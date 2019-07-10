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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Бойко (834) Медведев (3838) Медведчук (914) объединенная оппозиция (545)

 Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России. ФОТО

В здании "Единой России" в Москве происходит встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Кум Путина Медведчук заявил, что вопрос о мире на востоке Украины "стоит во главе парламентской кампании в стране".

Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России 01

"Это было и во главе угла президентской кампании, и люди, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится. Сейчас это стоит во главе угла и парламентской кампании", - сказал Медведчук на встрече в Москве.

Он уверял, что "без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно".

Как сообщает издание, он также выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ. "Это звено мирного диалога", - сказал Медведчук.

Вместе с Медведчуком на встрече присутствует сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Кроме того, как сообщает "Риа Новости", во встрече принимают участие сопредседатель "ОП - За жизнь" Вадим Рабинович и член политсовета партии, собственник канала NewsOne Тарас Козак.

Источник: https://censor.net.ua/n3136804
 
 
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Вот сейчас их Баканов и арестует после возвращения...наконец-то... Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6957
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Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 605 Ща наберу Баканова насчет этих чертей!Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 2200 Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 9967
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Зеля , будь мужиком ! Хотя , о чём я ?
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Та прописувалися б вже у Кремлі. А в Україну літали б у командировки. І не грохнеться їх літак об руську зємлю.
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Ненаказанные преступники наглеют еще больше. Спасибо *****!
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Я вот одного только не пойму, если бы например, в ВМВ берия и молотов так запросто летали бы к фюреру на чай,перетереть за жизнь, долго бы протянули?
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В том -то, и дело... Гитлер не прикидывался "братом", не говорил о "братских народах", а просто захватывал территорию и говорил о "лебенсрауме"...
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БЛИН.... 42-43 год всякая шушера как на срачку ездит к Гитлеру а на это никто не обращает внимание ...
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еще и Гитлер предлагает "ласты склеить" и стать одним наРОТОМ
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Вот сейчас их Баканов и арестует после возвращения...наконец-то... Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6957
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Зеля , будь мужиком ! Хотя , о чём я ?
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Зеля , будь мужиком ! Хотя , о чём я ?

После 21 посмотрим, что и как. А пока - готовые кандидаты для показательного суда.
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Я всегда относился к романтикам как к детям . Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6740
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все....
теперь когда Бойко и Медведчук вернутся, то Зе даст команду СБУ их арестовать за гос.измену....
Удобный момент, правда зе-бобы...?
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Чья бы ********* мычала. При Мародере Мертвечук с Бойком постоянно из Киева в Мацкву летали. Мародер тогда не заподозрил состава преступления Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6047
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Alex Surov 3d90a6e3 - ну так мы все знаем, что барыга коллаборант.., но ведь Клоун не такой же..

Или ты не согласен?
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Ну и где ето наше СБУ? Чтобы по приезду етих предателей сразу с трапа самолета в атозак посадить Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 7469
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- А чо сразу Баканов? Чуть-что, сразу Баканов, Баканов.
))
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А їм нічого поятись. Бо Закону про кримінальну відповідальність за невизнання кацапії агресором така патріотична ВР на чолі з БПП і НФ так і не прийняла за 5 років.
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вставай
А
їм нічого поятись. Бо Закону про кримінальну відповідальність за
невизнання кацапії агресором така патріотична ВР на чолі з БПП і НФ так і
не прийняла за 5 років
А якби прийняла, то б блаЗня вже посадили?

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Де він заперечував агресію? Поки що підтримує договорняки, на які ****** погодився.
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ой, звиздиш, зебіл. Договорняк (якщо так можна назвати домовленості Порошенка), наприклад, по припиненню права голосувати парашинській делегації в ПАРЄ твій клован, навпаки ліквідував...
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Я не стільки, зебіл, тобі заперечував, як показував твою дебільну "аргументацію" для інших. Ти не зрозуміло - ну і фіг з тобою.
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Там есть куча статей за шо!
Бойко уж точно! Только луцик сказал - "чист аки ангел!
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Та це звісно. Криміналу на обох за що є - купа. Тільки то ж партнери і папутчікі. А літати в кацапію і робити такі заяви по Закону можна. Відповідальності немає.
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Ой я вас умоляю...... Надьке дуре ведь дело сшили.....
Можно по прилету в прямой кишке найтиМедведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії - Цензор.НЕТ 1229
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зебіл, знову брешеш. Луценко вимагав офіційного повідомлення (читай: доносу) в ГПУ (чи СБУ) з конкретними фактами, які можна трактувати як порушення Закону. В тебе є ("есть куча статей за шо")? - давай, пиши, і не під логіном, а від свого імені з реальною адресою.
А деякі нардепи (такі, як твій зебільний Купрій, чи Добродомов) заставляли через суд ту ж саму прокуратуру (чи МВС) відкривати справи - даю наводку. Проконсультуйся.
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Та ні, краще нехай сидять в зРаді. Бо в АТО/ООС - лише добровольці-контрактники. А ці - підпишуть контракт з )(уйлом...
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Дааа и это в воюющей стране И этих иуд мы называем элитой
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Да нехай стрекочуть!Надо усилить контр пропаганду .Лузеры.Они тока могуть создать неформальную оппозицию с Мальдивским.Потихоньку лишать наворованного бизнеса.Пусть живут на депутатские.ЮВТ с ними на одном гектаре не сядет.Мажоритарку надо контролировать,там ватокриминала идёт не меряно!.
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Це просто наруга над усіма українцями. кум ботоксного плювати хотів на державу Україна, на українські ЗС, на загиблих у російсько-українській війні.
Шкода що не має Бука на їхній літак.
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ИЗ МОСКВЫ НЕ ВЫЛАЗЯТ, НУ А ВЫ ГОЛОСУЙТЕ... Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 5131 НИЧО ВАТУ НЕ УЧИТ. ПРИ ЧЕМ, ВЫШИВАТУ ТОЖЕ.
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Хех! Це тут відомо, а совки дивляться в ящик шо їм звідти скажуть.
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Звідки партнер Медведчука Козак взяв гроші, щоб купити декілька телеканалів?Навіщо взагалі домішувати політику туди, де все впирається в банальний кримінал? (Мовою оригіналу):

В истории с телеканалом NewsOne и его несостоявшимся пропагандистским телемостом больше всего удивляет, что все борются со следствием, а не с причиной. То есть, призывают как-то надавить на телеканал NewsOne.
Но любая борьба с телеканалами и их информационной политикой будет подаваться Медведчуком как наезд на свободу слова, угрозы журналистам и расправа с независимыми СМИ. И в целом будет иметь малую эффективность. Идти нужно другим путем.
Корень проблемы не в самих телеканалах. Каналы - просто инструмент. Давайте-ка лучше посмотрим на их номинального владельца.

Как известно, официальным хозяином телеканалов ZIK, 112 и NewsOne является партнер Медведчука - народный депутат Тарас Козак. А откуда деньги у этого господина? Каким образом народный депутат смог купить сразу несколько популярных, рейтиговых телеканалов?
И тут начинается самое интересное. Потому что с 1993 по 2003 год Тарас Козак работал в налоговой, а с 2003 по 2010 - на таможне. Потом несколько лет побыл депутатом Львовского облсовета, а с 2014 является народным депутатом Украины.
Откуда взялись сотни миллионов у человека, почти 20 лет проработавшего на госслужбе? Он что, с официальной зарплаты их откладывал? В купонах наверно еще начинал копить, в 1994 году, да? Одних только слов «налоговая» и «таможня» нам достаточно, чтобы понять, что перед нами обыкновенный вор. Коррумпированная скотина, которая годами сидела на жирных потоках ворованных денег, раздуваясь, как клещ.
Достаточно просто взглянуть в его декларацию, чтобы понять, что партнер Медведчука никогда не жил на зарплату. Например, еще в 2009 году, когда Тарас Козак занимал должность заместителя главы Государственной таможенной службы, у него появился земельный участок в Крыму стоимостью в 17,4 млн грн. На тот момент эта сумма равнялась 2 млн долларов.
Впрочем, это мелочь, потому что после ухода из таможни «внезапно» выяснилось, что Тарас Козак является совладельцем сигаретного бизнеса на миллиарды гривен. Какой сюрприз, да? Высокопоставленный таможенник и сигареты… Кто бы мог подумать? Партнер Медведчука владеет частью крупнейшего украинского дистрибютора сигарет - компании «Тедис» (бывший "Мегаполис"), которая засветилась в ряде коррупционных скандалов. В том числе уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах и была оштрафована за это на 300 млн грн.
То есть, имеем ситуацию, когда бывший госслужащий, 17 лет официально проработавший в госструктурах, после увольнения внезапно оказывается владельцем довольно скандального, мутного бизнеса и становится миллиардером, который может спокойно потратить сотни миллионов гривен на покупку телеканалов.
Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.
И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в Фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.
Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?

Денис Казанський, журналіст.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/denyskazanskiy/zvidki-partner-medvedchuka-kozak-vzyav-groshi-shchob-kupiti-dekilka-telekanaliv-608715.html
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Наверное потому что они все повязаны и бизнесом и взглядами и деньгами и компроматами друг на друга.
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Медвечук - это частное лицо, хотя мразь великая, А вот по Бойко - это действительно вопрос.
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Ну ладно эти дятлы в Москве, нотнеужели некому в Киеве хоть Пиховшику начистить рыло?
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Энтони Вильямс
Ну ладно эти дятлы в Москве, нотнеужели некому в Киеве хоть Пиховшику начистить рыло?


Бо, як він сам свого часу заявив (цитата приблизна в українському перекладі): "Я для одних покидьок, а для інших - герой!" Виходить інших наразі більше... Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії - Цензор.НЕТ 1353

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Лишить гражданства Украины ублюдков предателей и не пускать в Украину .
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Телемост РФ - Украина проведут на российском телевидении.Украино-российский телемост пройдет в пятницу на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владелец украинского телеканала NewsOne на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, передает «Интерфакс».

Шоу «Надо поговорить» покажут 12 июля в 18:00.

Козак отметил, что «доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят».
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Без студии в Киеве какой это мост? Площадка для тусни ватных пропагандонов
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Зеленский на выборах хамил пороху. А слабо арестовать этих двоих явных агентов фсб?
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Закрийте їм в'їзд в Україну,нехай цілують х@йла в пи@зду моржову
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России. ФОТО
 
 
 
 
 
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