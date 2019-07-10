 "ФСБ произвело следственные действия в отношении военнопленного моряка Гриценко", - Полозов

Об этом он написал на своей в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. В ходе следственных действий, следователь уведомил Дениса Гриценко и его защитников об окончании следственных действий, в порядке статьи 215 УПК РФ", - пишет Полозов.

Он также объяснил, что "теперь уже официально следствие завершается и и военнопленные моряки вместе со своими адвокатами переходят к ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ".

"Ожидается, что в течение ближайших двух недель следствие уведомит остальных военнопленных и их защитников об окончании следственных действий в порядке статьи 215 УПК РФ", - сообщил адвокат.

Читайте также: Уверен, что Путин вскоре освободит украинских моряков, но взамен попытается получить как можно больше преференций, - Климкин

Также, в ходе следственных действий, удалось выяснить предстоящее распределение военнопленных на суде по продлению сроков содержания под стражей, который состоится в Лефортовском районном суде города Москвы 17 июля.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию относительно эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе и призвала Кремль освободить украинских моряков, а также соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных.

Ожидается, что 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы начнутся заседания о продлении сроков содержания под стражей украинских военных моряков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков об освобождении РФ украинских моряков: Переговоров не ведем