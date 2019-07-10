 Розенко призвал Зеленского отстранить главу Донецкой ОГА Кириленко, не предупредившего штаб ОС о поездке на передовую

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю, что председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура - немедленно начать расследование всех фактов, приведших к гибели людей", - написал он, репостнув сообщение, что колонна с Кириленко поехала на передовую, не предупредив штаб операции Объединенных сил, и там попала под обстрел.
Напомним, 10 июля около Гранитного в Донецкой области враг попал ракетой в грузовик ВСУ. В результате один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения. Грузовик был в колонне, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, его машина и он сам не пострадали.
Президент Владимир Зеленский поручил усилить борьбу против диверсионных групп.
На пост главы Донецкой ОГА Кириленко 5 июля представил сам Зеленский.
нах этот ватный ЗЕбил там был нужен? построить детский садик около бп? или обсудить постройку водопровода в окоп?
Сволочи показушные!!!
Ящо у вічі - то від ЗЁ сцикнули...
І враз навкруг розлилася краса
Бо, звісно, "Божа то була роса"
У него брат в МГБ днр служит.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.
або,ймовірніше :
Стаття 367. Службова недбалість
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Воно взагалі - ШО?
А Петра за зловживання за Іловайськ? Що мовчим?