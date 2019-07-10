 При проверке рейсового автобуса на Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
На одном из блокпостов расположенном на трассе Мариуполь - Донецк, при осмотре междугородного рейсового автобуса и проверки документов пассажиров, военнослужащие Национальной гвардии обратили внимание на лиц, которые вели себя нервно и подозрительно.
Проверка граждан в поисковой базе ситуационного центра показала, что трое жителей Донецка причастны к незаконным вооруженным формированиям наемников РФ.
Задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Чи ти вже забув, як ти тут верещав (і про що) в квітні?
І ти з ними трошки.
За що забанили, Гарсіа?
В борисполе один тоже сегодня нервничал, обидные слова говорил.. С ним как?
Интересно, только я один подумал, за какую пособницу в заголовке имеется ввиду? 😁😁