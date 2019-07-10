 ГБР сфабриковало аудиозапись о бракованных бронежилетах, чтобы дискредитировать Минобороны, - генерал-майор Марченко

Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я подчеркиваю, что цинично сфабрикована данная аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которая у нас была при разработке технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли", - заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде ​​разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые для армии не закупались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переход на керамику, комбинация материалов, уникальность и ликвидация государственной монополии, - болгарский эксперт по экипировке Димитров о том, как Украине создать эффективный бронежилет. ФОТО

Монтаж аудиозаписи, по мнению представителей Минобороны, направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему правоохранительные органы не выложили всю запись разговора. "Почему ГБР не выложила все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос", - заявил начальник управления.

Слова руководителя управления подтвердил и адвокат по делу Владимир Охрименко, который отметил: "Все это четко скомпилировано для формирования общественного мнения, чтобы создать впечатление, что были поставлены некачественные бронежилеты. Это не так. Мы просим ГБР обнародовать все разговоры без фрагментов фраз, чтобы все убедились в том, что речь шла совсем о других обстоятельствах".

Отвечая на вопрос журналистов относительно экспертизы, проведенной ГБР, представитель Минобороны сообщил, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями ГБР - из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизы. "Произвести выемку трех партий бронежилетов по пять штук и отправить в три независимые лаборатории, у которых есть аккредитация. Потому что если это будет в ГБР при закрытых дверях, и будут фрагменты, то я понимаю, что они меня обвинят... Я не знаю, для чего это делается, но это делается только по политическим мотивам", - заявил Марченко.

Также смотрите: Мы убеждаемся в качестве на всех этапах контроля, - в Минобороны показали, как проверяют бронежилеты. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, планируют ли в Минобороны обжаловать действия ГБР, адвокат Охрименко сообщил, что жалобы уже поданы в Печерский райсуд по месту нахождения органа досудебного расследования - теруправления ГБР. "Рассмотрение жалоб еще не назначено, мы ожидаем распределения и назначения судебного заседания", - сообщил адвокат.

Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.