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 Политика Украины, Общество
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 ГБР сфабриковало аудиозапись о бракованных бронежилетах, чтобы дискредитировать Минобороны, - генерал-майор Марченко

Аудиозапись разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, сфабрикована. Монтаж аудиозаписи осуществлен ГБР и направлен на дискредитацию Минобороны.

Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я подчеркиваю, что цинично сфабрикована данная аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которая у нас была при разработке технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли", - заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде ​​разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые для армии не закупались.

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Монтаж аудиозаписи, по мнению представителей Минобороны, направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему правоохранительные органы не выложили всю запись разговора. "Почему ГБР не выложила все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос", - заявил начальник управления.

Слова руководителя управления подтвердил и адвокат по делу Владимир Охрименко, который отметил: "Все это четко скомпилировано для формирования общественного мнения, чтобы создать впечатление, что были поставлены некачественные бронежилеты. Это не так. Мы просим ГБР обнародовать все разговоры без фрагментов фраз, чтобы все убедились в том, что речь шла совсем о других обстоятельствах".

Отвечая на вопрос журналистов относительно экспертизы, проведенной ГБР, представитель Минобороны сообщил, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями ГБР - из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизы. "Произвести выемку трех партий бронежилетов по пять штук и отправить в три независимые лаборатории, у которых есть аккредитация. Потому что если это будет в ГБР при закрытых дверях, и будут фрагменты, то я понимаю, что они меня обвинят... Я не знаю, для чего это делается, но это делается только по политическим мотивам", - заявил Марченко.

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Отвечая на вопрос, планируют ли в Минобороны обжаловать действия ГБР, адвокат Охрименко сообщил, что жалобы уже поданы в Печерский райсуд по месту нахождения органа досудебного расследования - теруправления ГБР. "Рассмотрение жалоб еще не назначено, мы ожидаем распределения и назначения судебного заседания", - сообщил адвокат.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3136839
 
 
 Топ комментарии
 
Надіти на цього генерала той бронежелет,та вистриліти з калаша.
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только тупые зебильчики не видят вброс перед выборами
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Надіти на цього генерала той бронежелет,та вистриліти з калаша.
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Я уже писал, повторюсь. То, что показало ГБР - туфта не о чем. Два непонятных клиента рассуждают непонятно о чем. Таких видео можно наклепать пачку как за, так и против. Это голимая туфта.

Это типа результат официальной экспертизы проверки качества и классности жилетов? ГБР не может провести экспертизу выборки жилетов под камеру в сертифицированной лаборатории с получением официальных результатов? Религия не позволяет?

МО перед этим показала свое видео, как испытывают жилеты. Я не настолько наивен, чтобы безоговорочно верить в безгрешность чиновников и производителей. Но и не настолько туп, чтобы верить таким тупым доказательствам ГБР перед выборами.
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а кого перед выборами этой "туфтой" , как ты пишешь, хотели приземлить ?
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Никого, показать видимость активной работы. Глава ГБР Труба после всех обысков в интервью на Гордоне "После обысков никаких уголовных дел пока не заведено и о подозрении никому не объявлено". Есто факты - объявляй конкретным людям подозрение и открывай против них конкретные уголовные дела.

Тем более из сегодняшнего: Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований: "По Трубе есть два уголовных производства, и я думаю, что будет третье"

После того, как глава Госбюро расследований Украины Роман Труба получил негативное заключение от Совета общественного контроля, он принял решение о прекращении работы этого органа, заявил глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин.
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До влади прорвалась абсолютно безпринципна шобла. Навіть за Януковича були хоч які правила «понятія»....
А тут видно, як вони брехали про Порошенка, так продовжують брехати і далі.
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Туда добавляют информацию, которая у нас была при разработке технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли", - заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде ​​разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые для армии не закупались. Источник: https://censor.net.ua/n3136839»

Бо до влади приперлася труппам актьорів...«Тьмє нізкіх істін, нам дороже НАС возвишающій обман»»
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У-БАН НЕ ТЕБЕ СУДИТЬ О МАРЧЕНКО.
березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити]Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валута Джанкойського аеродрому.

Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів».
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Кто бы сомнвался. Генералы у нас самые честные.
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только тупые зебильчики не видят вброс перед выборами
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а что МО идёт на выборы отдельной "партией" ?
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Та ні. То було марення для тупеньких зебілів. Ну, схавали.
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Ага. И деньги за эти броники на их счета "кто-то подкинул", да? На кого этот бред рассчитан?!
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потому что это пахнет не просто тюрягой
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Откуда информация про деньги на счетах? В деле даже подозреваемых нет.

По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось. "Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба Источник: https://censor.net.ua/v3134375

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Ну так проверяется все легко.Одевает этот хенерал бронижелет и вперёд на испытания)))И сразу все станет на свои места)))
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Вот скажите, кому нужно дескридитровать то, что уже давно само себя дискридитировало?
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так я смотрю ты своего предпочтёшь в дубке с вещь мешком и по стратегии от апарашина без броника ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 1290
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например раше. в ОРДЛО завезли на днях 600 тонн боеприпасов, а как там поставки для ВСУ? все еще заблокированы? и это во время войны?! ну-ну... в 41-м это называлось просто - саботаж.
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там заблокировали вещевое ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 8074 так что можем и без зимней формы остаться ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 8074
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Если это докажут, то Трубе может быть труба...хотя Сытник и Холодницкий при новой власти чудесно себя чувствуют...
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Все до времени, когда то придется за результаты ответить...
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Выфсеврети, армия була голабоса, хдевашидаказательства?
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"Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизы. "Произвести выемку трех партий бронежилетов по пять штук и отправить в три независимые лаборатории, у которых есть аккредитация."
================
Но повторится история с анализами на наркоту - года зеро отказался сдавать волосы на экспертизу. В волосах и ногтях следы кокса остаются не менее месяца - в отличии от крови. поэтому наркоман и отказался.
Источник: https://censor.net.ua/n3136839
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Нужно правильный фон перед выборами создать, а потом все затихнет как со Свинарчуками.
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Це ще один з багаточисельних випадків передвиборчої зебільної брехні😏
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Якщо це про вас, то брешете. А взагалі йди на свого путіна.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

Пока глава СБУ по поручению Зеленского занимается "бориспольским чёртом", Бойко и Мертвечук приехали в Москву заключать договор о сотрудничестве с российскими оккупантами.
Статья 111. Государственная измена
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Да ты шо...А чего ж их по этой статье зимой не оприходовали?
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А за Минский договор тогда Петю надо посадить по этой же статье
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ясно что Марчелу убрать хотят ведь надо как то осваивать деньги МО а ведь подчинённые марчело разворачивали партии формы по 20 тыс комплектов с браком в зад производителям ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 8446
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Туфту заперли, дебилы схавали. Топорная работа.
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ЛОХторат купится на этот фэйк.
Как до сих пор продолжает покупаться на "мародеров".
Зе-лохторат - ТУПОЕ СТАДО!
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Як можна дискредитувати міноборони Полторака, коли він сам по собі найкраща дискредитація відомства? Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО". Ті тоді так і відбули до себе в Брюсель з питанням на обличчі. І після цього цей крєндєль ще п'ять років невідомо чим займається на посаді міноборони. Хоч справи на полігоні Широкий Лан кажуть самі за себе краще, ніж будь яка критика. Тобто міноборони - шкідники у чистому вигляді. Слово "генерал" в Україні стало лайливим, а корупцію з бракованими бронежелетами люди сприйняли, як цілком природній епізод.
Тому дарма пан Марченко хвилюється. Все нормально. Єдине, що нехай нікому не каже, що він - генерал. Бо ще й наслухається на свою адресу різних "ландишів"
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"... цинично сфабрикована.... чтобы сформировать общественное мнение.... направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства.... это делается только по политическим мотивам...."

За поребриком про "русофобию" в таком же стиле вещают
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Жилети ГБР теж сфабрикувало,не?
🤔
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да ведь даже баллистическую тушку и ту не могли с броником вместе предоставить ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 5886
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Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович

Участь у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити]Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валута Джанкойського аеродрому. При в'їзді на територію півострова було зафіксовано невелике скупчення бандформувань чисельністю близько 10 осіб. Спочатку, грунтуючись на цих даних планувалося висунення бригади в напрямку Джанкоя. Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована[2].
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР сфабриковало аудиозапись о бракованных бронежилетах, чтобы дискредитировать Минобороны, - генерал-майор Марченко
 
 
 
 
 
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