 Один воин погиб, 3 ранены, 2 получили боевые травмы. Враг 16 раз нарушил перемирие, применив артиллерию калибром 120 мм, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВостокК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Марьинка - из миномета калибра 120 мм;

рядом с Каменкой - из миномета калибра 82 мм;

по окраине Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм;

в районе населенного пункта Старогнатовка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета;

вблизи Песков - из автоматической гранатомета;

рядом с Березовым - из минометов калибра 120 и 82 мм;

по окраине Широкино - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гранитное - из противотанкового ракетного комплекса.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи Крымского - из артиллерийской системы калибра 122 мм и из минометов калибра 82 мм;

рядом с Причепиловкой - из минометов калибра 120 и 82 мм;

по окраине Новотошковского - из артиллерийской системы калибра 122 мм;

в районе населенного пункта Лугганское - из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 - боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

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