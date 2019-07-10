 Правящая партия Италии пыталась получить у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

Аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве оказалась в распоряжении издания Buzzfeed, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным издания, во время визита вице-премьера Сальвини в Москве в октябре 2018 года вместе с ним приехал его помощник Джанлука Савойни, который организовал встречу с неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля. На ужин в московском отеле "Метрополь" также пришли еще двое соратников Савойни по "Лиге Севера".

Записи разговоров указывают, что итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. 4 процента от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно "Лига Севера" при посредничестве российского филиала итальянского банка Intesa. По словам Савойни, в этом банке в Москве у партии был "человек по фамилии Машети". Итальянец был в прошлом членом "Лиги Севера".

Всего, по подсчетам издания, партия вице-премьера Сальвини рассчитывала получить около 65 миллионов долларов при помощи этих операций. Во время разговора итальянцы несколько раз подчеркивали, что поставки нужно реализовать как можно быстрее из-за "предстоящих выборов". Очевидно, речь идет о выборах в Европарламент, которые прошли в конце мая этого года.

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Контракты о поставках должны были заключить компании "Роснефть" и "Лукойл", с одной стороны, и итальянская государственная нефтяная компания Eni, с другой. Представители последней заявили изданию Buzzfeed, что госкомпания не причастна к финансированию политических партий, а сами поставки никогда не имели места.

Buzzfeed утверждает, что об операциях знали вышестоящие чиновники, как с российской, так и с итальянской стороны. Беседа, к аудиозаписи которой получили доступ журналисты, якобы прошла на следующий день после встречи Сальвини с вице-премьер министром России Дмитрием Козаком. На эту встречу как о сигнале одобрения сотрудничества во время разговора якобы указывали российские партнеры итальянских крайне правых политиков. Козак он при этом отрицает, что такие переговоры имело место. Сальвини информацию о встрече не опроверг.

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Партия "Лига Севера" поддерживает в Италии пророссийские взгляды, а сам Сальвини ранее заявлял, что санкции Евросоюза в отношении России "бессмысленны по экономическим, социальным и культурным причинам". Записи разговоров членов партии в Москве в "Лиге Севера" отказались комментировать.