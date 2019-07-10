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 Происшествия, Авто
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Все про:ДТП (5636) железная дорога (1103) поезд (730) Укрзализныця (1643)

 Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця

10 июля около 20:00 поезд Интерсити+ №743 "Киев - Львов"столкнулся с автомобилем на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, водитель автомобиля выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.

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Поезд получил повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиры. Ориентировочное время задержки рейса - 3 часа.

Источник: https://censor.net.ua/n3136863
 
 
 Топ комментарии
 
Боьше похоже на лохторат поросенька. Те же признаки слабоумия и бледной немочи.
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Вчера, на УКРНЕТе обнаружил: тётка, красивая такая тётка, с грудью 5-го размера, лёгким движением корпуса, открутила пробку, бутылки воды полутора литровой, правой сиськой. Так она- хотя бы на камеру трюканула! А этот??? Ни тебе народного признания, ни награды... Ни хрена! Один сплошной головняк и убытки. Зачем??? Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 416
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73%. Ни чувства самосохранения, ни выполнение правил жизни..
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Избиратели Зеленского самоуничтожаются
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Боьше похоже на лохторат поросенька. Те же признаки слабоумия и бледной немочи.
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и жалкие попытки кого то обосрать при этом сидя в куче дерьма))
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73%. Ни чувства самосохранения, ни выполнение правил жизни..
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І з цензора їх здуло.
Шмаркля сниться вже напевно.
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Вчера, на УКРНЕТе обнаружил: тётка, красивая такая тётка, с грудью 5-го размера, лёгким движением корпуса, открутила пробку, бутылки воды полутора литровой, правой сиськой. Так она- хотя бы на камеру трюканула! А этот??? Ни тебе народного признания, ни награды... Ни хрена! Один сплошной головняк и убытки. Зачем??? Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 416
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Шо, нужна? Понимаю! Щас пошукаю... должна остаться, в журнале.
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Порохоботів рве на лахміття.
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Можно поспорить, что автомобиль был грузовой.
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Счастливчик, обычно такие "гении" не выживают.
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Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 1652

Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!

Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 3007


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водитель выжил? - жаль, обычно такие ничему не учатся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця
 
 
 
 
 
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