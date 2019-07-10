 В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном письме законодателей, который Укринформ получил в свое распоряжение.
"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить Президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
При этом напоминается, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома. "Мы приветствуем это взаимодействие на высоком уровне и просим Конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем таким приглашением", - отмечается в документе.
Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы. В этой связи вспоминается борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечения экономического роста и процветания украинского народа.
"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских воинов и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В этот опасный для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы ", - отмечается в письме американских законодателей.
В то же время подчеркивается, что приглашение Главы Украинского государства могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике.
"Приглашение Президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.
Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.
Срачно їм щеплення від сказу!!
Саааанитааарррри!
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
🤣🤣
😁
😇
😁
Шоколад на лайно.
Ти кушай, кушай.
Читайте статью... всё в полном порядке, всё правильно, даже к "военно-морским судам"(с) не приклепаться, термин совершенно верный. И доходим до конца третьего абзаца, снизу... И видим вот это: "содействие сбалансированной гендерной политике"(с). Ну и всё. Можно было всё это- не читать.
Ни в какой связи, со статьёй. Просто- смешно.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
🤗