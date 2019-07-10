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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2078) Конгресс США (432)

 В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном письме законодателей, который Укринформ получил в свое распоряжение.

"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить Президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.

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При этом напоминается, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома. "Мы приветствуем это взаимодействие на высоком уровне и просим Конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем таким приглашением", - отмечается в документе.

Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы. В этой связи вспоминается борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечения экономического роста и процветания украинского народа.

"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских воинов и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В этот опасный для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы ", - отмечается в письме американских законодателей.

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В то же время подчеркивается, что приглашение Главы Украинского государства могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике.

"Приглашение Президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136864
 
   
 Топ комментарии
 
Ржать будут всем Конгрессом В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 663
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ой ёё ну кто там не выступал но членограй В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 3661
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ой ёё ну кто там не выступал но членограй В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 3661
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Щось після вояжу Зєлі по Європам я вже побоююся- що на цей раз втратить Україна.
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Може виявиться що столиця штатів Нью Йорк наприклад.
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О, кадри з концертів Зєлі тепер табу. Все стрімкіше рухаємося в РФ.
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Будет обвинять во всех надуманных грехах Порошенко, не ведая о 99% информированности американцев о реалиях грязнейшей предвыборной лжи.
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А що. Може вижене якогось бандита. Баканову подзвонить.
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Счас у 🐷ботиків істеріка з корчами почнеться, показяться!
Срачно їм щеплення від сказу!!
Саааанитааарррри!
🤣🤣🤣
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Ойц, вибачаюсь- ВЕТЕРРРИНАААРРРРИ!!!
🤣🤣🤣
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Ветеринари! Баксу13 вколіть коксу!
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А ты уже привит, дебилятко зеленое?
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Он уже давно привит от таких винторогих как Вы Вас тут глистов шоколадных высыпало немерено наверно вторая смена порохошлюх в строй пера и перлописания встала
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русский, ты со знаками препинания не дружишь?
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а вот тебе речь зели в Канаде он у нас 30 месяцев пашет да В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 6791
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Вечерняя ветка для испражнений в стиле "клоун рояль шаурма фонтан". "Ылита нации" сейчас начнет бесноваться. В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 3610
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Ты таки освоил эти четыре слова. Они сложные, согласен. Но тебе удалось. Вітаю.
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😂😂😂😂😂рояль главное для нашего скомороха шоб был под его рост он вам там сбацает . А вообще то его нельзя отпускать одного он у нас на умишко слабоват вы там офигеете от его дичи это не Порох . У нас при власти пацанчик пародирования президента теперь вот сам стал пародией на президента
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Как "разбойники" на английском? Без этого в Конгресс не пустят, сразу укажут на "exit".
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Ну давайте порошки. Начинайте. Не забудьте в Ольгино денег получить.
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Ну все. Зелеботи б'ються в безкінечному оргазмі.
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Хаха, на цензоре садистьі, не дадут на ночь порохоботам потушить пуканьі)))
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Лолиботы ,а вы ж говорили шо Порошенко незаменимый ... аха
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Гівном можна замінити що завгодно, але це до добра не приводить.
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Тююююююююююю ! Это все ? Лучше по методичке строчи , отсебятины не нужно , бо шоколадку не получишь У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 8190
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Замість мозку -СПАМ у балєзного 🐷ботика!!
🤣🤣
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Виплюнь каку, тримай смоктуньську 🍬!
😁
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Куприку запропонуй свою тютільку. Обміняйтеся з ним смоктунцями і спіть, нехай вам присниться голий ЗЄ.
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Ти помолився на ніч на ікону жирнючого діабетика?
😇
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Та бачимо, що ви..профффесіОнали..
😁
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Та ні. Цілком успішно замінили.
Шоколад на лайно.
Ти кушай, кушай.
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Ало! Это Баканов? Значит, сообщаю, что в городе Киев полным-полно чертей во главе с интостранным консультатом Воландом. Срочно пришлите два мотоциклета с пулеметами! Откуда это звонят? С крыши Верховной радыВ Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 2349
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То Саакашвілі, чи у Зеленського з Міхо один наркодилер?
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ющер тоже в конгрессе выступления давал. гастроли так сказать....
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Вот, просто образцово-показательное политическое признание: Нам, Политикам- Всё По Хрену!
Читайте статью... всё в полном порядке, всё правильно, даже к "военно-морским судам"(с) не приклепаться, термин совершенно верный. И доходим до конца третьего абзаца, снизу... И видим вот это: "содействие сбалансированной гендерной политике"(с). Ну и всё. Можно было всё это- не читать.
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покат ты в африка сидишь у нас в Очакове морские пчёлы ВМБ строят
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Я знаю! Но, я почему-то убежден, что там не возникает проблем с гендерной политикой. Они просто строят! Кстати, о пчелах:
У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 2879
Ни в какой связи, со статьёй. Просто- смешно.
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У соевых подгорает что Зеленского приглашают в Конгресс а барыга получил пенок под зад от Народа Украины и летит скоро приземлится в тюрьме а шобло шеколадное разбежится на четыре стороны.
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Да пенки у него, когда кавказцы его на бутылку присаживают.
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
🤗
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Хитро підкопуються ! Хочуть привід знайти,щоб не надавати вже домовлену військову допомогу !
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Хай поцікавиться, насчьот 51 штата...а там єслі шо, скаже шо пошутіл...але ж якщо прокатіт....уявляєте?


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У кого нибудь есть знакомые в конгрессе США? Подскажите им рояль перед трибуной поставить
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Типу вони не бачили. Виступ Зеленського уже по всім порносайтам. І до того ж- то плагіат з американського ;Шоу Придурків;.
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шото не припомню,шоб атца нации приглашали у америку.Помню во Франции нах.. послали.
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Земби вы смотрите а то зеля может забыт фамилию Авраама и спутать Деферсона с Томпсоном У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 6637
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Зебобик чувак не предсказуемый...может и в США Нью-Йорк за столицу принять...😀
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Зе же не больме по английски. Офигеют чувствую американцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского
 
 
 
 
 
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