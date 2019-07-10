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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Генштаб ВС (984) Зеленский (2078) обстрел (8014) Донбасс (18906)

 Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного

Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное - это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово". Автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал. 

"Этот дерзкое нападение четко показал, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением - неизменна", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Зеленский также выразил соболезнования семье погибшего воина и пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.

Смотрите: Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136828
 
 
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на своїй сторінці у фейсбук відреагував на рішення президента Зеленського відмінити військовий парад 24 серпня:

Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.
Чи буде парад - не їм вирішувати.
«Для патріотів України - День Незалежності - головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших ********** - кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п´ятий рік»
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Голова пагубий со справкой это крутой моральный авторитет не так ли?!
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Нічого, Пуйло навчить Зєлю як Україну любити і мокшів ненавидіти. Навіть ведмедя можна навчити їздити на велосипеді. А Зєля відчув силу манії величі, попав із грязі да в князі, і тому гостро реагуватиме, що другий Вовік буде робити з нього лоха.
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ну так давайтє пагаварім Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандской формате, - Зеленский об обстреле в Гранитном - Цензор.НЕТ 5616 а, владімір владіміровіч
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5 копійок
Лісапет зламався?
Гірше - з головою не дружить - рівновагу втратив...
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"Надапростаприкратитьстрилять" Так, ЗЁліку?
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бачив як жорстко поставив Годунка Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандской формате, - Зеленский об обстреле в Гранитном - Цензор.НЕТ 3034
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Ваще красавчег. Чувак. Скоро и ***** так же! Наш **********.
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А ти як думав? Потеревениш з ****** і війна стій раз-два? )))
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він буде теревенити? А не його будуть?
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Да вы шо такое говорите.
Это уже который раз.
И что должно произойти?
Совесть проснуться или что?
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та брось ты вова, все движется к устойчивому перемирию, что можно дальше войска разводить..
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Ты, тварь вонючая, молись, чтоб тебя в день военного парада а озере с говном не утопили...
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А може це і краще що відмінив, бо військовим буде западло марширувати перед кловуном.
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Как же как же, а не сам ли господин Зеленский и его сторонники ставили в упрёк Порошенко Минские договорённости, которые по их мнению неэффективны.
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Умора с них,соеватых!Слова Зеленского, что ""Президент - не икона, не идол", поэтому его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников, пусть лучше они повесят фотографии своих детей"- шокировали Петерасов.Как же ж так Педро за свой портрет 7-м лет кичи требовал и это был самый ПЕтраотичный ПЕтраот,а ЗЕля хочет его будку разрушить?Даёшь-не пройдёшь-ссцаря хотим взад!!!
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брехливий зебіл знову розсмердівся?
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Показательно, шо данный зебил - по совместительству трампоид.
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Стаття про Зеленського.
Чи моржовим, все одно?
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"Президент - каждый украинец, заявил Зеленский: не только 73%, которые проголосовали за него, но все 100% украинцев. А значит, ответственность за построение новой, успешной и счастливой страны - это дело каждого."
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Степушко, не ты на меня в 2016 жалобы на СФ строчил за оскорбления персоны Рыжего?
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"Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.
Чи буде парад - не їм вирішувати.
Для патріотів України - День Незалежності - головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших ********** - кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п'ятий рік.
Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за Волю України - учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових - 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності.
Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години!» пройти колонами головною вулицею країни.
Я буду там разом з вами!
До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!"
А. Парубій.
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вісно, Президент як Головнокомандувач вирішує, проводити військовий парад на День Незалежності чи ні. Це його право.
Але ми воююча держава, яка 6 рік стримує найпотужнішу, найжорстокішу і найпідступнішу армію на континенті. Так, ми не налякаємо ворога, він знає, що сильніший за нас. Але ми щороку демонстрували, що не боїмося його і готові дати відсіч. Ми демонстрували, що наша сила - в готовності відбивати його атаки попри все, ми впевнені у своїх силах та своєму дусі, тому наше воїнство крокує столицею з високо піднятими головами!
Парад - це також можливість продемонструвати нашу вдячність своєму війську. Щороку батьки могли привести дітей на Хрещатик або посадити біля телевізора і показати їм, що нас є кому захистити, показати, завдяки кому ми в безпеці.
Так виховується гідність, повага і честь. Так формується ідеологія, так виховується політична нація.
Гонор. Це слово, на превеликий жаль, має чомусь неоднозначну конотацію в Україні. Гонор є в британців, є в поляків, є в грузинів. Є він, звичайно, і в українців, але, на жаль, не в усіх…
І саме такі речі як гімн, прапор, золоті медалі на міжнародних змаганнях, військові паради гартують гонор, якого так бракує після століть принижень.
300 мільйонів на премії - гарна ідея. Підтримую. Аби лиш не вийшло як із чотирма тисячами доларів зарплати вчителям і зменшенням комуналки.
Проте гордість народу за його героїв і вдячність - безцінні. Не треба ставити премії та гордість на терези. Це знецінює друге. Невимовно боляче, що знову мусимо це пояснювати.
Можна безкінечно порівнювати нас з успішними західними країнами і апелювати до непопулярності там парадів, відсутності проблеми мови, архаїчності нашої боротьби за власну церкву… Але успішні країни такі саме тому, що вже давно мають цей набір життєво важливих основ. Держава - це не про одноразові премії військовим, хоч і вони, безумовно, важливі.
Держава починається з гідності, гордості та поваги.
Але не всі це можуть збагнути…
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Володимире - пряника даунбасіти не зрозуміють.. Вони звикли до батога.. Уже один бігав п'ять років тому зі своїм "безальтернативним мирним планом" - не уподоблюйся йому, підеш за ним.. Треба перекривати КПП на лінії розмежування з ордло в таких випадках, перекривати постачання води в лоханськ, перестати мріяти про швидкий мир - ця війна надовго з таким сусідом.. Треба давати по зубах..
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Я даже не знаю, как обратиться к тебе… Президент Украины? Номинально - да. Но даже мой кот Марик уже знает, что президент ты только на бумаге. Номинальный такой себе президентик в мятой рубашке и с безумными, блуждающими по потолку глазами. Уровень - шаурмы поесть и по фонтанам побегать.
Верховный Главнокомандующий? Угу… Де-юре - да. А де-факто? После того, как ты прогулял войну! Кстати, мой кот… да-да, тот самый Марик, провёл со мной на фронте ровно на 180 дней больше чем ты. И для него Гиацинт и гладиолус - это не одно и то же. После этого он не прячется от фейерверков. А ещё у нас был пёс по кличке Фриц. Он погиб под обстрелом…
Короче. Слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать… Скажи нам всем, (тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов). Чем армия заслужила такое твое унизительное отношение к себе? Знаешь, Володя… Ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал в перерывах между боями на полях богемной жизни. Ну, а если по простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и кинишку снимали для россиян.
И теперь ты решил отменить ежегодный парад, кинув взамен каждому из нас кость? Ты, Володенька, действительно считаешь, что всё в этой жизни продаётся и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько - тысячу гривен? Богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает вполне резонный вопрос… Сколько стоишь ты?
Парад мы проведём и без сопливых! Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать. Могу оплатить тебе пять порций… Или семь!
С презрением к тебе, ничтожество мурчащее,
лейтенант ВСУ Алексей Петров. Участник войны с россией. Первая волна мобилизации.
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" Чем армия заслужила такое твое унизительное отношение к себе?" - тем что проголосовала за это зеленое чмо . Теперь наслаждайтесь этим ничтожеством , его 95 м кварталом и " Сватами ".
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Наживается зеленый клоун на войне . Однозначно . Иначе прекратил бы , как обещал зебилам .
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Не смейтесь над Зеленским по поводу парада.
Просто он мнит себя Садатом.
"Тот, кто не может изменить саму ткань своих мыслей, никогда не сможет изменить реальность" - Анвар Садат
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Военный парад надо тогда когда победил врага,а так как делал Пеца с белозубым хенералом во время Иловайского котла то это цинизм
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Минского процесса уже не будет пока не закончится война до последнего украинца
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Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного - Цензор.НЕТ 1669

Фото - это в прошлом году. Я так понимаю, что на какое-то время - "последний" парад.
На фото - коробка ветеранов АТО. Там тогда была красивая история, когда всем ветеранам выдали береты "их" цветов принадлежности. И они пошли в единой коробке с разными беретами, символизируя единство. Да…
Так вот, я принимал участие в подготовке парадов с 2015 года. И каждый год же были разговоры про "дороговизну" парада, что всегда было враньем.
Форма, денежное содержание, питание - это ведь и так дается. За счет того, что часть участников находились в режиме командировки, дополнительные расходы можно было бы оценить в несколько миллионов гривен. И то с большим запасом. А топливо для техники - боевая подготовка с отработкой для водителей режима передвижения в колонне, в городских условиях и так далее. И вот премии. Все эти годы премии и так платились.
Я общался с большим количеством участников парадов. И всегда слышал слово "честь".
Честь - пройти с побратимами по главной улице страны.
Честь - быть на параде по случаю главного праздника.
Честь - слышать овации всех зрителей.
Теперь этого не будет. Будут премии. Как и были раньше - теперь, возможно, всем военным. А парада не будет.
1000 гривен на нос. Цена чести?
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И вот ответ Забродского.
Это вне политики и без политики. Это про нас, про нашу армию, про ветеранов и волонтеров, про семьи и про патриотов.
Это про наш день Независимости.
И про Михаила Забродского, который будет идти с нами.
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Нас обстреливает Путин с ухмылочкой убивает граждан Украины а мы сидим и считаем количество взрывов говорим о разных форматах переговоров кто придумал эту тактику и зачем...Вероятно и очевидно что это тупик.
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Ой, петики, а чего же Зеля говорит: "Жестко реагировать"? Ведь должен: "Не стрелять" Поправьте его.
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эти попытки каждый день может это не попытки, а форма ведения диалога, и пока их не будите гасить они будут только наглеть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного
 
 
 
 
 
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