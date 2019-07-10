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 Политика Украины
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 Выплачивать пенсии в ОРДЛО сейчас невозможно, - глава МинВОТ Черныш

Выплачивать украинские пенсии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения этих территорий под контроль украинской власти - невозможно.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - заявил Черныш.

По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связано не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

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"Пенсионный фонд не наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3136859
 
 
 Топ комментарии
 
Надо выдавать мм пенсии георгиевскими ленточками...
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Это не констатация. Это- ответ. Как мне показалось- своевременный.
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Да ладно...зебобик найдет возможность...багдана придумает...как сделать...что бы типа и пенсии платить..и в собственый карман что нить упало...
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Надо выдавать мм пенсии георгиевскими ленточками...
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Чим ще займається цей Черниш і його міністерство , окрім констатації очевидних фактів ?
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Это не констатация. Это- ответ. Как мне показалось- своевременный.
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Ну и верно всё! На удивление- спокойно и аргументированно. А обещание о выплате там... как минимум- неудачно.
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Брехливий як Порошенко,як вони плотили податеи,якщо там немає Української влади?Через ті банки яких там нема?
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Какие же вы зебобики тупые...безналичные платежи не требуют физического наличия банка в том или ином городе..или селе...
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Ти така сама брехлива потвора,як і Порошенко,ніхто нічого не платив,і з банка ДурНр неможливо перераховувати платежи до України.
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😀А кто тебе зебобику говорил о банках лугандонии？ речь идет о банках Украины...в которых с помощью интернет банкинга можно заплатить все налоги...
Ты оказался еще тупее чем казался...
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Вони називали себе "каармільцамі", а в результаті не можуть прогодувати самих себе? То їхні проблеми.
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Можем Мертвечука и Бойка с Новинским порезать на куски и выдать в качестве пенсий. Холеры вам в живот а не пенсий мб*****
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Да ладно...зебобик найдет возможность...багдана придумает...как сделать...что бы типа и пенсии платить..и в собственый карман что нить упало...
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Но, я так понимаю, в случае возвращения в украинское правовое поле задолженности будут погашены? некоторые получат неплохие бабки что ли
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Именно так...это будет сильный удар по пенсионной системе..
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Согласен... Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш - Цензор.НЕТ 9116 Кацапская пенсионная система может не выдержать... Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш - Цензор.НЕТ 2714
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надеюсь к тому времени остальная часть пенсов вымрет а новые т.к. будут без стажа, будут сидеть на минималке.
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Вымрет и что？Близкие родственики проживающие совместно по суду получат всю сумму...
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За термін, відведений клоуну, ніхто їх не поверне. А наступна влада їм пояснить хто вони є і де їхнє місце.
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надо договариваться с россией -платить ей а она уж пенсам. заодно и оплачивать поставленный в ордло газ. и если сами не восстанавливаем донбас то платить россии за восстановление .ведь там же наши люди.!!!!
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Никаких пенсий предателям и колаборантам. Пусть на рубли мокшанские живут... Хотели путина и кадыровскую администрацию, пусть наслаждаются....
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Кацапы эти пенсии в десятикратном размере репарациями выплатят, да, казламордые ??? Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш - Цензор.НЕТ 8925
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Є ідея: тамтешні пенси біля копанок побудуть самопальні міні-електростанції і майнять криптовалюту!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыплачивать пенсии в ОРДЛО сейчас невозможно, - глава МинВОТ Черныш
 
 
 
 
 
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