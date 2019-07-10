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 Крымчанин пытается в суде добиться расширения списка разрешительных документов для въезда детей на полуостров

Житель Севастополя оспаривает отдельные положения постановления КМУ о порядке въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Окружного административного суда города Киева, 10 июля состоялось подготовительное заседание по иску жителя Севастополя к Кабинету министров Украины о признании недействительными отдельных положений постановления, которым регулируется порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Истец оспаривает закрепленные постановлением положения о том, что въезд и выезд с временно оккупированной территории Украины граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта, или проездного документа ребенка. Такое требование, по мнению истца, нарушает права его сына на свободу передвижения и искусственно ограничивает возможности получения документа, подтверждающего гражданство.

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В ходе подготовительного заседания суд рассмотрел представленные сторонами ходатайства и объявил перерыв в рассмотрении дела до 1 августа 2019 года для выяснения отдельных обстоятельств.

Источник: https://censor.net.ua/n3136843
 
 
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