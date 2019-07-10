 Воин 406-й ОАБр ВМС Антон Фака погиб 10 июля в результате обстрела колонны из ПТРК

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 406-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ
"С большой скорбью сообщаем, что сегодня - 10 июля 2019 мы потеряли нашего побратима из-за вооруженной агрессии российско-террористических группировок. Погиб настоящий патриот своей страны - младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал. Командование бригады и товарищи искренне сочувствуют родственникам погибшего и, при первой возможности, обязательно напомнят его имя оккупантам", - говорится в информации бригады.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно".