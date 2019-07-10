 В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв. ФОТО

Здание, в котором произошел взрыв, расположено по адресу ул. Магнитогорская, д. 2. До 2014 года в нем располагались офисы. В последние 5 лет оно не эксплуатируется, сообщает Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Депо".

Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают представители оккупационного "МЧС" и кинологи. Здание оцеплено.

Отмечается, что взрыв не спровоцировал возгорание.

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