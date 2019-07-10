 Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел, под который попал автомобиль ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Инцидент произошел 10 июля на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово". Автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал.
"Этот дерзкое нападение четко показал, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением - неизменна", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.
Зеленский также выразил соболезнования семье погибшего воина и пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.
Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.
Чи буде парад - не їм вирішувати.
«Для патріотів України - День Незалежності - головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших ********** - кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п´ятий рік»
Лісапет зламався?
Гірше - з головою не дружить - рівновагу втратив...
Это уже который раз.
И что должно произойти?
Совесть проснуться или что?
Чи моржовим, все одно?
Чи буде парад - не їм вирішувати.
Для патріотів України - День Незалежності - головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших ********** - кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п'ятий рік.
Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за Волю України - учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових - 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності.
Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години!» пройти колонами головною вулицею країни.
Я буду там разом з вами!
До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!"
А. Парубій.
Але ми воююча держава, яка 6 рік стримує найпотужнішу, найжорстокішу і найпідступнішу армію на континенті. Так, ми не налякаємо ворога, він знає, що сильніший за нас. Але ми щороку демонстрували, що не боїмося його і готові дати відсіч. Ми демонстрували, що наша сила - в готовності відбивати його атаки попри все, ми впевнені у своїх силах та своєму дусі, тому наше воїнство крокує столицею з високо піднятими головами!
Парад - це також можливість продемонструвати нашу вдячність своєму війську. Щороку батьки могли привести дітей на Хрещатик або посадити біля телевізора і показати їм, що нас є кому захистити, показати, завдяки кому ми в безпеці.
Так виховується гідність, повага і честь. Так формується ідеологія, так виховується політична нація.
Гонор. Це слово, на превеликий жаль, має чомусь неоднозначну конотацію в Україні. Гонор є в британців, є в поляків, є в грузинів. Є він, звичайно, і в українців, але, на жаль, не в усіх…
І саме такі речі як гімн, прапор, золоті медалі на міжнародних змаганнях, військові паради гартують гонор, якого так бракує після століть принижень.
300 мільйонів на премії - гарна ідея. Підтримую. Аби лиш не вийшло як із чотирма тисячами доларів зарплати вчителям і зменшенням комуналки.
Проте гордість народу за його героїв і вдячність - безцінні. Не треба ставити премії та гордість на терези. Це знецінює друге. Невимовно боляче, що знову мусимо це пояснювати.
Можна безкінечно порівнювати нас з успішними західними країнами і апелювати до непопулярності там парадів, відсутності проблеми мови, архаїчності нашої боротьби за власну церкву… Але успішні країни такі саме тому, що вже давно мають цей набір життєво важливих основ. Держава - це не про одноразові премії військовим, хоч і вони, безумовно, важливі.
Держава починається з гідності, гордості та поваги.
Але не всі це можуть збагнути…
Верховный Главнокомандующий? Угу… Де-юре - да. А де-факто? После того, как ты прогулял войну! Кстати, мой кот… да-да, тот самый Марик, провёл со мной на фронте ровно на 180 дней больше чем ты. И для него Гиацинт и гладиолус - это не одно и то же. После этого он не прячется от фейерверков. А ещё у нас был пёс по кличке Фриц. Он погиб под обстрелом…
Короче. Слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать… Скажи нам всем, (тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов). Чем армия заслужила такое твое унизительное отношение к себе? Знаешь, Володя… Ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал в перерывах между боями на полях богемной жизни. Ну, а если по простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и кинишку снимали для россиян.
И теперь ты решил отменить ежегодный парад, кинув взамен каждому из нас кость? Ты, Володенька, действительно считаешь, что всё в этой жизни продаётся и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько - тысячу гривен? Богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает вполне резонный вопрос… Сколько стоишь ты?
Парад мы проведём и без сопливых! Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать. Могу оплатить тебе пять порций… Или семь!
С презрением к тебе, ничтожество мурчащее,
лейтенант ВСУ Алексей Петров. Участник войны с россией. Первая волна мобилизации.
Просто он мнит себя Садатом.
"Тот, кто не может изменить саму ткань своих мыслей, никогда не сможет изменить реальность" - Анвар Садат
Фото - это в прошлом году. Я так понимаю, что на какое-то время - "последний" парад.
На фото - коробка ветеранов АТО. Там тогда была красивая история, когда всем ветеранам выдали береты "их" цветов принадлежности. И они пошли в единой коробке с разными беретами, символизируя единство. Да…
Так вот, я принимал участие в подготовке парадов с 2015 года. И каждый год же были разговоры про "дороговизну" парада, что всегда было враньем.
Форма, денежное содержание, питание - это ведь и так дается. За счет того, что часть участников находились в режиме командировки, дополнительные расходы можно было бы оценить в несколько миллионов гривен. И то с большим запасом. А топливо для техники - боевая подготовка с отработкой для водителей режима передвижения в колонне, в городских условиях и так далее. И вот премии. Все эти годы премии и так платились.
Я общался с большим количеством участников парадов. И всегда слышал слово "честь".
Честь - пройти с побратимами по главной улице страны.
Честь - быть на параде по случаю главного праздника.
Честь - слышать овации всех зрителей.
Теперь этого не будет. Будут премии. Как и были раньше - теперь, возможно, всем военным. А парада не будет.
1000 гривен на нос. Цена чести?
Это вне политики и без политики. Это про нас, про нашу армию, про ветеранов и волонтеров, про семьи и про патриотов.
Это про наш день Независимости.
И про Михаила Забродского, который будет идти с нами.