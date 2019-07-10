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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2078) Путин (24902) Климкин (2255)

 Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире Громадського ТВ Климкин отметил, что сейчас относительно урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения Крыма можно искать новый формат переговоров, но он должен быть в присутствии западных партнеров.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но они очень в этой истории нужны. Какой это будет формат - Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь это мега-восклицательный знак ", - добавил министр.

Климкин представлял в Украине в формате Нормандских переговоров (с участием представителей РФ, Франции и Германии), цель такого формата - урегулировать ситуацию на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Путиным во время войны вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании. Его на эмоцию не возьмешь, - Климкин о видеообращении Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3136847
 
   
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Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 8531 Сергій Іваніф
Клим Чугункин уймется когда нибудь?

Коли стане людиною... Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 8987

Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 6835

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НЕ ему как раз надо один на один..так легче будет коленки протирать без свидетелей...
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НЕ ему как раз надо один на один..так легче будет коленки протирать без свидетелей...
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если что- зеля всегда баканову может позвонить Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 2575
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Партнеры при переговорах
Свидетели - при совершении преступления...
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Клим Чугункин уймется когда нибудь? Он вроде в отпуске
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Ну так и Петя давно не президент, но это же не мешает вам ЗЕбилам визжать про Петю в каждой теме..
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Сергій Іваніф
Клим Чугункин уймется когда нибудь?

Коли стане людиною... Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 8987



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Когда же петины холуи поймут, что их советы с помойки никому нах не всрались.
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да мы уже ПОНЯЛИ СЕГОДНЯ ПОСЛЕ ДЕБИЛЬНОСТИ ЗЕЛЕМОЙСКОГО в Борисполе.... ПАЦАН В НАТУРЕ ПОШЕЛ ПО БЕСРЕДЕЛУ БЫДЛЯЧЕ КРИВОголовое КОРОЧЕ.... ЦЕНЗУРА....мы все поняли доктора и Порошенко на больного на головку клоуна не обижаются...
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Какие советы для всеобщего посмешища? Говно по озерам собирайте -больше не на что не годитесь, зекрысы)
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Они и на сборе говна накосячат,такая у зебобиков карма - везде обкакаться.
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Когда же зебины холуи как Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 8284 00-Владимир Петренко d6125f28 поймут, что их советы с помойки никому нах не всрались. Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 7512
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Лавров. Вот и третий партнер. Эта тройка друг друга стоят.
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Тонкий якобы, но глупый совет. Нельзя же так не доверять своему, пан Климкин, президенту. )) Возможно, имеет смысл побеседовать даже без переводчиков, что называется с глазу на глаз?
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Как же с Зелей можно говорить, если оно двух слов без бумажки связать не может? Только мычит что-то невразумительное!
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Vectorzahidniy
Как же с Зелей можно говорить, если оно двух слов без бумажки связать не может? Только мычит что-то невразумительное!
Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 9409

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Зато Вы наверняка можете за бабосы, уворованные у украинцев хряком, тут вещать без бумажки.))
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Опа, как павлуша запел. Значит, таки будет встреча с ******, но уже бе павлика "морозова" и кончелыги, слава Богу, лолиты
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Тепер зрозуміло, чому ЗНО з математики повинно бути обов'язковим! І за його результатами надавати або позбавляти права голосу на виборах.

Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 7444
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Что вы обе такое мелете!? 300000000 гривен разделить на 45000000 будет приблизительно 6,7 гривны на гражданина Украины.
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Та невже???
А по 4000 баксів щомісяця учім вчителям це скільки буде на зарплати?
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Евгений Шинский
Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6474

Что вы обе такое мелете!? 300000000 гривен разделить на 45000000 будет приблизительно 6,7 гривны на гражданина Украины.
Ти ба, а ти на відміну від інших шанувальників блазня вмієш рахувати...

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И ещё по 4000$ на зарплаты учителям останется 😁
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Якщо 40 000 000 дати по 1 000 000 то буде 40 000 000 000 000 грн...
Вам в апараті ЗЕ працювати саме місце.
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Тебе нетерпится увидеть зелю в коленно-локтевой позе перед путлером?
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Так оно же пуйло смешить собралось... Вывод за день:зекриси таки пi-ари
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Зачем пуйлу старпера зелю в пузо целовать?) боюсь подохнет зекрыска, на очередном засидании от передоза...
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Мальчик Презедент должен говорить из за Юбками Партнёров, Боже мой, какой ПОЗОР! Когда же будет уже настоящий МУЖИК ПРЕЗЕДЕНТ, а не ХОЛОП!??
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у зели всегда есть выбор:
1 позвонить баканову
2 рассмешить *****
3 просто расплакаться и попроситься к ***** на коленки
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"На Бориспоьском совете
Кто то громко плачет,
Это новый Президент
Бандюка п%здячит"
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Зебільчика п%.... ("Бориспільський чиновник, якого Зеленський вигнав, голосував за "чесного ПреЗЕдента") Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 1213
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кацапе, постиш частушки і вважаєш себе розумним?
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А чего Цензор все только о Зеленском да о Зеленском? АРасскажите что-нибудь о Петьке - реформаторе. Например как его закарпатцьі гоняют как сидорову козу. Еле успевает бедолага драпать от людей со своих же митингов
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Советую климкину не давать указание народному президенту . Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 5776
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Чуб
Советую климкину не давать указание народному преЗеденту .

Таким блазня ще ніхто, здається, не зображав! Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6334
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Так бєз партньора-як же ? Всігда рядом. Прості,лисий.
Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 2647 Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин - Цензор.НЕТ 7152
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Та они би -весь инет об этом гудит, просто борис вообще оторваный придурок, а зеля всегда домой идет после всего... ну и лена от такой жизни тоже иногда нюхает
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А так тепліше.І на комуналці зекономить можна.Квартири здавать .Голова офісу завжди поруч.Самі плюси. Крєпку мужську дружбу нечасто в нас зустрінеш.
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Советую Климкину встречаьтся с Ляшко без свидетелей
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Макрон вже віч на віч зустрічався для брутально-виховної бесіди і вже погоджується ерефію прийняти у розкриті обійми
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Местецовые царьки и бохки возомнили себя пупом мира !
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Та нє нада ля-ля.Наше Сцикло саме сциклисте в світі.Так обісциться,що ***** захлинеться.
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Вспомнил почему-то коммент-картинку здесь, как один в свитере или в фб, где-то там, спрашивает, есть ли в преЗЕ яйца. И преЗе ответил - скинул в личку. 😁😁
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От сразу видно чекушников. Они даже будут рады если их любимый ***** президента Украины как то переиграет.
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Порохоботы, оглянитесь как вы деградировали - самый примитивный срач на уровне путинских ватников-нашистов.
Ни одного осмысленного комментария.
Ответьте хотя бы - Петю можно было наедине оставлять?
Может переиграл бы дипломатически или просто удавил бы х@йла?
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"Они потеряли гордость и умерли раньше, чем умерли их тела", - писал Уистен Хью Оден о подобных существах. (Перевод подстрочный).
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Віктар, шо там прінц Коля? Картоха как?
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Кацахол, за последние пять раз, что вы ко мне обращались - три раза было про колорадского жука, два раза про картофель.
Я уже думал - это ваш потолок, а нет, еще про Колю.
Прогрессируете
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Та шо там клімкін. Таке ото. Ніхто і звати ніяк...
Он Танюша чорновол сказала що , прости Госпрди, партія, порошенка з опоблоком буде об'єднуватися.
Агов, порохоботня!!))
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Хорошего пенделя и пусть с кем хочет объединяется.
Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9845
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Надо , ... как Хорваты .Иного варианта нет. Планы, поддержка, космос, и тп...
И "кончить" с ****** на Дамбасе.
Да, армия, да жертвы, да тяжело, а .. на то и война... легко? ... сдаться в плен манголам?
Какой у нас выбор? Выбора нет. Или они или мы.
Суть операции - "выжечь ******* с Дамбаса "напалмом" под корень ". Без жалости - увы. Иначе они нас...
Увы. Но только после начала операции ...еще кое-что...
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В таком варианте, случае, те же "партньоры" настолько обеспокоятся, что нас виновными определят.
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Они и так готовы .Ещё чуть-чуть газпромовского бабла им подкинуть и они поверят испанскому диспетчеру который придерживал свечку крававой хунте когда та насиловала эпилептических старушек кричавших ,,путенвведи " .
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Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах/ чтобы не дали педофилу зацеловать мальца в пупок до испуга и заикания .
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К хорватскому сценарию нужно готовиться 10-15 лет или больше .За 5 лет не продвинулись ни на шаг . Не выполнено ни одного из тех условий что нужны для его реализации . Без них это простое самоубийство
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все сложно узеленского... Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9271

Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7847 Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 2 ч.2 часа назад

Портнов постійно тусується в офісі президента.
Богдан вважає його своїм вчителем, дослухається.

Проте, визначальний вплив на кадрову політику президента мають Коломойський і Фуксман.
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Климкин поумнел поздновато...Сначало согласился на "партнёров"-кремлёвских евроблях : Меркель и Олланда,помог порошенко втянуть в заведомо мёртворожденный формат,где решаюшее путинское "Россия-не сторона конфликта и нельзя её так рассматривать" и заводило всё в тупик.Тупой тупик и никаких перемен.Только вот кабальные для Украины условия были подписаны...Кстати,ДО СИХ ПОР никто не соизволил дать профессиональную юридическую оценку права подписи Кучмой таких соглашений вне парламентского обсуждения.
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Зеленский уже старый для Путина. Ему нечего боятся. Кремлевского педофила он не заинтересуент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин
 
 
 
 
 
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