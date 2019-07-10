 В Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, директор госпредприятия требовал от предприятия 200 тыс. гривен за незаконную продажу 400 кубических метров деловой древесины. С целью сокрытия преступления, он подделывал сведения в товарно-транспортных накладных, записывая товар как обычные дрова.

Чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения второй части взятки в сумме 15 тыс. гривен в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Первую часть взятки в размере 13 тыс. гривен чиновник получил в апреле текущего года.

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Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

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Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.