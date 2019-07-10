 Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Львовщины. Они перемещали из одной из соседних стран до 2 тысяч таблеток прекурсоров в месяц. Контрабандный "товар" злоумышленники реализовывали в разных областях Украины.
Правоохранители задержали одного из фигурантов производства согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска "Шегини" при попытке ввоза очередной партии прекурсоров.
Во время обыска в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили почти 2 тысячи таблеток иностранного происхождения, "черную бухгалтерию" и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
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А ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Опа , грохнули еще один доход Порошенка .