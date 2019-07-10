 Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, водитель автомобиля выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.

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Поезд получил повреждения, которые не позволяют продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав, в который будут пересажены пассажиры. Ориентировочное время задержки рейса - 3 часа.