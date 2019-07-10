 Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести. Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

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