 Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести. Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Погибшему светлая и вечная память....... Пусть покоится с миром........
Раненому скорейшего выздоровления........