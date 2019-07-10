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 Приветствуем готовность Зеленского начать диалог с Путиным, - МИД Франции

Франция приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Франция приветствует готовность Президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с президентом России с целью урегулирования кризиса между двумя странами", - ответили в министерстве на вопрос о предложении Зеленского о введении нового формата переговоров по ситуации на Донбассе при участии РФ, Украины, Германии, Франции, Великобритании и США.

При этом в МИД Франции напомнили, что "встречи в нормандской формате (Франция, Германия, Россия, Украина) имеют целью способствовать выполнению обязательств сторон в рамках Минских договоренностей, которые являются согласованной базой для урегулирования конфликта на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров - Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона

"Эти встречи не исключают других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели и, в частности, дополняют переговоры, которые проходят в рамках Трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Зеленский 8 июля записал видеообращение в котором обратился к Путину с предложением провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136815
 
 
 Топ комментарии
 
Реванш рыгов половина Украины выбрала . Позор .
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Приветствуем готовность Черчилля начать диалог с Гитлером.
Це теж те саме, тільки в іншій ситуації і з іншими персонажами.
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А Зеленський завжди готовий, як та повія- в будь-яку дірку і в будь-яких кількостях.
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Франция уже забыла как её поптал российсий сапог?
--------
La France a déjà ****** comment ses bottes russes bottes?
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А когда это Францию российский сапог топтал?
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Здається пана Зеленського все-таки послали. Принаймні Франція. З'їздило воно у "візит". Читаємо повільно: на запитання щодо пропозиції Зеленського про запровадження нового формату переговорів щодо ситуації на Донбасі за участі РФ, України, Німеччини, Великої Британії та США в МЗС Франції відповіли:"Франція вітає готовність Президента України Володимира Зеленського розпочати діалог з президентом Росії з метою врегулювання кризи між двома країнами". І спеціально для дебілів пана Зеленського - давай, зроби щось сам - дуй у Мінськ: "Ці зустрічі не виключають інших дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети і, зокрема, доповнюють переговори, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ". Було би смішно - та це ж в особі цього блазня будуть Україну посилати.
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Тю, так а що з тим блазнем робити?- Тупнути ногою, можна ще й підсрачника дати.
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Що з ним робити - то окрема розмова. "Підсрачник Імпічмент" - непоганий варіант. Не даром пан Зеленський вужом крутиться, а Закон про імпічмент не підписує. Але це - потім. Спочатку добре було би чітко зрозуміти - цей блазень є тепер уособленням України на міжнародні арені. Добре аби то дійшло до його виборців - хай їм легенько гикнеться. Все, що він наробить - впаде, зокрема, і на голову його виборцям. То ж треба не дати цьому блазню і його Андрюхам розгулятися "на всю". Для початку, на виборах у Верхову Раду можна виправити ситуацію і не віддати Раду на поталу цим "новим злидням обличчям"
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Вибори у ВР однозначно за Зєлєю. У нас уже голів та членів виборчих дільниць залякують, як при Овочеві залякували.
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У Мінську, по факту, ведуться перемовини саме з терористами, чого Росія і добивається. Тому туди від України і не відряджали офіційних осіб. Але тепер МЗС Франції оголосило, що "нормандський формат" (і усі інші "формати") то доповнення до переговорів Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ. Пану Зеленському прямо поставили завдання розпочати переговори напряму з бандитами. Це багато пояснює, зокрема усі фінти з "примиренням" - як інформаційний фон для початку цього самого "примирення".
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можно увидеть результат переговоров по примеру приднестровья..додон в помощь Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 6018
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Криза? Тобто, будь хто може вбити купу народу, а потім сказати- давайте поговоримо про кризу?
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Походу все уже решено,осталось предъяву сделать этому гидранту.Да и все его действия говорят о том,что он уже знает о вынесенном вердикте и делает все,для его реализации.Это как с мокшами в ПАСЕ.Его поставили ра..м,ой простите,постаыили в известность макарон и меркель,а оно сначала промолчало,потом дуракам включило и только в конце призналось,что все знало.Предполагаю,что и тут так будет.
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Вовазела! ''Свістопердєлка'' ваш вихід! Шлюхи готові і чекають!
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Снова Конституцию переписывать. Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 5161
Нафига нам такой ЕС.
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Ти хитрий росіянин. Поперше не вам, а нам. Подруге вся Східна Європа плюс Британія проти повернення Раші в ПАРЕ. А почнете бикувати, то і Західна проти Рашкі об'єднається. Вже російський газ займає лише 30% європейського ринку. Щоб його замістити треба лічені місяці.
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Будь хто може вбити купу народу, а потім сісти за переговори.
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Пора вводить санкции против ЕС.
Нужно прекратить транзит газа в ЕС через Украину, щоб знали следующий раз.
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Ось ***** введе і припинить транзит незабаром.
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Так транзит через полгода сам прекратится.
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За что, если полностью ватная *******, легитимно выбрана хохлами?
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путін-***** раком ,зе, поставити може, але не народ України!!!!! смерть ворогам України !!!
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Господа французы, а давайте вашу Столетнюю войну назовём кризисом между двумя странами. А заодно и нечто случившееся с евреями в 1941-1945 годах назовём внутренним конфликтом Израиля.
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Макрон решил посоревноваться с Зелей, кто из них ноги шире раздвинет перед Ху*лом. Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 3551
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Не ноги...а булки... Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 3150..в остальном все верно....
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Скорее всего в Европе подустали от того, что за столько лет так и не понятно чего же хочет Украина реально, ну, кроме французких пенсий и немецких зарплат.
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Ну как это не понятно?
Все понятно.
Хочет что бы ей вернули Крым и прекратили войну на Донбассе.
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При чем здесь EC? Это все Украина может сама.
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Сто процентов.
Для этого нужно было не входить во всевозможные ОБСЕ,не подписывать договора о сокращении обычных видов вооружений в европе и не отказываться от ядерного статуса.
Мелкое и нищее государствивешко Северная Корея,но даже Президент США вынужден с ними считаться.
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Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Страх - главная движущая

сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы

избежать войны. Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают,

пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности".

На переговорах"нормандской четверки" в Минске Германия и Франция пожертвовали Украиной ради экономических интересов своих государств.А если прижмет окончательно -
могут в ходе очередного "Минск-3,4.."сдать не только Украину,но и Прибалтику(если

Россия станет угрожать ядерным оружием). Они не обязаны помогать. Помогают тем,
кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность.

Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного.

Германия и Франция воспользуется перемирием как поводом не делать ничего.
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если электричество идет по пути наименьшего сопротивления, то почему молнии бьют по всему миру а не только во Франции?
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Кто бы ни стал президентом Украины, отныне он всегда будет управляем. И не важно кем. Взрослые люди должны это понимать.
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То, что Путин-.. уйло, не обсуждается.
То, что Путин сделает с Зюзей на переговорах-не покажут в немецких порнофильмах, из-за цензуры.
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Стає очевидною тема розмов та домовленностей зЕ з Макроном і Меркель. І розмови були не про перемогу і процвітання України
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Схоже, що від Європи нам лише гей-паради дістались...
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Вот это резвость а карлика спросить он же "непочатуха" ломаться будет а фрау с ее мандражом похоже сама быстрее ляжет чем уговаривать своего кореша...Похоже что придется самому Додику звонить...
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https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI

Вони і не дорого вартують. Так вони "вітали" полонених американців в Парижі:

Американских пленных ведут по Парижу летом 1944. Французы в них плюют, пытаются ударить, кидают всякой хренью. Те самые французы, которые вскоре окажутся среди победителей нацизма.
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Мнение жабаедов не интересует. Поскорее бы у вас рбзьге мир начался. Надеюсь нажретесь им до по самое нихачу.
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Завтра в Киев приезжает М. Санду и ее почему-то сопровождает А. Нэстасе,-тот который голосовал ЗА возвращение холопов в ПАСЕ (несмотря на то,что как он выразился "И без него все было решено!"). Спросите его,-Если все было решено,-зачем он тогда испачкался? А мое мнение,что он БЫЛ КУПЛЕН! И он этим своим голосованием показал,что он заслужил эти деньги. Еще сегодня МВФ выделил Молдове 46.5 миллионов долларов,-но выделили их ЗА ЗАСЛУГИ ПРЕДЫДУЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА в 2018 году,(понижение инфляции и др.).
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