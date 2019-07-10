EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1460  54
Все про:Кабмин (11027) Гройсман (4811)

 Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает с целью оптимизации работы правительства в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних более 20.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие.. Рост количества министерств - это потеря качества их работы", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климпуш-Цинцадзе хотела устроить политический скандал, а не попасть на саммит Украина-ЕС, - Гройсман о недопуске вице-премьера

Источник: https://censor.net.ua/n3136846
 
   
 Топ комментарии
 
А я предлагаю тебя сократить , лет так на двенадцать , пятнадцать .
 показать весь комментарий
 
«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А я предлагаю тебя сократить , лет так на двенадцать , пятнадцать .
 показать весь комментарий
 
 
Кого ЗЕбіл ловить на даху верховної ради?

Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 3829
 показать весь комментарий
 
 
Откуда ты взяло чудо свынячее , шо я Зе бил . ? Отличать дураков от нормальных людей , научился в детстве . Назови меня Брежневским или Андроповским .
 показать весь комментарий
 
Ты даже не зебил. Ты подзаборный зебобик Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 2723
 показать весь комментарий
 
ты шото путаешь. в верховной раде сейчас нету не одного депутата слуги народа. там большинство соевых. так что адресуй вопрос своему панамскому шоколадному вождю
 показать весь комментарий
 
 
Это совсем другое дело. Наконец смог поменять не только форму, но и содержание. Буду голосовать за Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
 
хе-хе)) здесь и одного хватит, все остальное давно на местах куплено Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 2779
 показать весь комментарий
 
 
ага правильно! оставить только офис в лесу.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Но не исключено, что это предвыборный пиар.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая идея,имею встречное предложение:сократить трусельмана на голову.... Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 8900
 показать весь комментарий
 
 
Грося ! Вы как саранча набросились на Украину , где шо украсть , шо не украли до нас . ТЮРЬМА ВАШ ДОМ !
 показать весь комментарий
 
 
Гройся ,выдумывай что хочешь,до дембеля осталось считанные дни
 показать весь комментарий
 
 
И че вас так за неделю перед выборами колбасит?
Петя "почув народ"...... Грося - вид бурной деятельности!
 показать весь комментарий
 
 
Плат пятилетки за месяц!!!!!!
И по бла бла.... и по косякам..... и по назначениям.... и по Хероям Украины!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Гройся каже те, що хоче чути народ. Якось навіть і не цікаво - це плагіат на форму дії Зе на недолугу частину суспільства.
 показать весь комментарий
 
Який толк з твоїх грося міністерств,коли в трьох з них уже роками нема міністра,самі в.о,щоб з нікого було спитати
 показать весь комментарий
 
 
а мо хройсманна подменили? или - сидел, сидел и на конец таки высидел?
 показать весь комментарий
 
Да Вінчі.Рімейк."Таємна вчечєря-2,або Вова Гройсман і дванадцять апміністрів".
 показать весь комментарий
 
 
Эта стадия принятия неизбежного называется отрицание
 показать весь комментарий
 
 
Вибори Президента і парламенту в Україні потрібно проводити раз в два роки.. Прозрівають перед виборами, розпочинають діяти та думати.. Особливо - при нікчемному рейтингу напередодні виборів за всі п'ять років своєї нікчемної діяльності.. Імпотенті імітатори реформ..
 показать весь комментарий
 
 
Мінстеця потрібно першим розігнати - після повного аудиту з оприлюдненням його результатів, просраних коштів бюджету воюючої України на нікчемних стецьків, котрі всі п'ять років займалися , виключно, вилизуванням петіної обісраної дупи.. Та і в дьогті та пір'ї не завадило б провести по Хрещатику деяких порохоботів-стахановців, котрі внесли найбільший вклад в справу дезинформації народу України..
 показать весь комментарий
 
Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!
СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!
АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!
У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.
Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!
Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((
Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:
виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!
розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!
З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((
А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((
Миха Чаплыга

😁
 показать весь комментарий
 
 
«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора! Только не министро управляют экономикой, а олигархат! Олигархат нужно не сокращать, а множить на 0!!! И начинать нужно с барыги с собачьей будки!!!
 показать весь комментарий
 
 
А я предлагаю поставить 12 павильенов с нижним бельем в Винице и проверить справишься ли ты ?
 показать весь комментарий
 
 
Cправится . Если вся выручка будет к нему в карман .
 показать весь комментарий
 
 
Что случилось с гройсманом? Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 7940
Неужели выборы на носу?
 показать весь комментарий
 
 
Медвежья балячка, бздит возмездия...
😁
 показать весь комментарий
 
Скоро Грося буде танцювати стриптиз на пілоні. От що значить - партія на виборах пролітає. Але у мене є сумніви, що такі танці оцінять хоча б жінки. Хоча... Зебіли свого часу гру на роялі оцінили.
 показать весь комментарий
 
 
она не пролетает, она оттягивает голоса у Пороха.
 показать весь комментарий
 
Та ну! 😁 Шкірку вона відтягує на одному органі! 😁
 показать весь комментарий
 
 
правильно було б скоротити кількість гройсманів
 показать весь комментарий
 
***
опять решил стать депутатом
надел рубашку и пиджак
стучуся в двери избиркома
оттуда занято кричат
 показать весь комментарий
 
Розумієте, Петра залишили вже всі, хто хотів. Ці , що залишились - це термічне ядро. Як у Юлі. Тут ніхто не відтягне. Декілька відсотків хіба що Вакарчук. Але він і у Зєлі відтягне. І не відомо, у кого більше. Грося ніколи не користувався популярністю , як самостійна фігура. І підозрюю, що більшість ж 1,5відсотка його виборців - то держслужбовці і члени їх сімей.
 показать весь комментарий
 
Проявляється основний політикум України : український преЗЕдент, український премєр Гройсман,український спікер Рабінович і головний спонсор український мільярдер Коломойский ! Вони зроблять всіх разом!!!
 показать весь комментарий
 
П****ц. А что тебе торгаш винницкий мешало 5 лет ето сделать? Наоборот раздул штаты бесполезных министерств что концов не найдешь
 показать весь комментарий
 
Проявляється основний політикум України : український преЗЕдент, український премєр Гройсман,український спікер Рабінович і головний спонсор український мільярдер Коломойский ! Вони зроблять всіх разом!!!
 показать весь комментарий
 
Куда как развитей Швейцария обходится 7.Причём решает и такие социальные вопросы,какие не снились украинским министрам.
 показать весь комментарий
 
Так що ж ти раніше не скорочував,а роздував,а тепер перед самими виборами вирішив прогнутись і будеш в дамках.Чорта лисого хитрож"пий.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман предлагает сократить количество министерств до 12
 
 
 
 
 
 вверх