 ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в депутаты, в том числе действующих нардепов от Радикальной партии Вовка, Куприенко и Кириченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты ", - говорится в сообщении.
Отменена регистрация кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных в избирательный список от Радикальной партии Олега Ляшко под №10, 14 и 23 соответственно.
Также отменена регистрация кандидатов от партии "Слуга народа" Артема Расенка и Антонины Федосовой, включенных в избирательный список под №184 и №175 соответственно. Как объяснили в ЦИК, указанными лицами не соблюдены требования Конституции и закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов.
Отменена регистрация 7 кандидатов от "Слуги народа" по заявлению партии.Сняты с выборов: Елена Коробкова, Роман Боярчук, Ольга Арбуз, Михаил Соколов, Юрий Баланюк, Анастасия Рагимова, Виталий Витикач, включенные в избирательный список под №31, 71, 78, 99, 164, 170 и 177 соответственно.
Отменена регистрация кандидата в народные депутаты от "Батькивщины" Александра Галаченко, включенного в избирательный список под №135, в связи с его заявлением об отказе баллотироваться.
ПОГОВОРИТЬ С УБИЙЦАМИ?
https://youtu.be/1PAqyuwTQQI?t=203
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·
«Генералисимус» Т.Черновол заявила, что в ПЄС готовы на коалицию с пропутинской партией «За життя». По сути ПАП-партия прощупывает общественное мнение на сотрудничество с кремлёвской политсилой. Они очень долго маскировались, хотя все было очевидно: Бойко рекламировался на «прямом», Медведчуку предоставлялся эксклюзивный «зелёный» коридор на москву, куму путина во время войны позволили стать серьезным игроком в сфере импорта нефтепродуктов в Украину и т.д., но теперь наконец-то проясняется. Маски сброшены, а избиратели ПЄС уже предупреждены.
Вот что написала Татьяна у себя в фейсбуке:
ЗМІ МЕДВЕДЧУКА ПЕРЕКРУТИЛИ МОЇ СЛОВА І БРЕШУТЬ про те, що я і моя команда "ЄС" готові піти в коаліцію з Медведчуком. НІКОЛИ! Це Медведчук стояв за агресією РФ і смертю мого чоловіка на фронті. Я вважаю, що особисто Медведчук - організатор деяких силових акцій проти Майданівців, зокрема нападу на Дмитро Булатов (Dmytro Bulatov). До речі, саме тому я була обрана для маніпуляцій. Тому що це особиста помста Медведчука: в часи Майдану я організувала акцію Автомайдану біля його маєтку, за що він публічно обіцяв помститися. https://bit.ly/2NKLsGR
Тому це його помста. А технологія її проста. Я людина, яка сприймає кожного співрозмовника, як гідну особистість. І не можу сприймати будь-якого журналіста, як людину без честі, яку підіслали для того, щоб записати потрібні фрази вирвані з контексту. Отже повторюю - це обман, що я прогнозувала коаліцію Порошенка з Опоблоком. ДО ЯНУЧАРІВ Я НЕТЕРПИМА! Це вони вбивають українців! PS. Медведчуку, - іду на Ви. ЧЕКАЙТЕ ЗНОВУ «гості» у Пущі-Водиці.
посмотри фома неверующий сначала интервью а теперь в кусты
https://glavcom.ua/news/chornovol-pro-koaliciyu-z-medvedchukom-nikoli-608816.html
Как вам чистота рядов этих кристально чистых "партий", а, псарня？
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
Неужели "лейтенанту" ,акланову пытается дозвониться?
но я за поплавского. вареники по 100 грн за порцию, и при этом на кафе написать доступная еда. кто в Украине еврей?