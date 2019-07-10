 Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России. ФОТО

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Кум Путина Медведчук заявил, что вопрос о мире на востоке Украины "стоит во главе парламентской кампании в стране".

"Это было и во главе угла президентской кампании, и люди, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится. Сейчас это стоит во главе угла и парламентской кампании", - сказал Медведчук на встрече в Москве.

Он уверял, что "без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно".

Как сообщает издание, он также выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ. "Это звено мирного диалога", - сказал Медведчук.

Вместе с Медведчуком на встрече присутствует сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Кроме того, как сообщает "Риа Новости", во встрече принимают участие сопредседатель "ОП - За жизнь" Вадим Рабинович и член политсовета партии, собственник канала NewsOne Тарас Козак.