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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (426) Минрегионразвития (101) ОТГ (46)

 В 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион. ИНФОГРАФИКА

4277 местных советов объединились в 924 дееспособные громады. Из них 33 - это города областного значения, которые присоединили к себе более 70 окружающих местных советов.

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода, комментируя данные Мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 июля 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Децентрализация".

Лидеры реформы - Житомирская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская и Хмельницкая области. Последние позиции рейтинга занимают Закарпатская, Кировоградская, Винницкая, Львовская и Киевская области.

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Медленно уменьшается количество районов, в которых не создано ни одной громады. В течение последнего месяца всего в трех районах ситуация сдвинулась с места, а 91 район остается без единой громады.

По словам Негоды, на территории объединенных громад проживает 10 млн населения.

В 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3136860
 
 
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А шо за кипишь？ За первого пэтя ходотайствовал о гражданстве, остальные пэтины партнеры, половина из них сегодня на маскве
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ОТГ непотрібні, це вигадка мафії доя дкрибана коштів місцевих бюджетів! Красти в кожій сільраді незручно, а от якщо об'єднати кілька сільрад, тоді інша справа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 91 районе Украины не создано ни одной ОТГ, - Минрегион. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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