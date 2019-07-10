 Советую Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире Громадського ТВ Климкин отметил, что сейчас относительно урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения Крыма можно искать новый формат переговоров, но он должен быть в присутствии западных партнеров.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но они очень в этой истории нужны. Какой это будет формат - Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь это мега-восклицательный знак ", - добавил министр.

Климкин представлял в Украине в формате Нормандских переговоров (с участием представителей РФ, Франции и Германии), цель такого формата - урегулировать ситуацию на Донбассе.

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