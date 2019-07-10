 Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России. ФОТО

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
Кум Путина Медведчук заявил, что вопрос о мире на востоке Украины "стоит во главе парламентской кампании в стране".
"Это было и во главе угла президентской кампании, и люди, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится. Сейчас это стоит во главе угла и парламентской кампании", - сказал Медведчук на встрече в Москве.
Он уверял, что "без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно".
Как сообщает издание, он также выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ. "Это звено мирного диалога", - сказал Медведчук.
Вместе с Медведчуком на встрече присутствует сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
Кроме того, как сообщает "Риа Новости", во встрече принимают участие сопредседатель "ОП - За жизнь" Вадим Рабинович и член политсовета партии, собственник канала NewsOne Тарас Козак.
После 21 посмотрим, что и как. А пока - готовые кандидаты для показательного суда.
Зеля , будь мужиком !
теперь когда Бойко и Медведчук вернутся, то Зе даст команду СБУ их арестовать за гос.измену....
Удобный момент, правда зе-бобы...?
Или ты не согласен?
))
А
їм нічого поятись. Бо Закону про кримінальну відповідальність за
невизнання кацапії агресором така патріотична ВР на чолі з БПП і НФ так і
не прийняла за 5 років
А якби прийняла, то б блаЗня вже посадили?
Бойко уж точно! Только луцик сказал - "чист аки ангел!
Можно по прилету в прямой кишке найти
А деякі нардепи (такі, як твій зебільний Купрій, чи Добродомов) заставляли через суд ту ж саму прокуратуру (чи МВС) відкривати справи - даю наводку. Проконсультуйся.
Шкода що не має Бука на їхній літак.
В истории с телеканалом NewsOne и его несостоявшимся пропагандистским телемостом больше всего удивляет, что все борются со следствием, а не с причиной. То есть, призывают как-то надавить на телеканал NewsOne.
Но любая борьба с телеканалами и их информационной политикой будет подаваться Медведчуком как наезд на свободу слова, угрозы журналистам и расправа с независимыми СМИ. И в целом будет иметь малую эффективность. Идти нужно другим путем.
Корень проблемы не в самих телеканалах. Каналы - просто инструмент. Давайте-ка лучше посмотрим на их номинального владельца.
Как известно, официальным хозяином телеканалов ZIK, 112 и NewsOne является партнер Медведчука - народный депутат Тарас Козак. А откуда деньги у этого господина? Каким образом народный депутат смог купить сразу несколько популярных, рейтиговых телеканалов?
И тут начинается самое интересное. Потому что с 1993 по 2003 год Тарас Козак работал в налоговой, а с 2003 по 2010 - на таможне. Потом несколько лет побыл депутатом Львовского облсовета, а с 2014 является народным депутатом Украины.
Откуда взялись сотни миллионов у человека, почти 20 лет проработавшего на госслужбе? Он что, с официальной зарплаты их откладывал? В купонах наверно еще начинал копить, в 1994 году, да? Одних только слов «налоговая» и «таможня» нам достаточно, чтобы понять, что перед нами обыкновенный вор. Коррумпированная скотина, которая годами сидела на жирных потоках ворованных денег, раздуваясь, как клещ.
Достаточно просто взглянуть в его декларацию, чтобы понять, что партнер Медведчука никогда не жил на зарплату. Например, еще в 2009 году, когда Тарас Козак занимал должность заместителя главы Государственной таможенной службы, у него появился земельный участок в Крыму стоимостью в 17,4 млн грн. На тот момент эта сумма равнялась 2 млн долларов.
Впрочем, это мелочь, потому что после ухода из таможни «внезапно» выяснилось, что Тарас Козак является совладельцем сигаретного бизнеса на миллиарды гривен. Какой сюрприз, да? Высокопоставленный таможенник и сигареты… Кто бы мог подумать? Партнер Медведчука владеет частью крупнейшего украинского дистрибютора сигарет - компании «Тедис» (бывший "Мегаполис"), которая засветилась в ряде коррупционных скандалов. В том числе уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах и была оштрафована за это на 300 млн грн.
То есть, имеем ситуацию, когда бывший госслужащий, 17 лет официально проработавший в госструктурах, после увольнения внезапно оказывается владельцем довольно скандального, мутного бизнеса и становится миллиардером, который может спокойно потратить сотни миллионов гривен на покупку телеканалов.
Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.
И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в Фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.
Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?
Денис Казанський, журналіст.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/denyskazanskiy/zvidki-partner-medvedchuka-kozak-vzyav-groshi-shchob-kupiti-dekilka-telekanaliv-608715.html
Ну ладно эти дятлы в Москве, нотнеужели некому в Киеве хоть Пиховшику начистить рыло?
Бо, як він сам свого часу заявив (цитата приблизна в українському перекладі): "Я для одних покидьок, а для інших - герой!" Виходить інших наразі більше...
Шоу «Надо поговорить» покажут 12 июля в 18:00.
Козак отметил, что «доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят».