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 Один воин погиб, 3 ранены, 2 получили боевые травмы. Враг 16 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 120 мм, - штаб ООС

С начала суток враг шестнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВостокК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Марьинка - из миномета калибра 120 мм;

рядом с Каменкой - из миномета калибра 82 мм;

по окраине Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм;

в районе населенного пункта Старогнатовка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета;

вблизи Песков - из автоматической гранатомета;

рядом с Березовым - из минометов калибра 120 и 82 мм;

по окраине Широкино - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гранитное - из противотанкового ракетного комплекса.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи Крымского - из артиллерийской системы калибра 122 мм и из  минометов калибра 82 мм;

рядом с Причепиловкой - из минометов калибра 120 и 82 мм;

по окраине Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

в районе населенного пункта Лугганское - из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 - боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136842
 
 
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
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Так то он но ВСУ говорил. И вообще, Вова просто пошутил.
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А что там Кучма говорит который подписывался за перемирие и советовал перестать стрелять? Когда уже его и его однодумцев привяжите к табуреткам и посадите на передке?
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Отличный ролик о военном параде на День Независимости https://www.youtube.com/watch?v=i7HR0Pe0lCg
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин воин погиб, 3 ранены, 2 получили боевые травмы. Враг 16 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 120 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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