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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1470) увольнение (1612) Гройсман (4811)

 Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы об увольнении глав ОГА, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство больше не планирует рассматривать вопросы, касающиеся представлений на увольнение глав областных государственных администраций (ОГА), назначенных при пятом президенте Петре Порошенко.

"Все кадровые вопросы на сегодняшний момент правительством и Офисом президента реализованы так, как мы планировали. Дополнительных каких-то решений по этому вопросу мы не планируем", – сказал Гройсман журналистам в Харькове в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Иннтерфакс-Украина. 

Как сообщалось, 10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все действующие главы ОГА должны быть заменены.

Впоследствии он уволил или отстранил от должности глав 15 облгосадминистраций. Позднее президент уволил еще несколько руководителей ОГА.

Также читайте: Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3136819
 
 
 Топ комментарии
 
Кабмін треба міняти, він невчений
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Звільняти спочатку треба старих, а потім нових некомпетентних керівників. Таким чином у Зе буде лише 95 квартал.
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Пане Ігоре, я пропоную вам проковтнути свою комп'ютерну мишу, якщо у тюрму ніхто не піде з означених вами персонажів. Ви готові?
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Кабмін це виконавчий орган, він буде робити те що передбачене законом! Якщо Президент подасть подання на звільнення, Кабмін буде розглядати і погоджувати! Скоро всі ці персонажі з Кабміну та ОДА підуть на смітник історії і прямо в тюрму!
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А потім нові в тюрму і на смітник історії. І так все це буде без кінця, аж поки не почне керувати *****.
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поки нарешті не почнуть керувати достойні.
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Пане Ігоре, я пропоную вам проковтнути свою комп'ютерну мишу, якщо у тюрму ніхто не піде з означених вами персонажів. Ви готові?
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Він спочатку повинен її кусати. а потім із задоволення проковтнути.
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Та будьте еоблажливігі, Алі-ага. ☺ Нехай вже ковтає без задоволення. 😁
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А хто там у нас (в Україні) призначає/звільняє Кабмін?
Отож.
І байдуже тому Кабміну на усіх окрім Верховної ради (за Конституцією України).
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Спасайся кто может!... Сейчас Барыга начнет вопить и его друзья...
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У вас ще однієї букви S невистачає. Знаєте де? Можу підказати якщо не здогадуєтесь🤪.
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Спасайся кто может!... Сейчас Барыга начнет вопить и его друзья...
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Теперь будут планировать менять Кабмин.
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Его только на водку можно поменять,да и то не факт,что согласяться.
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Бредит великий управленец.
Ничего, скоро на базар, там поправится
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Звільняти спочатку треба старих, а потім нових некомпетентних керівників. Таким чином у Зе буде лише 95 квартал.
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У Зе буде перший у світі уряд з кухарок і таксистів.
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Откровения того бобика который голосовал за зе а сегодня получил зе-быдло

Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы об увольнении глав ОГА, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7452
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Можна взяти за зразок, потім тільки прізвища міняти.
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Матьківщина пропонує підтримку, агітує за зЕ. Ті, хто голосують за бабюлю, ви голосуєте за зЕ. Ті, хто голосуе за "слугу народа", ви голосуєте за бобюлю. КАроче. Це одна шобла
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сама за жопу? вони знають як зупинити війну.Впєрьод
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин больше не планирует рассматривать вопросы об увольнении глав ОГА, - Гройсман
 
 
 
 
 
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