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 "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам

Почетный патриарх Филарет утверждает, что не знал, что его интервью пропагандистском канала "Россия24" вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. По словам Филарета, если бы он это предвидел, он бы вероятно отказался от интервью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филарет заявил в интервью Громадському ТВ.

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направленные на уничтожение Киевского патриархата. Поэтому к этой всей информации нужно подходить с этих позиций - поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают", - заявил он.

Филарет также отметил, что "этому враждебному каналу дал информацию правдивую".

"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то, кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - подчеркнул Филарет.

В то же время, он отметил, что возможно он "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам

Источник: https://censor.net.ua/n3136852
 
 
 Топ комментарии
 
Да, мы уже усвоили, что служение с (в) КГБ - не является грехом.
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Да пофиг шо ты там, старый пенек, теревенив. Иди краще томос учи)) "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 3721
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Як би б у бабусі були..., то вона була б дідусем. Пізно. Треба було раніше думати або слухати поради розумних людей.
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Да, мы уже усвоили, что служение с (в) КГБ - не является грехом.
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Да пофиг шо ты там, старый пенек, теревенив. Иди краще томос учи))
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Як би б у бабусі були..., то вона була б дідусем. Пізно. Треба було раніше думати або слухати поради розумних людей.
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Лучше бы ты "крякнул" на следующий день после получения Томоса, того глядишь бы и к лику Святых причислили бы, а так теперь только к КГБистам!
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Офицер КГБ под позывным Филарет наконец-то использован!!! Старый козырь не сыграл)))
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Все равно Филарет , в моей душе , остается тем - кто должен был принести Украине " томос " .Не барыжная свинья , а он .
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Ну ясен пень! И шоб Томос был подписан коллегой Филарета по кгб Гундяйкой.
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Я тебя обещал . шо лупану . пес шулудявый ? .
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Ну так я тебя уже ждать устал, сепарок. Или ты просто кукарекаешь, за слова свои не отвечаешь? "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 9641
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Да , понятно , адрес на Троещенне уточняю . "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 5401 Хотя уже знаю .
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На левобережной , тут мне подсказали.
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руснявое, ты еще тупее, чем я думал. "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 7335 Ты хоть ложкой умеешь пользоваться без инструкции и тренера?
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Ох ты и дэбил ? Ох ты и дэбил , как и твое порося .
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Нравится это или нет,но если б не барыжная свинья,то ув.Филарет по сей день бы боролся и уверен,что ничего не получил.
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Вор был распят с Христом. Главное не кто, а что. Без Барыги хрен когда бы был обььединительный собор из-за амбиций фили. А так, треп пети на время филину страсть укротил.
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Это финиш!Как так можно?Всю жизнь бороться,стать АВТОРИТЕТОМ общества и так жидко,с нехорошим запахом подойти к финалу?
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это объяснимо- старческий маразм.., или гордыня, что похуже будет.
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гагага....разбудите дедушку и скажите что на дворе уже 2019 год, может он еще в 2000-ом?
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Треба було у Бога поради спитати...
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Жаль , думал впишут в историю становления украинской независимой церкви , атаки связался с рашкой и вляпался …
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ху_ндя_й моржовый и ТПморжовая )) красивая комплиментарная пара ))
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"вовремя предать - это значит предвидеть" (с) )))) отсюда делаем вывод -
"не предвидел - это значит не вовремя предал". так гдэ то и есть ))
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Решил как то большой грешник покаяться и пошел в церковь, а его оттуда нагнали, дескать не достоин, не оскверняй храм своим присутствием! Вышел он ,сел и заплакал. И тут к нему Иисус явился, спрашивает: - Что случилось, плачешь почему?
- Из храма меня выгнали и не пускают , отвечает грешник.
- Не печалься, ответил Иисус, меня они дано выгнали и тоже не пускают!
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Філарет змінився одночасно з пришестям Зеленського...
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По большинству комментариев видно, что тут собрались люди верующие, высокодуховные.
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Не надо ёрничать. Вера - верой, а религия - религией. Надеюсь, разницу понимаете.
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Видно перепало выживающему по старости с ума продажному старцу от кремлёвских фашистов )(уйла и раскольников с кацапской РПЦ кырыла гундоса 30 кровавых сребренников для Фили ставшем Иудой.
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И даже самому целому патриарху Бог не подсказал...Так какая же между ним и простым смертным разница?
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Не звертай увагу, діду. Досить себе картати. Незабаром прямі телемости розпочнуться. Брататися будемо в прямому ефірі.
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Филарет единственный, кто пытается отстоять украинскую церковь Киевского патриархата, а не московскую или еще хуже константинопольскую, навязанную иудеем Нариком и Порохом..
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Скажіть старому що у нас війна з росісією
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"ошибся в том, что дал интервью такому каналу" "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 5652

Филарет ошибся в том, что отделил свой язык от мозгов. А на каком анале- дело десятое.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам
 
 
 
 
 
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