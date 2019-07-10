 ГПУ завершила досудебное расследование по делу беглого экс-министра Клименко

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ, передает Цензор.НЕТ.
"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18.06.2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации. - Ред.) ч. 4 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору организованной группой - ред.), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - Ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запросе об открытии материалов.
Напомним, военная прокуратура в ноябре 2011 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.
2017 года, исправьте, пожалуйста
Оперативно работают, не прошло и 5 лет.... и почему-то я уверен, что Йурины доказательства можно смело скомкать и отправить в мусорную корзину.
Там уголовное производство в ноябре 2017 начато
А так даже думаю то же самое