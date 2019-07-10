EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  260  0
Материалы по теме:
Все про:вступительная кампания (150) тестирование (240) Минобразования (1087) ВНО (219)

 Минобразования обнародовало график проведения ВНО в 2020 году

Министерство образования и науки утвердило график проведения внешнего независимого тестирования в 2020 году, основная сессия котрого пройдет с 21 мая по 15 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе МОН №947.

Так, ВНО в 2020 году состоится в следующие дни:

Математика - 21 мая;
Украинский язык и литература - 26 мая;
Физика - 28 мая;
Испанский, немецкий, французский языки - 1 июня;
Английский язык - 2 июня;
История Украины - 4 июня;
Биология - 9 июня;
География - 11 июня;
Химия - 15 июня.

Зарегистрироваться для участия в ВНО можно будет с 3 февраля по 24 марта 2020 года. До 30 апреля зарегистрированные лица смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будут указаны место и время сдачи теста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО по украинскому языку не сдали 16% абитуриентов

Источник: https://censor.net.ua/n3136862
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинобразования обнародовало график проведения ВНО в 2020 году
 
 
 
 
 
 вверх