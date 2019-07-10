 Порядок взаимодействия госорганов по экозащите в портах вышел на финишную прямую, - Европейская бизнес ассоциация

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии OBOZREVATELсообщила координатор Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации Ярина Скороход.

"Мы надеемся на принятие нового порядка уже в ближайшее время, поскольку все сроки на его разработку уже прошли, а он был предусмотрен принятым еще в октябре 2018 Законом о едином окне. Назвать конкретные сроки, когда это может произойти, пока сложно, ведь существует определенное сопротивление, так как неурегулированность нормативно-правового поля на руку экологическим инспекторам. Впрочем, вчера новый порядок был рассмотрен правительственным комитетом", - отметила Скороход.

По словам Скороход, вопрос урегулирования действий экоинспекции в Европейской Бизнес Ассоциации определяют как один из насущных.

"Экологи продолжают проводить проверки судов в морских портах Украины, несмотря на принятое в апреле этого года Постановление КМУ №367, которым запрещены проверки до принятия соответствующих порядков. Следовательно, согласно указанному решению Правительства, проверки судов в морских портах сегодня запрещены. Однако, на практике бизнес почти каждую неделю сообщает о случаях его нарушения - попытках экологических инспекторов получить от судовладельцев штраф за "загрязнение" акватории морского порта. Мы обеспокоены такой ситуацией и призываем Правительство все же обратить на нее внимание", - подчеркнула Скороход.

Она убеждена, что для урегулирования ситуации необходимо принять ряд документов: Порядок взаимодействия Администрации морских портов с Госэкоинспекцией, Порядок взятия проб и Порядок исчисления размера возмещения.