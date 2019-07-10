 Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.
"Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию - разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ - это значит превратить наших воинов в пленных, которые будут на линии фронта. Это называется реванш", - подчеркнул Порошенко.
"Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ", партию "Европейская Солидарность". И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов "Полтава", Яна Зинкевич, которая основала "Госпитальеры" и другие добровольцы, ветераны и волонтеры - я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину", - отметил Петр Порошенко.
Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм. "Мы с вами, вашими усилиями сохранили Украину. И сегодня мы вместе должны защищать Украину. Мы реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронте получали 600 гривен - это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта - и это правильный выбор государства, которое себя чтит и уважает", - подчеркнул Петр Порошенко.
Лидер партии "Европейская Солидарность" также позвонил ветерану АТО, пограничнику, участнику "Игр непокоренных" Рустаму Росулу и передал ему привет от побратимов и Марины Порошенко. "Я хочу сказать, что мы тебя очень уважаем, крепко жмем руку и чтобы все у тебя было хорошо. Большое спасибо за то, что ты делаешь для Украины", - сказал Порошенко.
Не забудемо.
https://www.youtube.com/watch?v=Mu4jG7y-ypc
Вот на кого х-ло бы ребят из тюрьм бы отпустил!
И нифига
Этот «проевропеец» не видит в этом реванша
И проевропейская расшифровывается - продам за евро!
Фууу, мерзость！
И сразу всех скопом на передовую , в окопы.
письмо солдата ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=i7HR0Pe0lCg
Не верю...
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34 млн.$, весом 340 килограмм, торжественно конвоируемого к месту содержания под стражей
Порохоботы очень переживают, что на 24 августа не будет парада.
Тоскуют, страдают, многозначительно перемигиваются, Гайдукевич даже очередную расовую теорию вывел насчет малороссов, которые чего то там, простите, до конца не дочитал.
Хотел бы их успокоить, похоже, парад будет.
Судя по совокупности заведенных уголовных дел, динамике их развития, азарту следователя и ожиданиям граждан, парад будет.
Что то вроде одинокой фигуры Петра Алексеевича, в измятом костюме, с тележкой, груженной 34мя миллионами долларов, весом о трехста сорока килограммов, торжественно конвоируемого за шиворот к месту содержания под стражей.
И вслед, бесконечная колонна авто, груженная материалами этих самых уголовных дел.
Уверен, толпы граждан выйдут проводить своего любимца на нары в любой день, любую погоду, с прекраснейшим настроением.
Замечательная, кстати, инициатива, на мой взгляд, проводить столичными улицами любого, погрязшего в коррупции персонажа, спекулировавшего патриотизмом.
Если просто вор- никаких триумфов, надели наручники, пожелали хорошего настроения, и разошлись.
Но если крал, представляясь Лидером Нации, тут нужно применять совершенно другой подход.
Ибо нехер красть, раз возомнил себя Лидером Нации.
Макс Бужанский
🤗
https://glavcom.ua/news/chornovol-pro-koaliciyu-z-medvedchukom-nikoli-608816.html
Це реванш. Так мародера Порошенка швидко можуть заарештувати бо багатьох кримінальних справах. А потім ще й з'ясується що він - шпигун російський. І тоді Україна почне видужувати від п'яти років порошенківського шкідництва. Це справжній реванш.