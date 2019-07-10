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Все про:боевик (16463) Донецкая область (4305) Национальная гвардия (1198) наемники РФ (874)

 При проверке рейсового автобуса на Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ

Вчера, 9 июля, во время осмотра автобуса военнослужащие Нацгвардии задержали трех жителей Донецка, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На одном из блокпостов расположенном на трассе Мариуполь - Донецк, при осмотре междугородного рейсового автобуса и проверки документов пассажиров, военнослужащие Национальной гвардии обратили внимание на лиц, которые вели себя нервно и подозрительно.

Проверка граждан в поисковой базе ситуационного центра показала, что трое жителей Донецка причастны к незаконным вооруженным формированиям наемников РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой. ФОТО

Задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/n3136834
 
   
 Топ комментарии
 
Заробітчани повертаються додому.
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Їхали для голосування за Слуг народу?
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Швидш за все. Просто вони впевнені що з 21. 05. Україні кінець, але Україна просто зав'язує берці.
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Скоро все вернутся. Еще и в Раде будут сидеть. Кто там у них в лугандонии?
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Моторило в ліфті з цигаркою пукнув, Гіві зробив те ж саме в тісній кімнаті без вентиляції. У Захарченка так ріс мозок, що голова вибухнула.
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А ти коли вже під прапором Польщі тут відпишешся?
Чи ти вже забув, як ти тут верещав (і про що) в квітні?
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Верещать собаки та кошки.
І ти з ними трошки.
За що забанили, Гарсіа?
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Раньше их называли вжопучленцы, а теперь бунтари...
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А потом плел про повстанцев "в смысле бунтарей"...
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Після виборів можуть десь губєрамі ще стати.
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Так выборы ж. Может чуваки в раду баллотируются..
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При Порохе сепары такого себе не позволяли.
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А может тебе уткина - "вагнера" напомнить, героя раисси, которому парашенка оформил отпуск на родине. Отменно сволочь отдохнула, мать проведала...
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При порохе даже не собирались проверять, вот и не отлавливали. Пол Киева в этих "обдраченцах"
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...обратили внимание на лиц, которые вели себя нервно и подозрительно.

В борисполе один тоже сегодня нервничал, обидные слова говорил.. С ним как?
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З тим нарколог на зоні буде розбиратися.
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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой. ФОТО Источник: https://censor.net.ua/n3136834

Интересно, только я один подумал, за какую пособницу в заголовке имеется ввиду? 😁😁
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Їхали для голосування за Слуг народу?
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Швидш за все. Просто вони впевнені що з 21. 05. Україні кінець, але Україна просто зав'язує берці.
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Спочатку їм треба ордени і медалі від нової влади. А потім їх розстріляють, щоб не годувати.
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Тупые орки, думали повоевали, стволы скинули - и чистенькие теперь?
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Поторопились они...Надо было полгодика подожлать... зебобик им по персональному авто выделит...и по ордену даст...
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Давай свинорыл расскажи как при Мародере сепары в Киеве в ресторанах отдыхали и их никто не трогал. А еще ихние детки в Киевских ВУЗах учатся и вы визжали что дети за родителей не в ответе и не нужно шатать лодку атопутиннападэ
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А говорил Вован-🤡 - повстанцы ,оказалось - наемники РФ 🇷🇺 💰
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Едут пенсии оформлять и биометрические паспорта. Скоро и одноногие и безрукие ампутанты потянутся оформляться на Ахметовских и Медвечуковских заводах как потерявшие здоровье при нещасных случаях на производстве чтобы инвалидность оформить и льготы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри проверке рейсового автобуса на Донетчине нацгвардейцы задержали трех наемников РФ
 
 
 
 
 
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