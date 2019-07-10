 Убытки харьковских предприятий из-за "минирования" превышают 5 млн грн, полиция потратила на выезды 300 тыс. грн, - начальник ГУНП Сокуренко

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Медиапорт.

"Наши убытки мы легко посчитали, потому что знаем, сколько потратили бензина, сколько стоил ремонт машин и т.д. - более 300 тысяч только полиции это стоило", - заявил он.

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Также убытки несли заведения, которым приходилось временно закрывать на время проверки.

"Некоторые предприятия и организации не предоставили нам информацию, какой ущерб они получили от ложных сообщений. Но то, что мы получили - это более 5 млн грн", - говорит начальник ГУНП.

Он также рассказал, что дело по подозрению двух киевлян в ложных минировании расследовать в Киеве.

"Залог был определен судом в размере 1,45 млн грн каждому. В течение нескольких часов залог был внесен - за одного и другого. После внесения залога они были отпущены. Сегодня это уголовное производство находится не в Харькове - оно в Главном следственном управлении Национальной полиции в Киеве, которое продолжает расследование", - рассказал Сокуренко.

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Харьковские правоохранители также продолжают вести это дело. По словам начальника ГУНП, есть и другие люди, которые "обоснованно подозреваются".

Что касается других заминирований он отметил: "Мы видим, что почерк изменился, работают другие люди, но они продолжаются. Были случаи, когда в Харькове "минировали" все детские сады, все учебные заведения, все детские площадки - это тысячи объектов".

Для реагирования на возможные сообщения в день выборов 21 июля на Харьковщине планируют создать 14 совместных групп полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

"Если заминируют все без исключения участки, понятно, что осмотр будут осуществлять те работники, которые будут их охранять, - добавил Сокуренко. - На каждом будет двое полицейских и один сотрудник ГСЧС. Эвакуация будет проводиться только тогда, когда будут для этого основания".

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Напомним, в Харькове массовые сообщения о заминировании регулярно поступают с 21 апреля. Силовики проверяли гостиницы, торговые центры, школы, университеты и колледжи, районные администрации, заводы, вокзалы, аэропорт и тому подобное. Ни в одном случае взрывчатку не нашли.

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.