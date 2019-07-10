EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  1882  7
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4296) Луганск (2993)

 В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв. ФОТО

Взрыв произошел в нежилом здании возле центрального рынка. В здании выбиты окна и разрушена часть стены. Причина взрыва неизвестна.

Здание, в котором произошел взрыв, расположено по адресу ул. Магнитогорская, д. 2. До 2014 года в нем располагались офисы. В последние 5 лет оно не эксплуатируется, сообщает Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Депо".

Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают представители оккупационного "МЧС" и кинологи. Здание оцеплено.

Отмечается, что взрыв не спровоцировал возгорание.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Иловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136807
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сегодня - это самая скучная новость .
 показать весь комментарий
 
 
Это последнее китайское предупреждение ... В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв - Цензор.НЕТ 2587
 показать весь комментарий
 
О таких слабых взрывах просьба не сообщать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре оккупированного Луганска прогремел взрыв. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх