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 Политика Украины
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Все про:ветераны (526) Мукачево (280) Порошенко (17651) реванш (18) Европейская Солидарность (61)

 Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко

Команда "Европейской Солидарности", в составе которой профессиональные военные, добровольцы и волонтеры, в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит прокремлевской пятой колонне нанести удар в спину нашим военным.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию - разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ - это значит превратить наших воинов в пленных, которые будут на линии фронта. Это называется реванш", - подчеркнул Порошенко.

"Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ", партию "Европейская Солидарность". И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов "Полтава", Яна Зинкевич, которая основала "Госпитальеры" и другие добровольцы, ветераны и волонтеры - я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину", - отметил Петр Порошенко.

Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм. "Мы с вами, вашими усилиями сохранили Украину. И сегодня мы вместе должны защищать Украину. Мы реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронте получали 600 гривен - это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта - и это правильный выбор государства, которое себя чтит и уважает", - подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" также позвонил ветерану АТО, пограничнику, участнику "Игр непокоренных" Рустаму Росулу и передал ему привет от побратимов и Марины Порошенко. "Я хочу сказать, что мы тебя очень уважаем, крепко жмем руку и чтобы все у тебя было хорошо. Большое спасибо за то, что ты делаешь для Украины", - сказал Порошенко.

Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко 01
Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко 02
Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3136854
 
   
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После вашего парада 2014 с Муженко, когда наших в котел брали, у меня аллергия на парады...
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То може армію в Україні зовсім ліквідувати? Немає армії - немає «котлів».
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Кто-то уже говорил или это желание петекантропов?
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Тьома.Яке відношення ліквідація параду (під час війни),має до армії? Чи ти так, аби шо небудь ляпнути проти нового президента?
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Про Іловайськ це до Хомчака, Корбана, Філатова, Коломойського, Авакова та Сємєнчєнка-Грііішина.
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Хомчак был в окружении с пацанами, пока ваши пидорошены, Муженки, Гелетеи на пара де звания обмывали! Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1874
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Судя по видео Шапошникова он не с пацанами был а в другом месте.
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Та пам'ятаємо, як ви, русскіє, кинули під Іловайськ ВІСІМ Бонетанково Тактичних Груп армії россіі, вбивати українців.
Не забудемо.
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Не бреши! А методичку про котли віднеси назад на косоглазники й скажи Корбану, що уже не вірять, нехай придумає щось свіже, шахраї брехливі, покидьки Бенасурія.
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300 млн. грн. коштує преїзд ЗЄлі в ОПУ.
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Конечно, никакой парад не стоит 300 МЛН ГРН, если масштабный парад на гнилой воде стоит 121 МЛН ГРН. Но 300 МЛН ГРН стоит переезд ЗЕбила в новый офис в музей Ленина.
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А 14% рейтинга у Медведчука и ОБ это тебе не реванш?
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Хотя медведку и оппорыгов за яйца взять уже давно надо было!
Вот на кого х-ло бы ребят из тюрьм бы отпустил!
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14%
И нифига
Этот «проевропеец» не видит в этом реванша
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Все что надо оно видит!
И проевропейская расшифровывается - продам за евро!
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Да да..... Петя ...... помним..... парад..... оффшоры.... илловайский котел....
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Ты, дизертирская крыса НИЧЕГО помнить НЕ МОЖЕШЬ! По определению!
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Соя, вам не противно от этого пиара пэтьки？
Фууу, мерзость！
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Гороховий, а як країна під час війни з кацапами буде себе захищати? Чи ти вже готовий на коліна перед Х...лом стати?
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А че..... От кормушки к кормушке...... Жареным в Украине запахнет - у него с петей в рашке бизнес построен! Сменит фамилию, сделает поддтяжку, липосакцию - и усе!
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Петрусь,Україна дала тобі оцінку,ти мертвий півень.
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"Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ", партию "Европейская Солидарность"

И сразу всех скопом на передовую , в окопы.
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Скільки у Пєті є різних поганял,та все йому мало. Тепер ще одне-Петро-брехливий.
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А мне нравится идея независимого от зели и малоросных манкуртов парада Независимости, а подачки в 700 грн пусть себе на дорожку оставит. Так что 24-го увидимся на Крещатике.

Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1506
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Какой нафиг парад в госпиталях нет бумаги туалетной волонтеры несут, нет воды бутилированой, про фрукты и овощи молчу.
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с чего ты взял, что если не проводить парад, то в госпиталях бумаги больше станет?

письмо солдата ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=i7HR0Pe0lCg
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Укщо після 24 серпня це все не з'явиться у шпиталях, а воно не з'явиться, то логічним буде висновок що Зеля вкрав 300 млн. гривень. Згоден? Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5674
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У пети это все есть. Надо думать о Великом.
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На чикагщине херово с туалетной бумагой?
Не верю...
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Ещё не отлученная, но уже отлучаемая от кормушки барыжная власть, давит на патриотизм. Гонопольского на Кривом канале сегодня плющило как-то по особенному. На канале княжицкого выполз данилюк и какой-то философ. И их обоих плющит без парада. Значит правильно все делает Президент.
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Зе!Люди - Зе!Боти. Ви бачите їх тут за оботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Зато в 2014 году Петя красочный парад в Киеве проводил в это самое время ВСУ в Иловайске растреливали как в тире.
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Про Іловайськ у Хомчака і Корбана попитай
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Да, таки поехал крышей наш "парламентский спецназовец".
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Макс Бужанский: похоже, парад будет/ Что то вроде...
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34 млн.$, весом 340 килограмм, торжественно конвоируемого к месту содержания под стражей
Порохоботы очень переживают, что на 24 августа не будет парада.
Тоскуют, страдают, многозначительно перемигиваются, Гайдукевич даже очередную расовую теорию вывел насчет малороссов, которые чего то там, простите, до конца не дочитал.
Хотел бы их успокоить, похоже, парад будет.
Судя по совокупности заведенных уголовных дел, динамике их развития, азарту следователя и ожиданиям граждан, парад будет.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей.
И вслед, бесконечная колонна авто, груженная материалами этих самых уголовных дел.
Уверен, толпы граждан выйдут проводить своего любимца на нары в любой день, любую погоду, с прекраснейшим настроением.
Замечательная, кстати, инициатива, на мой взгляд, проводить столичными улицами любого, погрязшего в коррупции персонажа, спекулировавшего патриотизмом.
Если просто вор- никаких триумфов, надели наручники, пожелали хорошего настроения, и разошлись.
Но если крал, представляясь Лидером Нации, тут нужно применять совершенно другой подход.
Ибо нехер красть, раз возомнил себя Лидером Нации.
Макс Бужанский
🤗
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казочки дідуся панаса. є офіційне повідомлення на сайті єс. але ж ви читати схоже не вмієте...хоча шо тут дивного...
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А кто-то сомневался что Петя и есть пророссийский реванш
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Классный вброс. Не хватает только ссылки на первоисточник. Порошенко как всегда остается под ударом ватников и сепаров накшталт Garsia UA и Лалала Лалалала 8cf0faa3.
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По-моему, Петру Алексеевичу нужно срочно обратиться к психиатру.
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Петюня, твоего реванша мы не допустим! Седой ты наш старикашка, в тюрьму мы тебя посадим, а больше тебе рассчитывать не на что! Старый реваншист.
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До парламента ещё доползти надо ... . Реваншист пля .
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ну дров кабаретист канешно тоже может наламать. но у пэтрыка щас всі думки тіко про реванш. просто проэцирует. к психоаналитику ему надо.
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Реванш - это то, что ты до сих пор еще не сидишь в тюрьме.
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Жизнь педро так ничему и не научила. Те же мантры про 5-ую колонну и про него - Главнокомандующего на белом коне, принимающего парад. Петя, это был сон. Хватит бредить, смирись и готовься к ударам судьбы. Ты слишком задолжал народу и никакой ты не герой.
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"Хотят на сто тысяч сократить армию"_______________ТРЕПЛИЩЩЕ...
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Та вже якось все рівно що тобі подобається, що ні.
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Продолжение хреновой игры, на грани фола. Чисто провокационная избирательная компашка у Порошенко. Интересна мне оценка, которую он получит 21-го... Если пролетит, то тогда есть шанс, что не всё потеряно. Мизерный, но есть.
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Навіть, якщо зайде, то більшість буде створена і без нього. А це означає, що недоторканість з шпигуна зняти - як два пальці об асфальт.
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На роССии в живых уже почти не осталось ветеранов ВОВ, а чем то же мозги засирать пиплу надо. Вот и придумали недалекие идеологи "руССькава мира" «беССмерный палк», а если нет живых, значит скачать из Интернета, распечатать портреты усопших ветеранов и с ними маршировать по улицам, поднимая боевой дух народа.. Пляска на костях продолжается. Вместо этого безумия лучше бы могилы ветеранов привели в порядок, это и будет на деле "никто не забыт"
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Що, перестали мародерити в армії? Вовік запросив на перемовини з пуйлом американців і британців? Вовік ходив за крайній блокпост у сіру зону з Туском?
Це реванш. Так мародера Порошенка швидко можуть заарештувати бо багатьох кримінальних справах. А потім ще й з'ясується що він - шпигун російський. І тоді Україна почне видужувати від п'яти років порошенківського шкідництва. Це справжній реванш.
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всё пропало, мы все умрём. "Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ". остановите Землю, я сойду.
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ДЕЗЕРТИР Зеленский никогда НЕ ПОЙМЕТ зачем нужны парады!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко
 
 
 
 
 
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