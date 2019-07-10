 Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие.. Рост количества министерств - это потеря качества их работы", - заявил Гройсман.
Шо я слышу？
Петя "почув народ"...... Грося - вид бурной деятельности!
И по бла бла.... и по косякам..... и по назначениям.... и по Хероям Украины!!!!
🙃
апміністрів".
СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!
АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!
У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.
Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!
Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((
Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:
виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!
розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!
З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((
А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((
Миха Чаплыга
😁
Неужели выборы на носу?
😁
😁
опять решил стать депутатом
надел рубашку и пиджак
стучуся в двери избиркома
оттуда занято кричат