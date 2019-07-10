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Все про:Россия (73283) телемост (45) Козак (26) Newsone (48)

 Украино-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", собственник телеканала "NewsOne" Тарас Козак заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - заявил Козак.

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00.

На сайте отмечают, что пригласили российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Как сообщалось, здании "Единой России" в Москве 10 июля происходит встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, сопредседателем "ОП - За жизнь" Вадимом Рабиновичем и членом политсовета партии Тарасом Козаком. 

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136811
 
 
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Туда выпустить а назад арест в кайданки и в камеру тест Зеленскому
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По какой статье? Там украинские типа эксперты каждый день ошиваются на политшоу и к ним никаких претензий.
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Лишить лицензии сегодня и сжечь к чертям тот клоповник
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Ну таким образом можете сколько угодно проводить.
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типа не обломались и сами с собой провели, деньги то уже вбухали
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Ну и какой же это телемост если в одной студии, будет очередное шоу.
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Ждём гневный ролик от 95-го квартала . Украино-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве - Цензор.НЕТ 119
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кацапия помойка мира!вот с самим собой только и будете трындеть вечно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраино-российский "телемост" проведут 12 июля на российском ТВ, - собственник NewsOne Козак на встрече с Медведевым в Москве
 
 
 
 
 
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