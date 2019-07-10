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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (73294) телемост (48) Козак (26) Newsone (48)

 Украинско-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", собственник телеканала "NewsOne" Тарас Козак заявил, что украинско-российский телемост пройдет в пятницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - заявил Козак.

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00.

На сайте отмечают, что пригласили российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Как сообщалось, здании "Единой России" в Москве 10 июля происходит встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, сопредседателем "ОП - За жизнь" Вадимом Рабиновичем и членом политсовета партии Тарасом Козаком. 

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136811
 
 
 Топ комментарии
 
Лишить лицензии сегодня и сжечь к чертям тот клоповник
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Туда выпустить а назад арест в кайданки и в камеру тест Зеленскому
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Чому СБУ досі не проводить слідчих дій на Ньюзвані? Чому цей говноканал досі сере в телеефірі російську пропаганду? Де рішення Нацради ТБ та РВ про позбавлення каналу ліцензії? Російські агенти бикують і піаряться в росії, а мали вже давати покази в слідчому ізоляторі СБУ!
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По ТВ вже скаржаться . що журналістів визвали до Генпрокуратури до Югіка !!!
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Попередження виносить нацрада з ТБ і РМ. Яка нині (після незаконого скасування указу Полрошенко про призначення В.Гороковенка замість Артеменка) скеровується беніною підлеглою Герасимюк. Яка відмовляється відкривати засідання нацради з питань діяльності ворожих телеканалів. В чому прослідковується чітка коаліція бені і медведчука. А раз бені - то і клована (його маріонетки).
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«Сміх крізь сльози. Як російські сенси потрапляють в українські медіа через гумор.
Мер Львова, очільник партії «Самопоміч» Андрій Садовий, ймовірно, співпрацює з Віктором Медведчуком та по домовленості з ним поширює в українському медіапросторі прокремлівські смисли.
На прикладі передачі «Вісті Кремля», яку виробляє «24 канал», що належить сім'ї Андрія Садового, задавалось би, через гумористичний медіапродукт видно, як він насправді «забиває» голови українців потрібною керівництву РФ інформацією. Замість того, щоб ізолюватися від російського медіапростору, яке зіграло одну з ключових ролей в «промиванні» мізків українців під час війни, воно метастазами поширюється серед громадян в легкій гумористичній формі. При цьому замість висміювання ворога, ми легітимізуємо його досягнення і успіхи. Хоча нас в останню чергу повинно хвилювати те, що відбувається в Росії.
Медіаконтент, який виробляє лояльний до Садового телеканал треба вважати інформаційними провокаціями власників «24 каналу», яку вони здійснюють у співпраці з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Існує ймовірність того, що за цим стоїть людина (йдеться про Віктора Медведчука). яка просувала дискурс «русского міра» через свої медіа: «112», «NewsOne», а тепер уже «Інтер» і «Zik». Цікаво, чи знайде Національна комісія з питань радіо-і телемовлення порушення українського законодавства в «Вістях Кремля»?»
Про це в авторській колонці для ІНФОРМАТОРа пише і запттує публіцист Василь Тростянець.
Повністю: https://informator.news/smekh-skvoz-slez-kak-rossyyskye-sm-sl-popadaiut-v-ukraynskye-medya-cherez-iumor/
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Они работают друг на друга. Дякувата Пороха сладкая парочка медведчуком, Порощенко с ним повязан, бизнес партнеры. Потому не удивительно что он вылез при Порохе и никто его не трогал.
Это свиньи жрущие с одного корыта!
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Громадяни Рф поспілкуються з громадянами РФ про Україну. Та у них цей телеміст не припиняється з 2013 року.
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СБУ и новая власть, давайте дружно им дизлайков наставим, это максимум на что вы способны.
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СБУ и раньше только дизлайками обходилась, да и власть тоже никого не трогала, хотя очень много персонажей постоянно каталось на ихние типа "шоу".... Или они выполняли важные секретные задания?
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Каждый день гибнут и калечатся воины ВСУ. Фактически война только набирает в последнее время обороты. В то же время ************ подонки из ОП ЗЖ регулярно встречаются то с медведевым, то с миллером, то с предводителями террористов из банд днр и лнр. За гранью! Все равно, что с гитлером встречатся по поводу проведения мостов с жителями Рейха во время Второй МВ!
А презик наш Владимир 1-й Криворожский Службу безопасности на секретаря Бориспольской Рады нацеливает...
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А кто там будет изображать "граждан Украины"? Все та же беглая шантрапа - завсегдатаи Орда-брехун-ТВ: Янук, Азаров, Олыйник, Кот, Ищенко, Корнилов и т.д. А в отчете в брехун-СМИ будет все, как в песне:"Там были девочки - Маруся, Роза, Рая,\И с ними вместе - Васька-шмаровоз!"
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Экономическая основа российского реванша: Нардеп показал «логово» Медведчука (Видео)

Мы находимся в логове Медведчука, это нефтеперевалочная база возле пгт Смыга. А там находится перевалочный пункт нефтепровода «Дружба», который был отдан с 2015 года Медведчуку в пользование для контрабанды дизельного топлива.
Здесь сейчас каждые несколько минут проезжает машина с нефтепродуктами и это идет на финансирование покупки новых и новых телеканалов и медиа-активов, на подкуп политиков и т.д. Экономическая основа «Оппозиционного блока» тут».

--- https://inforesist.org/ekonomicheskaya-osnova-rossijskogo-revansha-nardep-pokazal-logovo-medvedchuka/
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Телемост в одной студии?)) Ну и чем эта шняга будет отличаться от стандартных, еженедельных кацапских полит-шоу?
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По приїзді всіх учасників цього шабашу до буцигарні. Без суду.
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Напевно буде справжній українець кацапська шльондра В.Корнілов, і орангутанг Погребінський.
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эти твари, упорно продолжают испытывать наше терпение...
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Медведчук воюет с Порошенко и Зеленским исключительно ради голосов в Раду. Закончатся выборы и все резко успокоятся. СМИ будут погавкивать вяло друг на друга, как это было все 20 лет.
Олигархи договорятся с Зеленским (как они всегда это делают) и народ будет загнивать дальше.
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Оце стоятимуть черги порохососів до проктологів........
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Генеральна прокуратура України викликала на допит генпродюсера NewsOne Василя Голованова по справі замаху на держзраду шляхом проведення телемосту з РФ. Про це Голованов написав у Facebook. Голованов написав, що йому сьогодні прийшла повістка і він готовий прийти в ГПУ протягом дня. - https://newsua.one/news/genprodyusera-newsone-viklikali-na-dopit.html
Моніторинг показав, що в анонсі телемосту між "NewsOne" та "Росія24" були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі. Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
"Наступне рішення - це перевірка телеканалу NewsOne. Наш моніторинг показав, що і в анонсі телемосту були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі, коли одну з категорій суспільства називали фашистами. Це абсолютно неприпустимо в ефірі українських телеканалів. Ми будемо вивчати ці матеріали. Вже є робоча група з перевірки. І я сподіваюся, що найближчим часом вона вже буде проведена. І це вже буде друга перевірка телеканалу NewsOne саме з фактів, які мають ознаки розпалювання ворожнечі", - сказав Костинський. Він зауважив, що відповідно до процедури, якщо за однією статтею закону йде систематичне порушення, то Національна рада, коли підтверджує на перевірках ці порушення, має право звернутися до суду щодо анулювання ліцензії. - https://newsua.one/news/navit-v-anonsi-telemostu-newsone-ta-rosiya24-buli-vislovi-yaki-rozpalyuyut-vorozhnechu-kostinskii.html
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Поздно. Аннулировать не успеют. В ореоле мучеников эта начинка иуды прибавит себе голосов от колеблющихся зе.
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Телемост в одной студии?)))
А где мост будет стоять?
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У людей намечается междусобойчик, праздник улыбок, радости и веселья. Расскажут друг другу, наконец-то, как жили, что ели и прочие очень интересные вещи. Оторвутся по полной.
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Могут быть вставки в эфир из Украины, по закону к этому не придраться, вот уже телемост. По закону претензии только на трансляцию запрещенного российского канала в Украине. То есть технически, если взять какой-то незапрещенный российский канал и провести телемост так, как они раньше хотели, это не будет попадать под санкции.
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Эти субчики заслуживают очень теплой встречи на Родине, нашей Родине, а не ублюдочных продажных вышеперечисленных тварей! Там еще нестерка не хватает!
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як мінімум, в них 15% підтримки у виборця; тобто стільки цільних ватників в Україні. Це - без зебілів; яких всіх разом з ватниками - 73%. І лише небагатьом зебілам пече ця ситуація; всім їм переважно - пофігу ці телемости.
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все это следствие, а устранять надо причины. Чем меньше будет в Раде жоппооблока, тем лучше. И да, кстати, если верить информации с "обозревателя" идея проведения телемоста принадлежит левочкину. Все остальные исполнители.
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Та да еще добавят майсы с МКС , про коварное ВСУ Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві - Цензор.НЕТ 9008
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А що, кернес в Харкові забезпечить їм масовку .
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Тоді Бойка та ін після повернення посадити
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"пригласили российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1" - т.е. работают с одной студии
какой же это телемост? это те же Соловьевские яйца, только сбоку
Источник: https://censor.net.ua/n3136811
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А почему не обсуждается тема, как бы с помощью телемоста, идеологически победить кацапскую пропаганду? Надо правильно выбрать тактику и стратегию, обороны и нападения, с фактами и аргументами, а их предостаточно. Зачем же прятать голову в песок? Неужели в Украине нет толковых специалистов? Такая победа, была бы важнее любых санкций, от которых нет никакого толку.
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Все змеиное кубло поедет мостится... Вернутся со словами - мы вам принесли мир, и вся сепаротруха с частью зелени захлопает в ладошки и счастливо проголосует за зажоппо и иже с ними.
Зебилятки, вам спокойно спится?
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Это какой-то вот такой мост получается... Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві - Цензор.НЕТ 6459
Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві - Цензор.НЕТ 5125
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РЕСПЕКТ. ! Это мост предательства партии " опозиционная платформа - за життя ".
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все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!
будущие депутаты украинского парламента встречаются с одним из главных инициаторов захвата Украины, премьером государства-агрессора...и ничего.
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Скорее уж ,всё подлее и подлее , всё преступней и преступней !
Безнаказанность порождает вседозволенность .
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Вчерашний "телемост " Медведев - Медведчук и иже с ним - это предательство Украины.
Анонсируемый на 12 июля телемост это ещё один огромный шаг к реваншу пророссийских
сил ,пиар- акция партии " опозиционная платформа -за життя ".
Всех тех ,кто планирует своё участие в телемосте от Украины,журналистов и политиков,
надо арестовать в аэропорту и предъявить обвинение в измене Родине.
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Сколько преЗерватив будет издеваться над любящим его наридом? Почему свинарчуки и медведчуки еще не за гратами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинско-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве
 
 
 
 
 
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