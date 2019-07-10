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 ГПУ завершила досудебное расследование по делу беглого экс-министра Клименко

Завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18.06.2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации. - Ред.) ч. 4 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору организованной группой - ред.), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - Ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запросе об открытии материалов.

Напомним, военная прокуратура в ноябре 2011 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене. 

Источник: https://censor.net.ua/n3136855
 
 
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А по брильянтовым , насирову , вертолетной атаке . Когда результаты ?
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Спилянные деревья на Грушевского , правду скажут ?
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Напомним, военная прокуратура в ноябре 2011 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене. Источник: https://censor.net.ua/n3136855

2017 года, исправьте, пожалуйста
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"в уголовном производстве от 18.06.2014 года"

Оперативно работают, не прошло и 5 лет.... и почему-то я уверен, что Йурины доказательства можно смело скомкать и отправить в мусорную корзину.
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В статье ссылка кликабельна
Там уголовное производство в ноябре 2017 начато

А так даже думаю то же самое
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Я кажется этого пи.ора на Ютуб видел. Там какая то шл.ха типа тоже клименкотайм рулила.
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Напомню что почти со всех эксрыгоаналов снято международное расследование .
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