток иностранного происхождения, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136865
 
 
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Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ.

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А ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ БЫЛО.
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" Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине "

Опа , грохнули еще один доход Порошенка .
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Ну все. Саакашвілі звалює з України, за ним підстрибом біжать Добкін з Зеленським.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКанал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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