 Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, водитель автомобиля выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.
Поезд получил повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиры. Ориентировочное время задержки рейса - 3 часа.
Шмаркля сниться вже напевно.
Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!