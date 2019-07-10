 Минобразования обнародовало график проведения ВНО в 2020 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе МОН №947.

Так, ВНО в 2020 году состоится в следующие дни:

Математика - 21 мая;

Украинский язык и литература - 26 мая;

Физика - 28 мая;

Испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;

Английский язык - 2 июня;

История Украины - 4 июня;

Биология - 9 июня;

География - 11 июня;

Химия - 15 июня.

Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.

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