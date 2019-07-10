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 Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов. ИНФОГРАФИКА

21 июля 2019 года состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Все партии и депутаты уже зарегистрированы, хотя до 8 июля еще могут отозвать свою регистрацию и отказаться от участия в выборах. Вряд ли кто-то из крупных политических сил воспользуется этим правом — наоборот, вероятнее всего, что напряженная борьба между ведущими политическими партиями будет продолжаться до самого дня Х. Чем она закончится — оценили аналитики Parimatch.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов 01

Кто попадет в парламент

Лидером на данный момент вполне ожидаемо является "Слуга Народа". С большой вероятностью пропрезидентская политическая партия легко преодолеет пятипроцентный барьер и займет значимую долю в парламенте страны. Вопрос лишь в том, какую. Аналитики Parimatchдают 50% на то, что "Слуга Народа" наберет больше 41,5% голосов, а на момент второго заседания ВР депутаты партии будут составлять большинство в парламенте.

Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов 02
Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов 03

Кроме того, пятипроцентный барьер, скорее всего, пройдет "Европейская солидарность" П. Порошенко. Финальные результаты партии ожидаются на уровне чуть выше 7,5%, и пока трудно сказать, будет ли в составе ВР больше 37 депутатов от "Европейской солидарности" и сможет ли партия сформировать достойный противовес "Слуге Народа".

Позиция "Оппозиционной платформы", которая, согласно КМИС, социологической группе "Рейтинг" и центра "Социс" находится в лидерах грядущего голосования, по версии аналитиков Parimatch не выглядит очень прочной. 50% они дают на то, что "ОП" не наберет более 13,5% голосов. Более того — с 60% вероятностью партия даже не преодолеет пятипроцентный барьер, так же как и некоторые другие активные участники предвыборных гонок — например, "Украинская стратегия" Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко, политическая партия "Самопомощь" Садового и др. Партия Святослава Вакарчука "Голос", по оценкам аналитиков, проходит пятипроцентный барьер и скорее всего наберет больше 7,5% голосов.

Шансы мажоритарных кандидатов

Смешанная избирательная система дает шанс пробиться в парламент не только анонимным партийным спискам, но и отдельным кандидатам от округов — по мажоритарке. Среди таких кандидатов есть несколько известных личностей. Так, по 118 округу (Львов) баллотируется футболист Артем Федецкий, однако шансов попасть в парламент у него немного. Такая же ситуация и в актера и комика Сергея Сивохо, который баллотируется по 49 округу (Донецкая область). Отдельный вопрос — о кандидатах по столице. По 222 мажоритарному округу идут сразу несколько кандидатов от разных партий: Роман Грищук со "Слуги Народа", самовыдвиженцы Дмитрий Андриевский и Владимир Василевич, а также Владимир Назаренко от "Свободы". Максимальный шанс попасть в Раду — у Грищука, однако Андриевский уступает ему совсем немного и также может оказаться в парламенте.

Явка избирателей

Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов 04


Явка на выборы в Украине год от года снижается. Однако 2019 год имеет все шансы поправить эту статистику, как уже произошло с выборами президента страны. Напомним, тогда явка составила 62,09% избирателей на территории Украины (в 2014 — 60,29%). По оценкам аналитиков Parimatch, на парламентских выборах 2019 года проголосует более 56,5% избирателей (в 2014 — 52,42%). Возможна даже явка более 60%, что в последний раз случалось более 10 лет назад — в далеком 2006 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3136833
 
 
 Топ комментарии
 
Чомусь згадалась тема "ставок букмекерів" , котру так потужно намагались юзати прихильники петі на тутешньому форумі.. Сподіваюсь, багато з них зробили свої ставки на всі свої заощадження, та зараз насолоджуються прибутками зі своїх ставок.. Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 1125
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После цирка на последних выборах Президента вообще непонятно, зачем на выборы из бюджета тратиться. Состав ВР должны определять букмекеры, владельцы ломбардов, салонов игральных автоматов и шаурмячных. Потому что почти все выбранные им подстать. Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 3881
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Пари Матч забашлял за рекламу жулье ворье кидалы разводилы и аферисты
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После цирка на последних выборах Президента вообще непонятно, зачем на выборы из бюджета тратиться. Состав ВР должны определять букмекеры, владельцы ломбардов, салонов игральных автоматов и шаурмячных. Потому что почти все выбранные им подстать.
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Чомусь згадалась тема "ставок букмекерів" , котру так потужно намагались юзати прихильники петі на тутешньому форумі.. Сподіваюсь, багато з них зробили свої ставки на всі свої заощадження, та зараз насолоджуються прибутками зі своїх ставок..
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На всі 100 впевнений, що ніяких ставок вони не робили, бо точно знали, що сивочолому нічого на виборах не світить...
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"Героїчний рятувальник України та українців шановний Петро Олексійович покладе Зеленського на лопатки ще в першому турі і набере більше 50%" Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 6767
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Букмеккеры ставли в первом туре Порошенко - Зеленский 50:50. Яво не попали.
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збс..запрещенные Законом Украины букмекеры принимают ставки у лошья ..
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Слуги не наберуть 41,5. З кожним днем стає менше їхніх прихильників.
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а вот посмотрим! сольем пэпу в унитаз! ему в Раде делать нечего! его место - на нарах!!!
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ЄС набере своїх 7%. А у Слуг народу не буде більше 35%. Далі юля забере владу у вашого президента і все для нього закінчиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБукмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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