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Все про:минирование (812) Нацполиция (9680) Харьков (4354)

 Убытки харьковских предприятий из-за "минирования" превышают 5 млн грн, полиция потратила на выезды 300 тыс. грн, - начальник ГУНП Сокуренко

С начала волны ложных сообщений о заминировании правоохранители потратили на выезды для проверки более 300 тыс. грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Медиапорт.

"Наши убытки мы легко посчитали, потому что знаем, сколько потратили бензина, сколько стоил ремонт машин и т.д. - более 300 тысяч только полиции это стоило", - заявил он.

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Также убытки несли заведения, которым приходилось временно закрывать на время проверки.

"Некоторые предприятия и организации не предоставили нам информацию, какой ущерб они получили от ложных сообщений. Но то, что мы получили - это более 5 млн грн", - говорит начальник ГУНП.

Он также рассказал, что дело по подозрению двух киевлян в ложных минировании расследовать в Киеве.

"Залог был определен судом в размере 1,45 млн грн каждому. В течение нескольких часов залог был внесен - за одного и другого. После внесения залога они были отпущены. Сегодня это уголовное производство находится не в Харькове - оно в Главном следственном управлении Национальной полиции в Киеве, которое продолжает расследование", - рассказал Сокуренко.

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Харьковские правоохранители также продолжают вести это дело. По словам начальника ГУНП, есть и другие люди, которые "обоснованно подозреваются".

Что касается других заминирований он отметил: "Мы видим, что почерк изменился, работают другие люди, но они продолжаются. Были случаи, когда в Харькове "минировали" все детские сады, все учебные заведения, все детские площадки - это тысячи объектов".

Для реагирования на возможные сообщения в день выборов 21 июля на Харьковщине планируют создать 14 совместных групп полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

"Если заминируют все без исключения участки, понятно, что осмотр будут осуществлять те работники, которые будут их охранять, - добавил Сокуренко. - На каждом будет двое полицейских и один сотрудник ГСЧС. Эвакуация будет проводиться только тогда, когда будут для этого основания".

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Напомним, в Харькове массовые сообщения о заминировании регулярно поступают с 21 апреля. Силовики проверяли гостиницы, торговые центры, школы, университеты и колледжи, районные администрации, заводы, вокзалы, аэропорт и тому подобное. Ни в одном случае взрывчатку не нашли.

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3136861
 
 
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Шарія зняли з розшуку і скасували заочний арешт: деталі рішення суду

Київський апеляційний суд відмовився скасувати постанову про зняття з розшуку та скасування заочного арешту блогера Анатолія Щарія.
Як передають "Українські новини", прокуратура просила суд скасувати постанову Шевченківського районного суду Києва про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру, скасування його розшуку і арешту.
Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія вступило в силу.
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Продайте гєпєни тувалєти, і відразу відшкодуєте затрати
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*МОДЕР. а за что ты меня уже второй раз блокировал.... в огромном большенстве людям нравится как и что я пишу... блокируй..я непротив...хоть мозгами отдохну больше от негатива и писанины...((та нувас нахрен уже....СИДИТЕ...НЕ ФУЙ ШАСТАТЬ.... уже десяток тысяч звонков с заминированием и ни одного подрыва.... кто захочет что взорвать он как терминалы херячат...так (пацан сказал. пацан сделал....)ну это ясно я с приколом так написал.... ловить и вешать их нужно. тогда ни одна тварь непозвонит....а так дурачки ездите дальше ....((
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Залог был определен судом в размере 1,45 млн грн каждому. В течение нескольких часов залог был внесен - за одного и другого. Афигеть. А минеры то не простые бомжи и наркоманы. Найти за пару часов 3 ляма на залог, ето серьезный у них покровитель и заказчик. А того кто внес залог не хотят афишировать? Почему так быстро внесли залог за них и так быстро отпустили? чтобы не успели рассказать на кого работают?
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це може бути план по дестабілізації керований з рашки - бо Харків велике місто і на кордоні з рф, а з півдня - схід ще дамба з лугандоном. І ось когось з "мінерів" надихнула перемога ЗЕ що влада змінюється.
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Ця уся колотнеча не дарма, Харків - прикордонне з Росією місто. Вони давлять на психіку харків'ян напередодні якіхось подій.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбытки харьковских предприятий из-за "минирования" превышают 5 млн грн, полиция потратила на выезды 300 тыс. грн, - начальник ГУНП Сокуренко
 
 
 
 
 
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