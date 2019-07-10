 Украинско-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.
"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - заявил Козак.
Согласно телепрограмме на сайте "России 1", шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00.
На сайте отмечают, что пригласили российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".
Как сообщалось, здании "Единой России" в Москве 10 июля происходит встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, сопредседателем "ОП - За жизнь" Вадимом Рабиновичем и членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
Мер Львова, очільник партії «Самопоміч» Андрій Садовий, ймовірно, співпрацює з Віктором Медведчуком та по домовленості з ним поширює в українському медіапросторі прокремлівські смисли.
На прикладі передачі «Вісті Кремля», яку виробляє «24 канал», що належить сім'ї Андрія Садового, задавалось би, через гумористичний медіапродукт видно, як він насправді «забиває» голови українців потрібною керівництву РФ інформацією. Замість того, щоб ізолюватися від російського медіапростору, яке зіграло одну з ключових ролей в «промиванні» мізків українців під час війни, воно метастазами поширюється серед громадян в легкій гумористичній формі. При цьому замість висміювання ворога, ми легітимізуємо його досягнення і успіхи. Хоча нас в останню чергу повинно хвилювати те, що відбувається в Росії.
Медіаконтент, який виробляє лояльний до Садового телеканал треба вважати інформаційними провокаціями власників «24 каналу», яку вони здійснюють у співпраці з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Існує ймовірність того, що за цим стоїть людина (йдеться про Віктора Медведчука). яка просувала дискурс «русского міра» через свої медіа: «112», «NewsOne», а тепер уже «Інтер» і «Zik». Цікаво, чи знайде Національна комісія з питань радіо-і телемовлення порушення українського законодавства в «Вістях Кремля»?»
Про це в авторській колонці для ІНФОРМАТОРа пише і запттує публіцист Василь Тростянець.
Повністю: https://informator.news/smekh-skvoz-slez-kak-rossyyskye-sm-sl-popadaiut-v-ukraynskye-medya-cherez-iumor/
Это свиньи жрущие с одного корыта!
А презик наш Владимир 1-й Криворожский Службу безопасности на секретаря Бориспольской Рады нацеливает...
Мы находимся в логове Медведчука, это нефтеперевалочная база возле пгт Смыга. А там находится перевалочный пункт нефтепровода «Дружба», который был отдан с 2015 года Медведчуку в пользование для контрабанды дизельного топлива. …
Здесь сейчас каждые несколько минут проезжает машина с нефтепродуктами и это идет на финансирование покупки новых и новых телеканалов и медиа-активов, на подкуп политиков и т.д. Экономическая основа «Оппозиционного блока» тут».
--- https://inforesist.org/ekonomicheskaya-osnova-rossijskogo-revansha-nardep-pokazal-logovo-medvedchuka/
Олигархи договорятся с Зеленским (как они всегда это делают) и народ будет загнивать дальше.
Моніторинг показав, що в анонсі телемосту між "NewsOne" та "Росія24" були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі. Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.
"Наступне рішення - це перевірка телеканалу NewsOne. Наш моніторинг показав, що і в анонсі телемосту були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі, коли одну з категорій суспільства називали фашистами. Це абсолютно неприпустимо в ефірі українських телеканалів. Ми будемо вивчати ці матеріали. Вже є робоча група з перевірки. І я сподіваюся, що найближчим часом вона вже буде проведена. І це вже буде друга перевірка телеканалу NewsOne саме з фактів, які мають ознаки розпалювання ворожнечі", - сказав Костинський. Він зауважив, що відповідно до процедури, якщо за однією статтею закону йде систематичне порушення, то Національна рада, коли підтверджує на перевірках ці порушення, має право звернутися до суду щодо анулювання ліцензії. - https://newsua.one/news/navit-v-anonsi-telemostu-newsone-ta-rosiya24-buli-vislovi-yaki-rozpalyuyut-vorozhnechu-kostinskii.html
А где мост будет стоять?
какой же это телемост? это те же Соловьевские яйца, только сбоку
Источник: https://censor.net.ua/n3136811
Зебилятки, вам спокойно спится?
будущие депутаты украинского парламента встречаются с одним из главных инициаторов захвата Украины, премьером государства-агрессора...и ничего.
Безнаказанность порождает вседозволенность .
Анонсируемый на 12 июля телемост это ещё один огромный шаг к реваншу пророссийских
сил ,пиар- акция партии " опозиционная платформа -за життя ".
Всех тех ,кто планирует своё участие в телемосте от Украины,журналистов и политиков,
надо арестовать в аэропорту и предъявить обвинение в измене Родине.