 "Мы знаем эту проблему", - Гройсман приостанавливает проверки экоинспекции в портах страны

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина 10 июля, отвечая на вопрос представителя Президента при Кабинете министров Андрея Геруса о законности проверок, которые проводит Государственная экологическая инспекция в портах и коррупционных рисков, существующих сейчас в этой сфере, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.

"Мы знаем эту проблему, к нам тоже поступают сигналы о коррупции при таких проверках. Поэтому сегодня будет проведено совещание под председательством первого вице-премьера (Степана Кубива. – Ред.) с привлечением экологов и бизнеса, мы разберемся, какая там ситуация . Есть поручение подготовить соответствующие решения на следующее заседание правительства, чтобы урегулировать эту проблему", - заявил Гройсман.

Также премьер сообщил, что до рассмотрения нового порядка Кабмин приостанавливает проверки в портах. "До тех пор, пока мы примем решение, проверки в портах, наложение санкций будет остановлено, чтобы избежать злоупотреблений", - подчеркнул он.

Кроме того, Гройсман подчеркнул, что правоохранительные органы отныне будут больше внимания уделять сообщениям о коррупции в действиях Госэкоинспекции.

"Там, где есть коррупционные риски, по каждому случаю прошу немедленно обращаться в антикоррупционные органы или в Национальную полицию. Я дал поручение Нацполиции все такие сигналы брать в работу, возбуждать по ним дела и допрашивать. Если бизнес жалуется – значит, кто-то на них давит, кто-то у них требует взятки. И этих людей надо задерживать – и чистить всю эту историю", - отметил премьер.