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 Воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака погиб 10 июля в результате обстрела колонны из ПТРК

10 июля, в районе поселка городского типа Гранитное результате обстрела нашей колонны из ПТРК, погиб Антон Фака, 1997 года рождения младший сержант, военнослужащий 406-й отдельной артиллерийской бригады Военно - Морских Сил Украины.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 406-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ

"С большой скорбью сообщаем, что сегодня - 10 июля 2019 мы потеряли нашего побратима из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны - младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - говорится в информации бригады.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно".

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Воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака погиб 10 июля в результате обстрела колонны из ПТРК 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3136858
 
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