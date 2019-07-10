EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  107  3
Материалы по теме:
Все про:Конституция (2034) судебная реформа (1226)

 Не принципиально, как перезапускать судебную реформу, главное - содержание, - специалист по конституционному праву Речицкий

Главное не процедура перезапуска судебной реформы, а содержание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии "Українським Новинам", украинский юрист, специалист по конституционному праву, член Конституционной Комиссии от Украинского Хельсинского союза по правам человека, конституционный эксперт Харьковской правозащитной группы Всеволод Речицкий.

"Нужно думать о содержании того, что хотят перезапускать, это намного важнее чем то, как это делать. Технически конечно лучше когда Верховная Рада в новом составе отменит что-то, она может внести изменения в закон. Если это затрагивает Конституцию, то это сложнее, так как надо иметь 300 голосов. Но меня как раз волнует содержание, а не процедура как реформу проводить, потому что те, кто предлагает полную замену судейского корпуса, как по мне, это полная утопия. В Украине нет даже судей на те суды, которые есть. Есть целые районы без судей, а если их еще раз пропустить через фильтр, то останеться еще меньше",- сказал он.

По его словам, необходимо как можно скорее решить проблему дефицита судей в системе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа Зеленского может коснуться изменений в Конституцию, - Пилипенко

Источник: https://censor.net.ua/n3136805
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А навіщо перезапускати вкотре судову реформу, якщо залишити на старих місцях ТИХ САМИХ ПРОДАЖНІХ сіддів?
 показать весь комментарий
 
Щодо відсутності суддів, то це факт. Наприклад у Франківському районі м.Львова всього 4 суддів слухають справи, замість 12. В мене призначені справи на 21 жовтня і 4 листопада. Про які розумні строки може йтися.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе принципиально, как перезапускать судебную реформу, главное - содержание, - специалист по конституционному праву Речицкий
 
 
 
 
 
 вверх