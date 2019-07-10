EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  356  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (4609) чиновник (1339) Запорожская область (684) ГБР (414)

 В Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали директора государственного предприятия "Каменско-Днепровское лесное хозяйство" за вымогательство и получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР 01

По предварительной информации, директор госпредприятия требовал от предприятия 200 тыс. гривен за незаконную продажу 400 кубических метров деловой древесины. С целью сокрытия преступления, он подделывал сведения в товарно-транспортных накладных, записывая товар как обычные дрова.

Чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения второй части взятки в сумме 15 тыс. гривен в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Первую часть взятки в размере 13 тыс. гривен чиновник получил в апреле текущего года.

Смотрите: Директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка" задержали на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура. ФОТО

В Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР 02

Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Также смотрите: Чиновник управления водных ресурсов на Закарпатье требовал $4,2 тысячи за разрешение на расчистку русла Тисы, - Нацполиция. ФОТО

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3136840
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чего чего......
Зная какими темпами и под какой крышей вывозили лес - это так - мелочишко на чай...
 показать весь комментарий
 
Копейки какие то. Куб самого говняного пиленого леса $150, а в день судя по наблюдениям один лесник оформляет десятки машин-лесовозов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх