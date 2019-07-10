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 Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения

Сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб украинский боец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести. Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

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Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136814
 
 
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...и отвести войска - как в Станице Луганской
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Зелена шмаркля чортів ганяє - йому ніколи , фекалії в озері ...
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Это просто😡
Погибшему светлая и вечная память....... Пусть покоится с миром........
Раненому скорейшего выздоровления........
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шо зеля это и есть разведение сторон? и шо отвечать не можно?
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и это на фоне поездок мышебратьев в мааацкву Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения - Цензор.НЕТ 5158
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения
 
 
 
 
 
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