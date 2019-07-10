 ГБР сфабриковало аудиозапись о бракованных бронежилетах, чтобы дискредитировать Минобороны, - генерал-майор Марченко

Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я подчеркиваю, что цинично сфабрикована данная аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которая у нас была при разработке технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли", - заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые для армии не закупались.
Монтаж аудиозаписи, по мнению представителей Минобороны, направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему правоохранительные органы не выложили всю запись разговора. "Почему ГБР не выложила все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос", - заявил начальник управления.
Слова руководителя управления подтвердил и адвокат по делу Владимир Охрименко, который отметил: "Все это четко скомпилировано для формирования общественного мнения, чтобы создать впечатление, что были поставлены некачественные бронежилеты. Это не так. Мы просим ГБР обнародовать все разговоры без фрагментов фраз, чтобы все убедились в том, что речь шла совсем о других обстоятельствах".
Отвечая на вопрос журналистов относительно экспертизы, проведенной ГБР, представитель Минобороны сообщил, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями ГБР - из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.
Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизы. "Произвести выемку трех партий бронежилетов по пять штук и отправить в три независимые лаборатории, у которых есть аккредитация. Потому что если это будет в ГБР при закрытых дверях, и будут фрагменты, то я понимаю, что они меня обвинят... Я не знаю, для чего это делается, но это делается только по политическим мотивам", - заявил Марченко.
Отвечая на вопрос, планируют ли в Минобороны обжаловать действия ГБР, адвокат Охрименко сообщил, что жалобы уже поданы в Печерский райсуд по месту нахождения органа досудебного расследования - теруправления ГБР. "Рассмотрение жалоб еще не назначено, мы ожидаем распределения и назначения судебного заседания", - сообщил адвокат.
Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .
Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.
Это типа результат официальной экспертизы проверки качества и классности жилетов? ГБР не может провести экспертизу выборки жилетов под камеру в сертифицированной лаборатории с получением официальных результатов? Религия не позволяет?
МО перед этим показала свое видео, как испытывают жилеты. Я не настолько наивен, чтобы безоговорочно верить в безгрешность чиновников и производителей. Но и не настолько туп, чтобы верить таким тупым доказательствам ГБР перед выборами.
Тем более из сегодняшнего: Глава Совета общественного контроля при Госбюро расследований: "По Трубе есть два уголовных производства, и я думаю, что будет третье"
После того, как глава Госбюро расследований Украины Роман Труба получил негативное заключение от Совета общественного контроля, он принял решение о прекращении работы этого органа, заявил глава Совета общественного контроля при ГБР Максим Болдин.
А тут видно, як вони брехали про Порошенка, так продовжують брехати і далі.
Бо до влади приперлася труппам актьорів...«Тьмє нізкіх істін, нам дороже НАС возвишающій обман»»
березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити]Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валута Джанкойського аеродрому.
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів».
По словам директора ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось. "Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба Источник: https://censor.net.ua/v3134375
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Но повторится история с анализами на наркоту - года зеро отказался сдавать волосы на экспертизу. В волосах и ногтях следы кокса остаются не менее месяца - в отличии от крови. поэтому наркоман и отказался.
Источник: https://censor.net.ua/n3136839
Пока глава СБУ по поручению Зеленского занимается "бориспольским чёртом", Бойко и Мертвечук приехали в Москву заключать договор о сотрудничестве с российскими оккупантами.
Статья 111. Государственная измена
Как до сих пор продолжает покупаться на "мародеров".
Зе-лохторат - ТУПОЕ СТАДО!
Тому дарма пан Марченко хвилюється. Все нормально. Єдине, що нехай нікому не каже, що він - генерал. Бо ще й наслухається на свою адресу різних "ландишів"
За поребриком про "русофобию" в таком же стиле вещают
🤔
https://censor.net.ua/news/3124243/zakupki_dlya_armii_tormozyat_proizvoditeli_bronejiletov_minoborony
https://kp.ua/politics/459891-mynoborony-sekonomylo-na-soldatakh-kupyv-opasnye-************
Тем более там как были советские генкрысы так и остались!
Участь у російсько-українській війні
1 березня 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська[1]. Вночі частина дійшла до Чаплинки в очікуванні подальшого наказу до входу в Крим. На особисте прохання полковника[уточнити]Валерія Курача, Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район Перекопського валута Джанкойського аеродрому. При в'їзді на територію півострова було зафіксовано невелике скупчення бандформувань чисельністю близько 10 осіб. Спочатку, грунтуючись на цих даних планувалося висунення бригади в напрямку Джанкоя. Повертаючись до частини, підполковник Марченко зафіксував велике скупчення російських військ, в зв'язку з чим операція була скасована[2].
Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів».