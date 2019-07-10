 Департамент внутренней безопасности проверяет сообщение об угрозах одесской патрульной Мельник, - Билошицкий

Об этом в интервью Громадскому заявил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что накануне женщина опубликовала аудиозапись телефонных разговоров, где неизвестный угрожает ей и ее ребенку.

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"Внутренняя безопасность, увидев эту всю ситуацию, вчера начала работать уже по информации, которая стала известна. По состоянию на вчера Зою Мельник вызвали, чтобы она предоставила объяснения по данному поводу. Однако она сказала, что плохо себя чувствует и находится на больничном. Поэтому она не прибыла для дачи объяснений по данной ситуации", - сказал он.

По словам Билошицкого, внутренняя безопасность вместе со специальной комиссией будет проверять также информацию о возможных злоупотреблениях в руководстве патрульной полиции Одесской области, о которых писала Зоя Мельник на Facebook.

Напомним, 8 июля начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства.

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